Slavljena Misa i procesija za roditelje nerođene djece

MOSTAR – Na blagdan Anđela čuvara, u četvrtak, 2. listopada, na rimokatoličkom groblju Raštani okupili su se vjernici na svetoj Misi za roditelje nerođene djece. Unatoč prohladnom jesenskom danu, zajedništvo i molitva ispunili su prostor kapelice toplinom i utjehom. Svetu Misu predslavio je župnik župe sv. Mateja u Mostaru don Tomislav Ljuban, kojoj župi i pripada ovo groblje.

Nakon svete Mise uslijedila je procesija sa svijećama i cvijećem do grobnice za nerođene, gdje su se prisutni u tišini pomolili za dostojanstvo svakog začetog života, kao i za sve roditelje koji su iskusili gubitak svoje djece prije njihova rođenja.

Posebno su se prisjetili riječi iz Evanđelja: „…anđelima će biti slični, jer sinovi su Božji“ (Lk 20,36).

Nakon liturgijskog dijela roditelji su se okupili u župnome prostoru – Sidro, pravom mjestu župnoga zajedništva, gdje je nastavljeno druženje u ozračju međusobne podrške i razumijevanja.

„Bože, hvala Ti za ovaj dan i što se zajedno sjećamo naših dragih i najmanjih među nama – nerođenih. Molite i zagovarajte za nas, svoje roditelje i obitelji“, podijelila je svoj osobni dojam jedna od prisutnih osoba.

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali i pomogli da ovaj dan bude ispunjen molitvom, nadom i zajedništvom.

Izvor: Crkva na kamenu