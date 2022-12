Srebrni jubilej Caritasova centra Nazaret

MOSTAR – Caritas Mostar obilježio je 25. obljetnicu djelovanja centra Nazaret i Dan osoba s invaliditetom. Svetu Misu zahvalnicu u prostorijama Doma za stare i iznemogle „Sveta Obitelj“ predslavio je biskup Petar Palić koji je u svojoj propovijedi zahvalio osobama s invaliditetom od njih se može puno toga naučiti, a posebno je zahvalio korisnicima i djelatnicima: „Vaš rad i sve što činite za ovu braću i sestre, za najmanje, to je gradnja kuće na stijeni. I zato i vi budite Bogu zahvalni što Bog i vama, ali i svima nama daje mogućnost da boraveći s njima i pomažući im možemo graditi kuću na stijeni, a stijena je Krist“.

Voditelj „Nazareta“ Blaženko Tikvić se nakon zahvale roditeljima, pojedincima, vlasnicima i djelatnicima poduzeća te javnih ustanova, prisjetio i početaka: „Prvu prodajnu izložbu imali smo 1. prosinca 1998., prije točno 24 godine, u katedrali Marije Majke Crkve Mostar. Do sada smo u 40 župa, diljem naših biskupija od Neuma do Šujice „izložbovali“ 56 puta, a u drugim različitim prigodama, često i 3. prosinca na dan osoba s invaliditetom, organizirali ili sudjelovali u 20 prodajnih izložbi. Tikvić je dodao i kako unatrag dvije godine nazarećani sudjeluju i u Caritasovu projektu Jelo na kotačima: „Velika je radost kada nazarećani donesu topli obrok starim, bolesnim ili nemoćnim osobama te su obostrane riječi utjehe i ohrabrenja trenutci Božjega blagoslova i ljudskoga spokoja.“

Ravnatelj Caritasa hercegovačkih biskupija don Željko Majić koji je uza zahvale svim dobrim ljudima naglasio podršku Grada Mostara koji već godinama podržava ovu Caritasovu ustanovu.

Nakon svete Mise i domjenka korisnici su se, u društvu svojih instruktora i gostiju, zabavili na jedan sasvim iskren i opušten način u ozračju koje samo oni mogu priuštiti.

Izvor: Crkva na kamenu/https://caritas-mostar.ba/