Slavlje polaganja doživotnih zavjeta

MOSTAR – Na spomendan sv. Ivana Bosca, 31. siječnja 2026., u župnoj crkvi sv. Mateja u Mostaru, sestre Marija Šimić i Marija Rotim položile su doživotne zavjete poslušnosti, siromaštva i čistoće, trajno se posvećujući Bogu u redovničkoj zajednici Školskih sestara franjevki Krista Kralja.

Svečano euharistijsko slavlje s obredom zavjetovanja predvodio je mons. Željko Majić, banjolučki biskup, u zajedništvu s devetoricom svećenika. U slavlju su uz sestre sudjelovali članovi obitelji zavjetovanica, rodbina i prijatelji, okupljeni u molitvi i zahvalnosti za dar redovničkoga poziva i posvemašnjega predanja Kristu. Liturgijsko slavlje pjesmom su animirale sestre.

Tijekom ulazne procesije, dok je sestarski zbor pjevao ulaznu pjesmu, u crkvu su s upaljenim svijećama ušle sestre zavjetovanice u pratnji provincijske predstojnice s. Franke Bagarić i odgajateljice juniorki s. Slavice Barbarić, zajedno s predsjedateljem slavlja i ostalim svećenicima.

U homiliji je biskup Majić, polazeći od evanđeoskog izvješća o pozivu sv. Mateja, istaknuo kako Bog ne poziva savršene, nego one koji su spremni odgovoriti na njegov poziv otvorena srca. Govoreći o Matejevu primjeru, naglasio je tri bitne odlike redovničkoga poziva: spremnost i radost, velikodušnost te poniznost, povezujući ih s doživotnim zavjetima kao trajnim „da“ Kristu, koje se svakodnevno obnavlja u ljubavi i vjernosti.

Posebno se osvrnuo na lik Blažene Djevice Marije i njezine riječi „Marija u srcu prebiraše sve ove događaje“, koje su sestre izabrale kao svoj redovnički moto. Istaknuo je kako Marija uči vjernike slušati Božju riječ, razmatrati je u tišini srca i vjerno je živjeti u svakodnevici, te naglasio da su vječni zavjeti početak zrele i postojane vjernosti Bogu, a ne njezin završetak.

Nakon homilije uslijedio je obred polaganja doživotnih redovničkih zavjeta. Zavjetovanice su, tijekom pjevanja litanija svih svetih, činom prostracije izrazile potpuno predanje Bogu i Crkvi. Zatim su položile zavjete u ruke provincijske predstojnice s. Franke Bagarić, u nazočnosti dviju svjedokinja. Nakon potpisivanja obrasca zavjetovanja, biskup je blagoslovio, a provincijska predstojnica predala sestrama prsten kao vanjski znak doživotnog posvećenja i vjernosti Kristu Zaručniku.

Na završetku misnoga slavlja provincijska predstojnica s. Franka Bagarić uputila je zavjetovanim sestrama srdačnu čestitku i riječi ohrabrenja, istaknuvši njihovo doživotno „da“ Bogu kao put nutarnje sabranosti, vjernosti i nesebičnog služenja Crkvi i ljudima. Uputila je i riječi zahvalnosti biskupu Majiću, svećenicima, odgojiteljicama, obiteljima zavjetovanica te svima koji su pridonijeli dostojanstvu i ljepoti slavlja.

Posebnu zahvalnost uputila je župniku župe sv. Mateja, don Tomislavu Ljubanu, istaknuvši njegovu bratsku otvorenost, susretljivost i gostoprimstvo, zahvaljujući kojima je slavlje doživotnih zavjeta proteklo u ozračju crkvenoga zajedništva obilježenoga bratskom blizinom.

Zatim je pročitana čestitka vrhovne predstojnice s. Veronike Verbič, kojom su zavjetovanicama i cijeloj zajednici upućene riječi blagoslova i molitvene podrške.

Svečanost se nastavila u radosti zajedništva uz blagovanje, pjesmu i čestitke, a na kraju su riječi zahvale nazočnima uputile i same doživotno zavjetovane sestre.

Izvor: Crkva na kamenu/https://ssf-mostar.com/