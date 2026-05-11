Proslavljena Kraljica Mira u župi Hrasno

Kao i svake godine mnogobrojni vjernici stizali su u Hrasno od ranih jutarnjih sati. U jutarnjim satima započeo je program za hodočasnike. Najprije je bila prigoda za svetu ispovijed, molitva Kraljici Mira i blagoslov vozača i vozila. Nakon toga, uslijedilo je misno slavlje koje je predvodio Vojni ordinarij u BiH mons. Miro Relota uz koncelebraciju sedam svećenika među kojima je bio i župnik don Vinko Raguž.

Nakon svetopisamskih čitanja i naviještenoga Evanđelja biskup Miro uputio je prigodnu propovijed. Kazao je kako nije slučajno da se Majčin dan slavi upravo u svibnju – mjesecu koji je hrvatski vjernički puk odavna posvetio Mariji. „Jer kada čovjek želi razumjeti ljepotu majčinstva, tada svoj pogled spontano podiže prema Nazaretskoj Djevici, prema onoj koja je u tišini i poniznosti izgovorila svoje ‘da’ Božjoj volji i tako postala Majkom Spasitelja i Majkom cijeloga čovječanstva.

Današnje Evanđelje donosi nam Isusove riječi pune utjehe: ‘Neću vas ostaviti kao siročad’. To nisu samo riječi upućene apostolima. To su riječi upućene svakome čovjeku, svakome srcu koje traži sigurnost, mir i ljubav. Krist zna koliko je čovjek slab kada ostane sam, koliko je ranjiv kada izgubi oslonac i nadu. Zato nam šalje Duha Svetoga, Branitelja i Tješitelja. A pod križem nam daruje i Majku“, podsjetio je.

„Majka nije samo osoba koja daje život. Majka je čuvarica doma, prva učiteljica vjere i škola ljubavi. A Marija ostaje savršeni uzor takve ljubavi: ponizne, tihe, postojane, vjerne do križa.

Pod križem nije pobjegla. Ostala je uz Sina kada su mnogi otišli. Zato nijedna majka ne razumije ljudsku bol kao Marija. Neka Kraljica Mira izmoli našim srcima ono što nam najviše treba: vjeru koja neće klonuti, nadu koja neće umrijeti i ljubav koja će biti jača od svake podjele“, pozvao je vojni ordinarij.

Na kraju misnoga slavlja, don Vinko je zahvalio svima koji su na bilo koji način doprinijeli organizaciji proslave te je biskupu Reloti darovao kip Kraljice Mira.

Podsjetimo, Hrasno se nalazi u krševitom neumskom zaleđu u Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji na središtu zračne linije Mostar – Dubrovnik. Iako je svetište relativno mlado, župa je stara više od 250 godina (nastala 1761.). Crkva Bezgrješnog začeća BDM-a izgrađena je 1935. i nekoliko puta je obnavljana, a uspostavljanjem svetišta 8. svibnja 1977. postupno su izgrađeni/nadograđivani mnogi njezini elementi.

Ova vjernička zajednica najviše duša brojala je između dva svjetska rata – gotovo 4 000, a danas ih je svega oko 400.