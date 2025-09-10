Rođendan nebeske majke

POLOG – Svečanom svetom Misom koje je slavio čerinski župnik fra Velimir Bagavac uz suslavljenje župnika don Milenka i više svećenika župljani župe Polog proslavili su svoju nebesku zaštitnicu Blaženu Djevicu Mariju prigodom svetkovine njezina rođenja 8. rujna 2025. Misno slavlje počelo je uobičajenom procesijom s kipom BDM oko crkvenoga dvorišta uz pjevanje litanije. Župljani su se za ovu svetkovinu pripremili trodnevnicom i svetom ispovijedi koja je bila u nedjelju u predvečerje svetkovine. Istu večer poslije ispovijedi, pobožnosti i svete Mise s. Magdalena Marić, rođena Položanka, milosrdnica i misionarska na Salomonskim otocima predstavila je rad sestara u spomenutim misijama (o tome ćemo nadamo se pisati nekad drugi put) i zahvalila župljanima župe Polog na duhovnoj i materijalnom pomoći. Izdašna pomoć ni ovoga puta nije izostala stoga se, od svega srca zahvaljujemo svima koji su bilo molitvom bilo materijalnom potporom pomagali i pomažu ovo Bogu ugodno djelo.

Izvor: Crkva na kamenu