Surađivali s darovima Duha Svetoga!

GRADAC – U župi Gradac u Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji župnik don Nedjeljko Krešić dogovorio je s biskupom Ratkom Perićem, apostolskim upraviteljem, da ove školske godine sv. krizma bude u župi na Petu korizmenu nedjelju, 18. ožujka 2018. Za sakrament potvrde spremalo se sedmero krizmanika devetoga osnovne i prvoga srednje škole: Danijela, Marija i Mihaela, te Ivan, Jerko, Mihael i Nikola.

Divan Božji nedjeljni dan. Sveta Misa u 11 sati. Uz biskupa su u koncelebraciji domaći župnik, te don Anđelko Planinić iz Hutova i don Ante Čarapina, župni vikar iz Neuma. Župna je crkva puna misara, čak i kor, ima vjernika i vani. Sviračica predvodi liturgijsko i pučko pjevanje, a pridružuju joj se svi sudionici svete Mise. Pjeva se skladno, pobožno i dostojanstveno.

Prije misnoga slavlja krizmanica pozdravlja biskupa u ime sedmero krizmanika, koji na kraju jednoglasno izražavaju dobrodošlicu. Nakon nje župnik se radosno obraća cijeloj zajednici, napose pozdravlja kandidate svete krizme i poziva biskupa da uvede puk u Euharistijsko i krizmeno slavlje. Prigodna čitanja čitaju druge dvije krizmanice, a Evanđelje po Ivanu don Anđelko zvani Đela.

Zahvalivši krizmanicima i župniku na dobrodošlici, u prigodnoj se propovijedi biskup obratio u prvome redu krizmanicima te im progovorio o milosnom značenju i svrsi Sedam darova koji se primaju u ovom sakramentu:

Mudrost: mudar je onaj koji sluša svoje roditelje, koji su od vas krizmanika duplo stariji i duplo pametniji, životno pametniji. Poštuj i slušaj svoje roditelje koji te vole više nego itko na ovome svijetu, i bit ćeš pametan učenik i mudra učenica. A sutra kada ti budeš roditelj, učit ćeš svoju djecu da poštuju Božje zapovijedi i svoje roditelje.

Razbor: razborit je onaj koji dobro razabire koji put izabrati u životu, koju školu slijediti, s kojom se osobom kao svojom bračnom družicom vjenčati u crkvi. Moli se Duhu Svetomu da ti pokaže pravi put na kružnom toku života.

Znanje: nije riječ o znanju iz povijesti, iz geografije, fizike i kemije, nego o spasonosnu znanju, koje nas vodi dobru svršetku na ovomu svijetu i u život vječni na onome. To nam je znanje potrebno, a daje nam ga Duh Božji.

Savjet: ti danas primaš dar savjeta od Duha Svetoga, ali rastu toga dara pomažu savjetom tvoji roditelji, učitelji, starije i iskusnije osobe. Možda ti netko kaže zašto ti ne bi u sjemenište, zašto ti ne bi u časne? Ako ne osjećaš da imaš duhovno zvanje, ne ide ni u sjemenište ni u samostan. A ako u sebi osjećaš da te Bog zove, odazovi se. Bog će ti pomoći, svi ćemo ti pomoći da do kraja ostvariš to Božje zvanje u sebi.

Jakost: jak je onaj koji drži do Božjega zakona i do svoje dobro odgojene savjesti, a ne vlada se po tome kako svijet govori i piše. Jak je onaj koji se ne stidi svoga križa, svoje vjere, svoje Crkve, Boga.

Pobožnost: znači biti po Božju, po Božjem zakonu. Pobožan je onaj koji ide Božjim putem i kojega vodi Duh Sveti do konačna cilja.

Strah Božji: Boga poštuj iznad svega i njega se boj i nikoga se drugoga ne straši. Strah je Božji početak mudrosti.

Umjesto nedjeljnoga Vjerovanja bio je biskupov upit iz obrednika o odreknuću od đavla i o vjerovanju u Boga. Ako krizmanici, kumovi i svi vjernici budu tako živjeli kako su se javno i glasno odrekli đavla i njegova sjaja i zavodništva, a iskazali vjeru u Boga, u Isusovo otkupiteljsko djelo, u Crkvu jednu, svetu, katoličku i apostolsku, bit će pravi svjedoci Božje dobrote i istine u ovome svijetu.

Biskup je izmolio zazivnu molitvu i podijelio sedam darova Duha Svetoga na sedmero kandidata. Molitvu vjernika izgovorila su četvorica krizmanika.

Na kraju Misnoga slavlja župnik je zahvalio biskupu na pastoralnom pohodu i poticajnim riječima. Biskup je udijelio svim misarima blagoslov Presvetoga Trojstva. Pred oltarom zajednički snimak, ali i pojedinačno s krizmanicima i njihovim kumovima.

U župnoj kući našli su se na bratskom razgovoru i čašćenju još i okolni svećenici, koji su nakon pučkih Misa stigli čestitati župniku i župi: don Ivo Šutalo, biskupski vikar i župnik iz Trebinja; don Ivica Puljić, dekan trebinjski i župnik iz Neuma; don Pero Pavlović, župnik iz Ravna i župni upravitelj s Trebinje.

Poslije objeda svećenici su otišli ispovijedati korizmene hodočasnike koji su imali Križni put uz Gradinu i svetu Misu u svetištu Kraljice mira u Hrasnu.

Izvor: Crkva na kamenu/KIUM