Sestre milosrdnice proslavile Dan Provincije

LJUBUŠKI – Na blagdan sv. Luke evanđelista 18. listopada sestre milosrdnice Provincije Majke Divne – Sarajevo proslavile su Dan Provincije. Susret je počeo u 10 sati, u franjevačkome samostanu na Humcu, gdje ih je srdačno dočekao gvardijan fra Miro Šego koji im je uputio pozdrave uime cijele zajednice te ukratko predstavio samostan, umjetničku galeriju i muzej koji su sestre nakon misnoga slavlja imale prigodu i posjetiti. Kazao je kako se u galeriji nalazi zbirka umjetnina fra Ljudevita Rupčića te da je prve artefakte za muzej počeo skupljati još 1884. godine fra Anđeo Nuić, što ovaj muzej čini starijim nekoliko godina od Zemaljskoga muzeja u Sarajevu. Muzej posjeduje najviše predmeta pronađenih u rimskome logoru Bigeste na lokalitetu Gračine kod Ljubuškoga. Fra Branimir Musa uredio je njegov stalni postav 2002. godine. Ondje se nalazi i vrijedna Humačka ploča te replika Kočerinske.

Uslijedio je kratki pozdrav provincijalne poglavarice s. Augustine Matijević koja se ukratko osvrnula na nedavni susret posvećenih osoba sa svetim ocem Lavom XIV. te prenijela ponešto od dojmova s toga susreta i Papine poticaje upućene redovnicima.

Provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Jozo Grbeš, čije je prigodno predavanje uslijedilo, citirajući jednoga mudra čovjeka dao je sestrama nekoliko vrijednih savjeta za redovnički život: „Govorite svoju istinu tiho i jasno i slušajte što vam drugi kažu, jer čak i dosadni i neuki i glupi ljudi imaju svoju priču. Izbjegavajte glasne i agresivne osobe, one samo uznemiruju vašu dušu. Uspoređujući sebe s drugima možete postati prazne ili ogorčene, jer uvijek će biti i gorih i boljih od vas. Uživajte u svojim dostignućima, kao i u svojim planovima. Vodite računa o svome zvanju ma kako skromno ono bilo, jer to je nešto stvarno što posjedujete u ovome promjenjivu, nestabilnu vremenu. Budite svoje! Posebno ne iskazujte lažnu naklonost i ne budite cinične u ljubavi. Unatoč svim razočaranjima u životu, ljubav uvijek ispočetka niče poput trave, ona nađe svoj put. Brižljivo postupajte s iskustvom koje vam donose godine i dostojanstveno im predajte svoju mladost. Razvijajte snagu duha da vas zaštiti od iznenadnih nedaća. Ne mučite sebe sumnjama ni negativnim razmišljanjima. Previše je strahova rođeno u samoći i premorenosti životom. Ispod zdrave discipline, budite nježne prema sebi. Uvijek budite nježne prema sebi, jer vi ste dijete svemira i jednako kao i stabla i zvijezde imate pravo biti ovdje. I bez obzira je li to vama jasno ili nije, sve se u životu i svemiru odrazuje baš onako kako treba. Stoga budite u miru Božjemu ma što za vas on bio i ma kakvi bili vaši zadatci. U ovoj životnoj ludnici sačuvajte mir u svojoj duši. Sa svim svojim prijevarama, svojom istrošenošću i promašenim snovima, ovo je još uvijek najbolji i najljepši svijet koji postoji. Čuvajte sebe, uložite sve što imate i što jeste i kad sve date, razumjet ćete što je ustvari sreća.“

Prije misnoga slavlja koje je predvodio provincijal fra Jozo, sestre su u staroj samostanskoj crkvi imale prigodu za sakrament pomirenja te su u procesiji prošle kroz Sveta vrata i pred oltarom u novoj crkvi zajednički izmolile potrebne molitve za dobivanje jubilejskoga oprosta. Susret je završio poslijepodne u Domu sv. Josipa Radnika nakon prigodne okrjepe i radnoga dijela.

