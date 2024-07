Slavlje sv. Ilije Proroka u Karmelu na Bušku jezeru

U večernjim satima 17., 18. i 19. srpnja poslije svete krunice kroz tri dana slavljene su svete Mise kao priprema za doživljaj proslave karmelskog starozavjetnoga duhovnoga velikana sv. Ilije Proroka. Misna slavlja kroz dvije večeri predvodio je ovogodišnji karmelićanski mladomisnik o. Juraj Marinković, a treće večeri na vanjskom oltaru u samostanskom dvorištu Misu s prigodnom propovijeđu predslavio je don Ante Škugor, župnik u šibenskoj župi Grebaštici. Obojica su govorila o sv. Iliji koji je uza silnu hrabrost imao i svoje slabosti, kao što je strah od poganske kraljice Jizebele i njezina muža kralja Ahaba. Te večeri vjernička zajednica sabrana iz svih okolnih buškoblatskih, livanjski i duvanjskih župa palila je u samostanskom dvorištu veliki svitnjak/krijes predvođena redovnicima karmelićanima i ostalim svećenicima. Spomenimo i to da je prije ove trodnevnice svečano slavljena 16. srpnja u ovome Karmelu svetom misom Gospa Karmelska, čijim se spomenom povezuje ovaj blagdan s blagdanom Proroka Ilije.

U subotu 20. srpnja nakon obavljene svečane procesije uokrušce Karmela, što ju je pjevanjem litanija u čast sv. Ilije predvodio voditelj gradnje ovoga Karmela o. Jakov Mamić, slavljena je svečana Misa pod predsjedanjem porečko-pulskoga biskupa Ivana Štironje. Ovaj biskup je rodom iz župe Aladinići u Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji, a vršio je svoje svećeničke službe u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji.

U svojoj pobudnoj propovijedi rekao je kako su ovaj blagdan kao i njegova misna čitanja vrlo snažni i znakoviti te da je bitni dio našega života pretočiti Božju riječ u svakodnevni život. Naveo je da je Božje vodstvo prisutno u svakom trenutku naših života, ali svi se mi ponekad umorimo i zaboravimo na sve dosadašnje Božje pothvate u našim životima, tako se i Ilija umorio. “I prorok se može umoriti. Ali je važno, kada smo umorni sjesti u osamu i tišinu i susresti se s Bogom. Zastati i čuti što nam Bog kaže, kako da izvršimo njegovu volju. Bog nam govori stalno, govori nam i kroz vrućine i kroz ovaj vjetar i oluju koja se sprema.” Proroka Iliju susrećemo umorna i žalosna. Dosta mu je svega, poželio je umrijeti. Na trenutak je zaboravio da je Bog onaj koji ga vodi, koji ga nosi na dlanu. Umjesto da slavi Boga, on bježi, skriva se. Anđeo mu govori: Ilija, ustaj i jedi, okrijepi se i nastavi dalje svoj hod i navještaj. Ne boj se, Gospodin s tobom vodi tvoje bitke. Prorok Ilija nije bio samo umoran nego i potišten, tako je gorljivo propovijedao, a njemu samome činilo se da od toga nema nikakve koristi ni učinka. Nije to lako. Primjerice, kada student dadne sve od sebe na fakultetu, a poslije nema posla za njega. Ili kada roditelji cijeli svoj život posvete djetetu, daju sve od sebe pa ostanu sami. Bog poznaje Ilijino srce, kao i srce svakoga čovjeka. U takvim trenutcima valja nastaviti dalje ići boreći se. Susret s Bogom je stalno ispunjanje i nadahnjivanje za nova i veća djela. Kad se susretnemo s Bogom, zaboravimo i na vrućine i oluje. Susret s Bogom Iliju je osposobio za daljnji put kroz pustinju, a Bog je i uz nas te će i nas ohrabriti i osposobiti. Bog nam stalno progovara. Od nas traži da zastanemo i čujemo što nam želi reći. Poziva nas danas da se opredijelimo za prave vrijednosti. To je najbolje životno ulaganje i to su velike Božje poruke po svome revnitelju sv. Iliji.

Prvoga dana trodnevnice pjevanje je predvodio karmelski redovnički brat Vlado, a druge večeri dvije članice pjevačkoga zbora iz susjedne župe Rašeljke, Danijela Blažević i Ana Lukač, te treće večeri i za vrijeme glavne Mise na spomendan sv. Ilije pjevala je Klapa crkvenih pučkih pjevača iz župe Uznesenja B. D. Marije u Kaštel Lukšiću.

don Ilija Drmić

Izvor: Crkva na kamenu