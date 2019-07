Susret Sovićana i Zlatna Misa don Marinka Ivankovića

Već dvadeset i prvi put zaredom, subotom najbližoj blagdanu sv. Ilije Proroka, održava se tradicionalni susret Sovićana na groblju Radešnice, župa Goranci, ponad Mostara. Ove godine ilindanski susret bio je poseban jer predvoditelj misnoga slavlja, salezijanac don Marinko Ivanković, obilježava pedesetu godinu misništva, svoju Zlatnu Misu.

Naime, susreti Sovićana nastali su kao spomen na Mladu Misu don Marinka koja je bila poseban događaj za ovo malo mjesto na Ilindan, 20. srpnja 1969. Prije 50 godina pod vedrim nebom na improviziranom oltaru mladomisnik je započeo svoje vjerno služenje Bogu i ljudima u svojim rodnim Sovićima, pod geslom: “Ljubite jedan drugoga, kao što sam ja vas ljubio!” (Iv 15,12).

Uza zlatomisnika u koncelebraciji su sudjelovali petorica svećenika: don Ivan Perić, župnik župe sv. Marka i sv. Luke – Cim/Ilići, don Marin Krešić, župnik župe sv. Stošije u Biogradu na Moru, a korijenima vezan za Soviće, don Josip Stanić, salezijanac iz Žepča, don Mirko Barbarić, salezijanac na službi u Splitu, te goranački župnik fra Ivan Ivanda. Svetu Misu svojim pjevanjem animirali su članovi zbora “Dobri Pastir” iz Cima/Ilića.

Misna čitanja su pročitali Matea Glibić i Mario Glibić, Evanđelje navijestio don Marin, a molitvu vjernika je pročitala Karla Ivanković. Na kraju svete Mise čestitku i riječi zahvale uputio je fra Ivan, župnik domaćin: “Svi mi svećenici pamtimo cijeli život Mladu Misu, a vjerujem da će on pamtiti također i ovu misu nakon 50 godina. To je nešto uistino veliko, služiti Bogu cijelim svojim životom. Potpuno se predati služiti Božjem narodu. Služiti na puno načina, ali s ljubavlju, s radošću i predano. To je veličina svećeništva.”

Nakon Svete Mise nastavljeno je druženje pod šatorom i vedrim nebom na ledini pored groblja Radešnice uz čestitke, pjesmu i veselje, baš kao i prije 50 godina do kasno u noć. Organizatori su se potrudili da sve bude spremno kako bi se svi okupljeni vjernici mogli okrijepiti i počastiti.

Don Marinko Ivanković rođen je 20. lipnja 1942. u Sovićima, župa Goranci. U Gorancima je do petoga razreda pohađao osnovnu školu pješačeći svaki dan više od 10 km na putu do škole i na povratku doma. Nakon toga školovanje je nastavio u Mostaru. U sjemenište u Zadar odlazi 1958., a godinu dana kasnije stiže u novicijat u Rijeku gdje 1960. polaže zavjete i pristupa salezijanskoj družbi. Sljedeća tri razreda gimnazije završava u Rijeci. Potom odlazi u Zagreb gdje upisuje Bogoslovni fakultet. Za svećenika je zaređen 1969. U svojoj salezijanskoj zajednici obavljao je razne službe, a danas djeluje u Žepču kao ispovjednik.

