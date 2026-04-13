Prva sveta Pričest u stolačkim župama

13. travnja 2026.

U nedjelju, 12. travnja, u župama na području Stoca upriličeno je slavlje Prve svete Pričesti, jednog od najvažnijih trenutaka u životu svakog mladog vjernika. Prvopričesnici su toga dana prvi put pristupili oltaru i primili Tijelo Kristovo, čime su učinili značajan korak u svom duhovnom rastu.
Uz prisustvo roditelja, obitelji i brojnih vjernika, crkve su bile ispunjene radošću, ponosom i pjesmom. Svečano euharistijsko slavlje dodatno je naglasilo važnost ovog sakramenta, koji ostaje trajno upisan u srcima prvopričesnika.
„Neka ih ovaj sveti dan uvijek podsjeća na ljubav, vjeru i zajedništvo. Bože, blagoslovi naše prvopričesnike, njihove obitelji i našu župnu zajednicu“, poručili su župnici stolačkih župa.
Ovaj poseban dan ostat će u trajnom sjećanju kao početak još dubljeg odnosa s vjerom i zajednicom, ali i kao podsjetnik na vrijednosti koje oblikuju život svakog kršćanina.

Ljiljana Matić

Prvopričesnici sa župnikom don Ivanom u Bobanovu
Prvopričesnici sa župnikom don Marinom u Aladinićima
Izvor: Crkva na kamenu

