Prva korizmena nedjelja pokorničkog hodočašća

HRASNO – Nakon 2020. godine, a zbog korone prekinuto je i prošle 2021. godine, ove korizme, Bogu hvala, službeno smo započeli s pokorničkim korizmenim hodočašćima u Svetište Kraljice mira u Hrasnu. U više susreta sa svećenicima koji djeluju u ovoj Biskupiji i s mjesnim biskupom mons. Petrom Palićem, donijeli smo odluku da bi bilo potrebno i dobro, unatoč situaciji u kojoj se nalazimo, ipak, organizirati pokornička hodočašća, deveta po redu. Dogovoreno je da tijek hodočašća bude kao i prijašnjih godina, za župe Trebinjsko-mrkanske biskupije, a da se druge župe iz susjedstva, Mostarsko-duvanjske biskupije, priključuju prema svojoj mogućnosti i želji. Upravitelju Svetišta don Antunu Pavloviću prepušteno je da pošalje obavijest te odredi predvoditelje misnih slavlja što je on i učinio, s nekima dogovorio, a druge preporučio u nadi da će prihvatiti prijedlog. Na župama koje hodočaste je dogovor o preuzimanju obveza na pokorničkom hodočašću, križni put, pjevanje, liturgijska čitanja, molitva vjernika i ministranti.

Prva korizmena nedjelja, 6. ožujka – Čista: hodočastile su, prema rasporedu, župe Čeljevo, Dračevo i župa domaćin, Hrasno, a dosta hodočasnika je bilo i iz okolnih župa i mjesta. Lijep broj hodočasnika došao je pješice, među njima neizostavni dračevski župnik! Iako je bilo vrlo hladno i puhao je vjetar, nije bilo dileme hoće li pobožnost križnoga puta biti uz Gradinu. Sve je pripremljeno, uređeno i osposobljeno, u pitanju razglasa, na vrijeme.

Uobičajeno, nakon zvona, u 15 sati, pobožnost križnoga puta započela je pred spomenik-križem uvodnom molitvom dračevskoga župnika. Osam ministranta, Dračevo (tri), Čeljevo (jedan), Hrasno (tri) i Blagaj-Buna (jedan), naizmjenice nose križ i svijeće, a ministrirali su i u svetoj Misi. Pobožnost predvode župnici župa hodočasnica, pet Dračevo, pet Čeljevo i četiri Hrasno. Od postaje do postaje, pobožno, uz Gradinu, praćeni vjetrom, mladi čitaju svetopisamski tekst, a molitvom zaključuju župnici. Pjevanje uz postaje predvodi grupa mladih župnog zbora iz Dračeva. Završna molitva, uobičajeno, na Gradini, pred kipom Kraljice mira. Spuštanje niz Gradinu i priprava svećenika za ispovijedanje, zauzimajući svoja mjesta. Nakon silaska s Gradine mogućnost je osvježenja u caffeu Svetišta omogućena od nekoliko naših župljana.

Na raspolaganju za svetu ispovijed hodočasnicimabili su: don Vinko Raguž (Dračevo), don Ivo Šutalo (Čeljevo), don Nedjeljko Krešić (Gradac), don Mladen Šutalo (Neum), don Anđelko Planinić (Hutovo), don Ante Luburić (Trebinje, biskupski vikar ove Biskupije), don Pero Pavlović (Rotimlja-Stjepan Krst), don Gordan Božić (Domanovići), fra Nikola Rasančić (Gradnići – došao s grupom molitvene zajednice koju predvodi!), don Antonio Krešić (žup. vikar župe sv. Ivana – Mostar) i don Antun Pavlović (Hrasno). Svetoj ispovijedi pristupio je velik broj hodočasnika, a za to vrijeme, u crkvi je bila pobožnost pred Presvetim koju je predvodio don Ivan Bijakšić (Ravno-Trebinja).

Po završetku pobožnosti i ispovijedanja, zvona su najavila početak misnoga slavlja, u obnovljenoj crkvi, koje je predvodio i, na temelju misnih čitanja, propovijedao don Nedjeljko Krešić. Koncelebrirali su don Vinko Raguž, don Ivo Šutalo, don Antun Pavlović i don Antonio Krešić. Liturgijska čitanja i molitvu vjernika preuzeli su mladi župe Hrasno, a Evanđelje je navijestio don Ante Luburić. Liturgijsko pjevanje u svetoj Misi predvodio je zbor župe Čeljevo.

Na kraju misnog slavlja, župnik domaćin i upravitelj Svetišta, uz oglase župljanima, zahvalio je Bogu na daru ovoga vjerničkoga susreta, pobožnosti, molitve i misnog slavlja i izrazio radost zbog mogućnosti još jednog korizmenog hodočašćenja u naše Svetište te pozdravio hodočasnike i svećenike zahvalivši na dolasku i na lijepom i pobožnom sudjelovanju.

Prema Rasporedu, sljedeće nedjelje hodočaste župe Neum, Gradac i Hutovo, nadamo se i hodočasnici iz ove i iz drugih župa. U iščekivanju novoga susreta, sljedeće nedjelje, Bog bio s vama!

