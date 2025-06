Sestre predstojnice različitih redovničkih zajednica pohodile mostarsku katedralu

MOSTAR – Duhovna obnova za kućne poglavarice različitih redovničkih zajednica iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske na temu: „Oprost – milost i zadatak Svete godine“ održan je od 30. svibnja do 1. lipnja u Duhovnome centru „Biskup fra Paškal Buconjić“ u Potocima kod Mostara.

Budući da je katedralna crkva i mjesto za dobivanje Jubilarnoga oprosta, sestre su sudjelovale na svetoj Misi u 10 sati koju je predvodio župnik don Josip Galić. Na početku ih je sve srdačno pozdravio i izrazio radost zbog njihova pohoda. Osobitu radost i zahvalnost izrazio je sestri koja mu je bila ne samo profesorica u sjemenišnim danima, nego i majka, jer je svoje učenike podučavala majčinskom ljubavlju.

Referirajući se na Evanđelje dana, župnik je rekao sljedeće: „Draga braćo i sestre, upravo smo čuli dio Isusove svećeničke molitve koja je izgovorena na posljednjoj večeri. Samo nekoliko sati dijeli Isusa od Muke i on ovom molitvom ostavlja svojevrsni testament, svoj dar učenicima. U njoj Isus moli za troje: za sebe, za učenike i za one koji će povjerovati na njihovu riječ. (…) Ključna riječ te molitve je slava o kojoj danas razmišljamo. Postoji bezbroj definicija slave; postoji zemaljska i Božja slava. Zemaljskoj slavi malo tko odoli. Sjetimo se razgovora trojice Isusovih učenika. Malo je ljudi koji bi rekli: „Ja ne želim slavu“, kao što je to rekao Salomon u Starome zavjetu. Ta je slava teška, zarobljava i dehumanizira čovjeka. (…) Nasuprot slavi svijeta stoji slava Božja. Slava Božja je poziv i nama. Isus želi na svoje učenike primijeniti logiku odnosa Presvetoga Trojstva. Ti su odnosi jedinstvo Osoba Trojstva i ljubav. Isus je morao svojim slušateljima dokazati dvije stvari: da je Sin Božji, odatle i da je jedno s Ocem te da ih neizmjerno ljubi. I mi smo pozvani u tu slavu – preko Kristova križa do njegova prijestolja“, zaključio je.

Sestre su nakon svete Mise sestre pohodile i kriptu sv. Josipa te molile na grobu nadbiskupa Petra Čule. Tijekom Mise pjevale su nazočne sestre pod ravnanjem don Dragana Filipovića.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA