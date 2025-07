Proslavljen VIII. Obiteljski dan u BiH

KUPRES – Središnjim misnim slavljem u nedjelju 27. srpnja kojeg je u župi Svete Obitelji u Kupresu predslavio predsjednik Biskupske konferencije BiH mons. Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH, u suslavlju biskupa mostarsko-duvanjskog i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog mons. Petra Palića, banjolučkog biskupa mons. Željka Majića, umirovljenog vrhbosanskog nadbiskupa kardinala Vinka Puljića i 15-ak svećenika te uz sudjelovanje brojnih vjernika završen je VIII. Obiteljski dan u BiH. Organizator Obiteljskog dana je bilo Vijeće za laike, obitelj i život Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

Obiteljski dan je trajao dva dana, a nakon subotnjeg dijela programa u nedjelju su se sudionicima skupa pridružili i brojni domaći vjernici te gosti pristigli iz bosanskohercegovačkih biskupija.

Prije početka nedjeljnog misnog slavlja bila je prigoda za sv. ispovijed te su okupljeni vjernici izmolili Gospinu krunicu.

Banjolučki biskup i predsjednik Vijeća za laike, obitelj i život je uputio je propovijed. „Na ovoj kupreškoj visoravni, gdje se sudaraju vjetrovi i klime, danas se susreću obitelji ove naše krajevne Crkve da zajedno sa svojim pastirima, biskupima i svećenicima, i cijelim Božjim narodom ovdje sabranim i onim koji u svojim župama i vlastitim domovima proslavljaju Obiteljski dan, mole Božji blagoslov za sve naše obitelji, te od Boga ustanovljene zajednice od početka u Njegovu promislu ljudskom rodu darovane“, kazao je na početku svoje homilije biskup Majić.

Podsjetio je na riječi sv. Ivan Pavao II. prigodom njegova pastoralnog pohoda Hrvatskoj, 4. listopada 1998. kada je na susretu s biskupima u Splitu rekao: „Neka u vašem dušobrižničkom radu obitelj, ‘kućna Crkva’, ima posebno mjesto jer ‘budućnost svijeta i Crkve ide kroz obitelj’“.

„Sve ovo, draga braćo i sestre, zorno pokazuje da obitelj nije samo društvena struktura promjenjiva po trenutačnim nadahnućima i interesima pojedinaca ili političkih i inih skupina. Ona je u Božjem naumu od početka. I kao što sâm Bog u sebi nije promjenjiv tako ni obitelj. Na žalost, ne mali je broj onih koji danas to zaboravljaju i do razine prijezira odbacuju: bračna se vjernost ismijava, otvorenost životu smatra natražnom, a žrtva se doživljava kao gubitak. I kao da to nije dovoljno. Razna partnerska udruženja u mnogim se državama zakonski izjednačavaju s iskonskim brakom i obitelji. No, kršćanska je obitelj pozvana biti znak protivljenja, svjedok drukčijeg načina življenja – Božjeg načina, poslušnosti Božjoj volji i ostvarenju vječnoga i nepromjenjivoga Božjega plana“, naglasio je mons. Majić.

„Obitelj je škola. Ali ne samo škola znanja, nego prije svega škola ljubavi. Škola u kojoj učimo moliti, opraštati, slušati, brinuti se jedni za druge što je i moto ovoga našega Obiteljskoga dana – Jubileja obitelji. Škola u kojoj rastemo u međusobnu predanju“, kazao je banjolučki biskup.

Podsjetio je okupljene roditelje na riječi pape Benedikta XVI. da se roditelji trebaju trajno obvezati učiti svoju djecu moliti, i moliti s njima; približite ih sakramentima, osobito Euharistiji; uvest ih u život Crkve; u intimi doma ne bojati se čitati Sveto Pismo. Na poseban način biskup se obratio djeci uz riječi „vama i pred vaše oči staviti i u vaša srca zasaditi Isusovu poslušnost svojim ovozemaljskim roditeljima.“

„Danas molimo zajedno s vama milosrdnoga Boga da vas obdari duhom savjeta kako biste u glasu – savjetu oca i majke izbjegli tolike ovozemaljske savjetnike koji vas odvraćaju s pravoga puta; duha jakosti da ono što spoznate u životu i izvršite.“

Predsjednik Vijeća za laike, obitelj i život se osvrnu i na Svjetski dan djedova i baka koji cijela Crkva ove godine upravo slavi na 27. srpnja. „Draga djeco, unučadi i praunučadi. Ne bojte se svojih djedova i baka; ne odbacujte ih. Oni su dragocjen dar vlastitoj obitelji, ali i crkvenoj zajednici. Iskustvo njihova kršćanskog bračnog i obiteljskog života, ako ga s ljubavlju promatramo, može biti od nemjerljive koristi. Stoga vas potičemo da cijenite važnost i ulogu starijih osoba u vlastitim obiteljima i uopće. Jer njihov život nije uteg, nego iznimna i dragocjena pomoć; život starijih osoba pomaže nam da osvijetlimo ljestvicu ljudskih vrjednota.“

Biskup Majić je propovijed zaključio riječima: „Neka vas sve čuva Sveta Obitelj iz Nazareta – Isus, Marija i Josip. I neka Duh Sveti izlije svoju snagu na vas; da budete svjetlo u tami, glas radosti u vremenu zbunjenosti, snaga u životnoj klonulosti.“

Tijekom misnog slavlja blagoslovljeni su supružnici koje ove godine slave 25., 50., 60. i 70. obljetnicu braka. Na kraju misnog slavlja riječi zahvale svim sudionicima su uputili tajnica Vijeća za laike, obitelj i život Jelena Brkić Šmigoc te župnik vlč. Tomislav Mlakić.

Misno slavlje je glazbeno animirao zbor iz hercegovačke župe Gradina (Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja – Glavosjek), a radiotelevizija Herceg-Bosne i Laudato tv su izravno prenosili misu iz Kupresa.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA