Prva sveta Pričest u stolačkim župama

U nedjelju, 12. travnja, u župama na području Stoca upriličeno je slavlje Prve svete Pričesti, jednog od najvažnijih trenutaka u životu svakog mladog vjernika. Prvopričesnici su toga dana prvi put pristupili oltaru i primili Tijelo Kristovo, čime su učinili značajan korak u svom duhovnom rastu.

Uz prisustvo roditelja, obitelji i brojnih vjernika, crkve su bile ispunjene radošću, ponosom i pjesmom. Svečano euharistijsko slavlje dodatno je naglasilo važnost ovog sakramenta, koji ostaje trajno upisan u srcima prvopričesnika.

„Neka ih ovaj sveti dan uvijek podsjeća na ljubav, vjeru i zajedništvo. Bože, blagoslovi naše prvopričesnike, njihove obitelji i našu župnu zajednicu“, poručili su župnici stolačkih župa.

Ovaj poseban dan ostat će u trajnom sjećanju kao početak još dubljeg odnosa s vjerom i zajednicom, ali i kao podsjetnik na vrijednosti koje oblikuju život svakog kršćanina.

Ljiljana Matić

Prvopričesnici sa župnikom don Ivanom u Bobanovu Prvopričesnici sa župnikom don Marinom u Aladinićima

Izvor: Crkva na kamenu