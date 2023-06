Proslavljeno Presveto Trojstvo u Blagaju

BLAGAJ – Svetkovina Presvetoga Trojstva svečano je u nedjelju, 4. lipnja, proslavljena u crkvi u Blagaju. Presveto Trojstvo patron je župe Blagaj-Buna i na taj dan jutarnja sveta Misa slavi se u novoj crkvi na Buni a svečana pučka u 11 sati u staroj crkvi u Blagaju.

Župu u Blagaju osnovao je, dijeljenjem od mostarske i prenjske župe, 23. studenoga 1891. dijecezanski biskup Paškal Buconjić. U tadašnji sastav župe ušla su sela i mjesta: Blagaj, Bivolje Brdo, Bišina, Bojište, Buna, Dračevice, Gnojnice, Gubavica, Hodbina, Kamena, Kočine, Kosor, Malo Polje, Nevesinje, Obalj, Obrnja, Rabina, Ulog, Vranjevići, Zaton, Žuberin. Neka od ovih mjesta poslije su ušla u sastav svojih novoosnovanih župa, tj. nisu više pripadala župi Blagaj. Župna crkva građena je od 1906. do 1908. Naslov crkve: Presveto Trojstvo. Župni stan podignut je 1911. godine a crkveni zvonik 1933. Kameni oltar postavljen je 1956. Nakon posljednjega rata (1992.-1995.) prešlo se na gradnju novoga pastoralnog centra na Buni s novom crkvom, jer je stara župna crkva u Blagaju u ratu veoma oštećena a i velik broj katolika oko Blagaja se iselio.

Lijepo je bilo vidjeti velik broj njezinih župljana koji su došli na svetu Misu, u crkvu gdje su oni ili njihovi roditelji kršteni, krizmani, vjenčani. Iako je ovaj dio župe raseljen, župljani se na ovaj dan okupe, sudjeluju na misnome slavlju a poslije ostanu u razgovoru prisjećajući se lijepih uspomena iz prošlosti.

U koncelebraciji sa župnikom don Slavenom Ćorićem bio je don Davor Berezovski, ministrirali su bunski ministranti i pjevao župni zbor.

Mi nekada želimo nešto doznati o nekome događaju ili osobi, pa čitamo o toj vijesti iz novina, s portala i svih dostupnih izvora kako bismo utvrdili točne detalje. Na kraju shvatimo da opet pravu istinu ne znamo. Toliko stvari i događaja na ovome svijetu ostat će nam tajna i nepoznanica kazao je na početku propovjedi don Slaven. Ako želimo doći do prave istine, onda moramo tražiti i očevidce, svjedoke toga događaja, onoga koji se u tom trenutku našao na licu mjesta i opet nismo sigurni u njegov iskaz i je li nam prenio svaku pojedinost. Ako je tako teško doći i do prave istine na ovoj zemlji, kako je onda tek teško doći do nebeskih Istina, Istina koje su iznad našega ljudskog razuma. Čovjek po svojim sposobnostima i ne može razumjeti nebeske tajne. Nebesku Istinu čovjeku može objaviti samo Bog. Čovjek ne bi nikada spoznao Boga da mu se Bog nije sam objavio. Po svome Sinu Isusu Kristu objavio nam je tajnu Presvetoga Trojstva – jedan Bog u tri Božanske Osobe. Toliki su kršćani kroz povijest mučeni i ubijeni jer su svjedočili svoju vjeru u Presveto Trojstvo i jednoga Boga. Znakom križa i znakom Presvetoga Trojstva započeli smo ovu svetu Misu, znakom križa vjerujemo svaki kršćanin započinje svoj dan. Znakom križa mi priznajemo svoju vjeru u Presveto Trojstvo i zazivamo Božji blagoslov Oca, Sina i Duha Svetoga na taj dan, na naš rad i sva djela koja ćemo činiti u tom danu. Ako smo tako započeli dan s Bogom, trebamo tako i nastaviti te po njegovim zapovijedima cijeli dan, a tako i život, živjeti. A ne Boga vrijeđati, psovati, spominjati se sotone i zlo činiti drugima, pogaziti Isusa ogovaranjem drugoga ili zavišću.

Neka nam otajstvo Trojedinoga Boga bude poticaj da rastemo u ljubavi i bude nam izvor mudrosti i snage.

Izvor: Crkva na kamenu