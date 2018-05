Suradnici Duha Svetoga

MOSTAR – U nedjelju, 20. svibnja 2018., u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve svečano je proslavljena svetkovina Duha Svetoga sv. Misom i podjelbom sakramenta krizme za četrdeset i šestero krizmanika.

Euharistijsku žrtvu i gozbu predvodio je i sv. krizmu podijelio apostolski nuncij u Angoli nadbiskup Petar Rajič (svećenik svojedobno zaređen za Trebinjsku biskupiju), koji se ovih dana nalazi u Hercegovini prigodom zaključenja jubilarne “Godine biskupa Žanića”. U koncelebraciji bila su četiri svećenika: župnik don Luka, župni vikari don Davor i don Ilija te biskupov tajnik don Pero. Pjevao je katedralni mješoviti zbor pod ravnanjem don Nike Luburića.

Pred nuncijem Rajičem kod oltara našla se izabrana krizmanica u ime svojih vršnjaka i vršnjakinja prvoga razreda srednjih škola, koja mu je uputila srdačnu dobrodošlicu, moleći da im po njegovim rukama Bog udijeli darove Duha Svetoga te da ovu sv. Misu prikaže za njih. Drugi je krizmanik uručio Nadbiskupu kao zajednički dar knjigu. Krizmanici su izabrali najnovije djelo koje je izišlo iz tiska ovih dana prevedeno na hrvatski jezik. I svi su se potpisali na knjizi s naslovom “Katolička Crkva i obraćenje” poznatoga engleskog pjesnika, filozofa, teologa i pisca G. K. Cherstertona.

Pozdrav u ime župne zajednice izrekao je don Luka. Zahvalio je Bogu što nam je dao ovaj dan i ovo slavlje. Izrazio je dobrodošlicu i čestitku nadbiskupu Petru, predvoditelju ovoga dvostrukoga slavlja – misnoga i krizmenoga – njega je prije 30 godina (1987.) u ovoj katedrali zaredio za svećenika biskup Žanić, a prije desetak godina (u siječnju 2010.) ovdje je primio i biskupsko ređenje!

Na početku duhovske Mise Nadbiskup je zahvalio krizmanicima na daru, župniku na pozdravu te biskupu Ratku, što ga je delegirao da danas podijeli sakrament krizme i predvodi ovo Misno slavlje. Biskup ga je zamolio da prenese i njegovu poruku krizmanicima: da budu dobri! Osobito dobri vjernici!

Biblijske su odlomke o Duhu Svetomu pročitali krizmanici, Evanđelje je navijestio župnik, a molitvene zazive izgovorila skupina krizmanika.

U propovijedi nuncij je Rajič govorio o ulozi i snazi Duha Svetoga u životu vjernika, osobito krizmanika. Danas, naime, slavimo spomen na silazak Duha Svetoga nad Gospu i Apostole, a sada će po sakramentu krizme sići isti Duh i na sve vas pripravnike. Duh je Sveti učvrstio apostole i učenike. Učenici, iako su susretali Isusa, doživljavali ga i surađivali s njime, bili su ipak u strahu. Ali nakon silaska darova Duha Božjega bili su pozvani svjedočiti ih pred drugima, hrabro i neustrašivo. Postali su suradnici Duha Svetoga. Tako ste i vi krizmanici pozvani biti Duhovi suradnici da biste mogli biti hrabri svjedoci i očitovati pred drugima koliko vas Isus ljubi i koliko vi ljubite Isusa u Duhu Božjemu. Isus treba sve nas, treba Crkvu kako bi preko nje i njezinih svjedoka naviještao volju Očevu, ljubav Božju prema čovjeku. Današnje nam Evanđelje to jasno poručuje: “Kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca – Duh Istine koji od Oca izlazi – on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom” (Iv 15,26-27). Ne možemo sami svjedočiti, nego nam treba Duh Branitelj, Duh mudrosti i razuma, znanja i savjeta, jakosti, pobožnosti i straha Božjega. Tek kada surađujemo s Duhom po tim darovima, onda možemo svjedočiti za Oca i Sina. Osobito je to važno za vas, mlade krizmanike, tek na pragu života i izbora zvanja. Treba vam Duh Sveti koji će vama kazivati životnu istinu jer “kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu”. Potrebno je da budete dobri učenici, dobri studenti i studentice, dobre majke i dobri očevi, da budete dobri članovi društva. Potrebno je da kao suradnici s darovima Duha svjedočite za Isusa, da budete dobri Isusovi prijatelji. Mnogo će vas toga odvlačiti od Isusa, ali ako budete razboriti i jaki, moći ćete biti blizu Isusu i slijediti njegov nauk. Vi ste danas primili dar jakosti da surađujete s njime.

Nakon propovijedi kandidati su se poredali za primanje sv. sakramenta. Proziv po imenu, utiskivanje pečata u čelo mazanjem krizmenoga ulja, izgovaranje riječi davanja i primanja sakramenta i potvrda zajedništva s Crkvom.

Na kraju Misnoga slavlja don Davor je izrekao zahvalu roditeljima i kumovima, a čestitku krizmanicima. Zahvalio je nadbiskupu Petru što je danas molio za krizmanike, što im je uputio pastirsku riječ o suradnji s Duhom Božjim. Kao što je svim krizmanicima uručio, tako je i Nadbiskupu dao krunicu, ručni rad i dar jednoga župljanina. Hvala mu!

Poslije svečana duhovskoga blagoslova krizmanici su na stepenicama pred oltarom, zajedno s Nadbiskupom, još jednom upečatili svoja čela u sliku koja će ostati kao radostan trenutak još radosnijega jedinstvena događaja u životu.

Nadbiskupa i svećenike iz okolnih župa, koji su pristigli nakon nedjeljnih Misa, župnik je pozvao na objed, a krizmanici su sa svojim roditeljima pozvali rodbinu na radosno popodnevno čestitarsko druženje.

Izvor: Crkva na kamenu/http://www.md-tm.ba/