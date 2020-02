Stepinčevo na Buni

BUNA – Ove godine obilježava se 60. obljetnica od smrti bl. Alojzija Stepinca, a Crkva u Hrvata slavi njegov 22. spomendan, odnosno 22 godine je prošlo od kada je Alojzije Stepinac proglašen blaženim. Kako prošlih godina, od kada je pastoralni centar stavljen pod zaštitu blaženoga Kardinala, tako je i ove godine u župi Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna posebno obilježen Stepinčev spomendan. Duhovna priprava započela je već u četvrtak 6. veljače euharistijskim klanjanjem pred Presvetim Sakramentom. Upravo je bl. Alojzije Stepinac u jednoj crkvici – kapelici u Zagrebu htio da bude klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu i posvetio je tu malu kapelicu koja nosi naslov “Corpus domini”. Od tada se u toj kapelici svakodnevno i cjelodnevno može klanjati Presvetomu. Zbog toga je ove godine na Buni duhovna priprava upravo krenula klanjanjem Presvetomu Oltarskom Sakramentu. Ostale dane, misno trodnevlje od 7. do 9. veljače također su obilježili na svečan način. Prije svake svete Mise molila se krunica, a nakon krunice litanije na čast blaženoga Alojzija Stepinca.

Mise trodnevnice predvodili su: prvu večer don Ivan Bijakšić – trenutačno kapelan u župi sv. Mateja, a donedavni kapelan ove župe; drugu večer don Damir Pažin – trenutačno kapelan u župi sv. Ivana Apostola i Evanđelista, također bivši kapelan ove župe. Mise trećega dana trodnevnice bile su na nedjelju, pa su slavljene u terminima kako to nedjeljom obično i biva. Sve tri Mise predvodio je i propovijedao don Milenko Krešić. Don Milenko je profesor povijesti na KBF-u u Sarajevu, te duhovnik bogoslova.

Vrhunac svečanosti ove priprave bio je na sam spomendan bl. Alojzija Stepinca 10. veljače. Rekli bi ljudi – baš kako dolikuje za našega Blaženika. Svečanu večernju Misu predvodio je don Josip Galić, bjelopoljski župnik, a uz njega bilo je još 10 svećenika koncelebranata te dva đakona: don Ante iz Katedrale i don Mate iz naše župe. Osim velikoga broja svećenika ne može se nespomenuti ni još veći broj ministranata koji su asistirali pod ovom svetom Misom te tako ovo misno slavlje učinili još svečanijim.

Osim što je bilo svečano s onu stranu oltara gdje se nalaze svećenici i ministranti, svečano je bilo i s drugu stranu oltara. Uz velik broj vjernika koji su ispunili župnu crkvu, s drugu stranu oltara poseban obol svečanosti dali su zborovi ove župe, dječji zbor “Put ljubavi” i zbor mladih “Mir” koji su svojim zajedničkim pjevanjem uzveličali Kardinalov spomendan.

Predvoditelj misnoga slavlja don Josip Galić u svojoj propovijedi govorio je o liku i djelu Alojzija Stepinca. Posebno je istaknuo kako nam je Blaženik veliki primjer u dvjema zapovijedima: ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu. Te dvije zapovijedi izvršavao je do kraja svoga života u teškim vremenima totalitarnih režima. Da vrijedi biti Božji do kraja primjer nam je upravo čovjek iz našega naroda i čovjek iz ne tako davnih vremena – blaženi Alojzije Stepinac. Na kraju svoje propovijedi don Josip je pozvao vjernike da budu ovome svijetu prepoznatljivi kao “djeca Božja”.

Nakon misnoga slavlja, slavlje je nastavljeno u pastoralnom centru “Bl. Alozije Stepinac” gdje je bilo dvadesetak svećenika.

Izvor: Crkva na kamenu/http://www.zupablagajbuna.ba/