BiH

Slavljena Misa i procesija za roditelje nerođene djece

5. listopada 2025.

MOSTAR – Na blagdan Anđela čuvara, u četvrtak, 2. listopada, na rimokatoličkom groblju Raštani okupili su se vjernici na svetoj Misi za roditelje nerođene djece. Unatoč prohladnom jesenskom danu, zajedništvo i molitva ispunili su prostor kapelice toplinom i utjehom. Svetu Misu predslavio je župnik župe sv. Mateja u Mostaru don Tomislav Ljuban, kojoj župi i pripada ovo groblje.
Nakon svete Mise uslijedila je procesija sa svijećama i cvijećem do grobnice za nerođene, gdje su se prisutni u tišini pomolili za dostojanstvo svakog začetog života, kao i za sve roditelje koji su iskusili gubitak svoje djece prije njihova rođenja.
Posebno su se prisjetili riječi iz Evanđelja: „…anđelima će biti slični, jer sinovi su Božji“ (Lk 20,36).
Nakon liturgijskog dijela roditelji su se okupili u župnome prostoru – Sidro, pravom mjestu župnoga zajedništva, gdje je nastavljeno druženje u ozračju međusobne podrške i razumijevanja.
„Bože, hvala Ti za ovaj dan i što se zajedno sjećamo naših dragih i najmanjih među nama – nerođenih. Molite i zagovarajte za nas, svoje roditelje i obitelji“, podijelila je svoj osobni dojam jedna od prisutnih osoba.
Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali i pomogli da ovaj dan bude ispunjen molitvom, nadom i zajedništvom.

556796148_10234487880132029_8700396468340848849_n
557368845_10234487884572140_1697512895164584802_n
03840fb7-3aec-4788-bc25-cb6ae6444bb2
556011768_10234487887172205_2410838454974265424_n
625916e7-7a89-4c93-94d5-a1e425ea9175
557581071_10234487888612241_1444476499212583022_n
d31e3bb2-1a07-415a-9343-cc59d1ce3c07
558494669_10234487943733619_4404860517979339093_n
bc34b246-8192-4d0e-b4a2-e847f4d6e6e8

Izvor: Crkva na kamenu

Povezane vijesti i objave

BiH

Proslava redovničkih jubileja u Mostaru

5. listopada 2025.

MOSTAR – Na svetkovinu svetog Franje Asiškog, 4. listopada 2025., u samostanu Svete Obitelji u Mostaru…

Više
BiH

Bjelopoljski župni folkloraši sa svojim župnikom posjetili Dom umirovljenika u Emausu

5. listopada 2025.

POTOCI – HKUD „Bijelo Polje“ – Mostar sa svojim župnikom don Rajkom Markovićem posjetili su Caritasov…

Više