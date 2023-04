Susret biskupa Palića i ravnatelja osnovnih i srednjih škola s područja Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije

POTOCI – U srijedu, 12. travnja, u duhovno-obrazovnom centru „Emaus“ u Bijelom Polju kod Mostara u organizaciji Katehetskog ureda Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije održan je susret ravnatelja osnovnih i srednjih škola s područja Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije s biskupom Petrom Palićem i „okrugli stol“ na temu kurikulne reforme i vlastitostima katoličkog vjeronauka u školi.

Na susretu su bile nazočne ministrica znanosti, prosvjete, kulture i športa u Vladi Hercebosanske županije Gordana Nakić, ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Vlade Županije Zapadnohercegovačke Daniela Perić, ravnatelj Zavoda za školstvo iz Mostara Željko Ćorić te oko 40 ravnatelja osnovnih i srednjih škola.

Sve nazočne na početku susreta pozdravio je don Ante Pavlović, predstojnik Katehetskog ureda Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije i svima zahvalio na dobroj i kvalitetnoj suradnji koja postoji između ravnatelja i Katehetskog ureda, odnosno biskupijâ.

Biskup Petar je pozdravio sve nazočne ravnateljice i ravnatelje, ministricu Nakić, a ministrici Perić čestitao na imenovanju za novu ministricu i zaželio joj puno uspjeha i Božji blagoslov u njezinu radu.

Biskup je naglasio kako ovakve susrete smatra dobrom prigodom „kako bismo promislili o zajedničkom izazovu, a to je odgoj naše djece i utiranje puta njihovoj budućnosti kroz odgoj i obrazovanje.“

Govoreći u suvremenim izazovima, biskup Petar je naglasio kako nam se „znanje i učenje sve više nameću kao funkcionalni pojmovi. Znanje se u naše vrijeme sve više koristi kao ekonomski resurs „nove ekonomije“. Učenje koje biva povezano samo uz vrijeme i novac postaje sadržajno siromašnije i indiferentnije. Odgoj i obrazovanje se ravnaju i teže sadržaju i mjeri. Odgoj i obrazovanje stavlja ljude kao osobe na prvo mjesto i više je od puke proizvodnje ljudskog kapitala. Konačni kriteriji ekonomije je dobit. A vrhovni kriterij obrazovanja je kvalitetna osoba i dobar život“, rekao je biskup Petar.

Imajući upravo ovu činjenicu na umu, da bi obrazovanje trebalo uvijek znači odgoj osobe i da potiče samoodgoj, ostaje stalna zadaća Crkve angažirati se i uključiti se u školski sustav, i to ne samo isključivo kroz školski vjeronauk, nego i ponudom škola koje vodi Katolička crkva, kazao je biskup.

Obrazovanje u našem društvu uključuje znanje o tome kako su ljudi razvijali i određivali životne i vjerske horizonte u našoj povijesti i u našoj sadašnjosti. Djecu i mlade treba upoznati s tim znanjem. Vjeronauk u školi je mjesto gdje se u školskom okruženju kod djece i mladih budi osjećaj za određene vrjednote koje su važne za život jednog društva i gdje se budi osjećaj za Boga. Sve se to događa iz uvjerenja da djeca i mladi imaju pravo na vjerski odgoj i slobodno ispovijedanje vjere u obrazovnom procesu, naglasio je biskup Petar.

Školski vjeronauk postavlja pitanja na koga se i na što se čovjek današnjice može osloniti, što ljudi zapravo trebaju živjeti, što život čini vrijednim življenja. Ova se pitanja ne smiju zanemariti u školskom diskursu. Vjeronauk može biti i jest povlašteno mjesto za ova pitanja. Škola dobiva “više” time što ne dopušta da joj se uskraćuju mogućnosti.

Njezine mogućnost su ne samo u prenošenju znanja, već i u radu na pitanjima ljudskosti. Šansa našeg vremena je da škola ne dopusti da joj se ta sposobnost rada na odgoju za ljudskost oduzme, već da je sama dalje razvija, zaključio je biskup Petar zahvalivši svim ravnateljima na njihovu angažmanu i ohrabrivši ih da i nadalje, unatoč različitim izazovima, nastoje da se kroz školski sustav prenosi ne samo znanje, nego i vrednote koje pomažu u izgradnji boljeg i pravednijeg društva u kojemu živimo.

Nazočnima su se obratile ministrica Nakić i nova ministrica Perić, izrazivši otvorenost za suradnju u svemu što će služiti dobrom i kvalitetnom odgoju i obrazovanju naših mladih.

Nakon pozdravnih riječi uslijedio je „okrugli stol“. Prvo predavanje održao je pomoćnik ministrice obrazovanja, znanosti, kulture i športa Zapadnohercegovačke županije prof. Mario Mikulić koji je govorio o temi: Kurikulnom reformom do kvalitetnije obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. Prof. Mikulić je ravnatelje upoznao s važnim elementima kurikulne reforme, kao i sa zadaćama ravnatelja i nastavnika u školi te potrebom suradnje svih čimbenika u školi kako bi se reforma mogla provesti.

Drugo predavanje održao je predstojnik Naciolnalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupe konferencije prof. dr. Ivica Pažin o temi: Vlastitosti katoličkoga vjeronauka u školi – izazov za školu i ravnatelje.

Govoreći na temelju iskustva iz Republike Hrvatske o provedbi kurikulne reforme, prof. Pažin je govorio o mjestu vjeronauka u školskom sustavu, kao i o izazovima s kojima se i danas susreću vjeroučitelji u školama u Republici Hrvatskoj.

Nakon predavanja u diskusiji su se mogla čuti razna promišljanja o izazovima i važnim usmjerenjima za kvalitetnije obrazovanje i provedbu kurikulne reforme u školama.

Susret je završio zajedništvom oko bratskoga stola, uz zahvalu don Anti Pavloviću na organizaciji i biskupu Petru na pozivu na ovaj susret i sa željom da se ovakvi susreti nastave.

Izvor: Crkva na kamenu/https://biskupija-mostar.ba/