Susret trajne izobrazbe mladih svećenika u Mostarsko-duvanjskoj i Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji

BIJELO POLJE – U duhovnom centru Školskih sestara Franjevki u Bijelom Polju kraj Mostara održan je u utorak, 3. ožujka i srijedu, 4. ožujka 2026., susret trajne izobrazbe dijecezanskih i redovničkih svećenika do deset godina službe u Mostarsko-duvanjskoj i Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji.

Prvoga dana susreta mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski Petar Palić mladim je svećenicima približio temu acedije, zaboravljenog duhovnog izazova koji se često javlja u ranim godinama svećeništva.

Biskup Petar je u svom izlaganju naglasio kako rani entuzijazam i idealizam u pastoralnoj službi mogu biti suočeni sa stvarnošću administrativnih obaveza, nerazumijevanjem zajednice te osjećajem izolacije. Posebnu pozornost posvetio je duhovnoj tromosti, odnosno acediji, koju je opisao kao unutarnji gubitak žara za molitvom i službom, odnosno uopće odnosom s Bogom.

Predavanje je uključivalo i konkretne statistike: svjetski broj svećenika kontinuirano pada, osobito u Europi, dok se povećava u Africi i Aziji. Biskup je istaknuo kako mladi svećenici, unatoč izazovima, uglavnom ostaju predani svom pozivu, čak 92% ispitanika u međunarodnim anketama ističe zadovoljstvo svojim svećeničkim životom.

Sudionici su kroz predavanje upoznati s načinima prepoznavanja acedije, koja se može očitovati kroz ponašanje (odgađanje obveza, traženje distrakcija, mehaničko izvršavanje dužnosti), emocionalne znakove (cinizam, gubitak radosti, emocionalna iscrpljenost) te osobnu duhovnost (gubitak interesa za molitvu i sakramente, sumnja u vlastiti poziv).

Biskup Petar je naglasio i evanđeoske načine prevladavanja ovih izazova: osobna molitva, redovita ispovijed, vođenje duhovnog dnevnika, povratak prvotnom zanosu poziva, te važnost bratske blizine i duhovnog vodstva. Posebno je istaknuo da mladi svećenici trebaju ustrajati u svojoj službi, prepoznati vlastite granice i njegovati odnos s Bogom i zajednicom. Prvi dan susreta završio je zajedničkim euharistijskim klanjanjem.

Drugi dan susreta bio je posvećen radu u skupinama. Sudionici su bili podijeljeni u četiri skupine, razmjenjujući iskustva i mišljenja o ključnim temama:

1. Revnost i acedija u prvim godinama službe – osobni unutarnji život i očuvanje žara.

2. Svećenik između ideala i stvarnosti – pastoralni realizam bez gubitka nade.

3. Bratstvo i prezbiterij – stvarnost ili ideal? – odnosi, osamljenost i suradnja među svećenicima.

4. Smisao ovakvih susreta – kako da budu bolji i sadržajniji? – evaluacija i konkretni prijedlozi.

Nakon izvješća s rada u skupinama i završnoga plenuma, euharistijsko slavlje predvodio je biskup Petar, u koncelebraciji s generalnim vikarom don Nikolom Menalom i uz sudjelovanje svih nazočnih.

Biskup je u homiliji govorio o važnosti permanentne izobrazbe, odnosno stalne duhovne obnove i povratka izvornom smislu svećeništva. Na temelju osobnih iskustava izazova i odlučivanja, biskup je naglasio da svatko u životu, posebno svećenik, prolazi kroz trenutke kušnje i odluka koje testiraju unutarnju vjeru i predanost. Pitanje iz Evanđelja dana koje Isus postavlja apostolima: „Možete li piti čašu koju ću ja piti?“ je temeljni izazov svećeništva: prihvaćanje služenja unatoč teškoćama, umoru i nerazumijevanju.

Kroz primjer proroka Jeremije, koji se suočava s otporom i neprihvaćanjem dok naviješta Božju riječ, biskup je pokazao kako i svećenik često doživljava ravnodušnost ili čak neprijateljstvo, ali ne smije zatvoriti srce jer snaga dolazi od Boga: „Gospodin je sa mnom kao snažan junak.“

Biskup Petar je naglasio da pravo lice svećeništva nije u uspjesima, projektima ili aktivnostima, nego u unutarnjem životu i odnosu s Bogom. Fenomen acedije, duhovne tromosti, dosade i osjećaja praznine, dolazi kada entuzijazam s početka službe jenjava. Lijek protiv te duhovne slabosti nije povećanje aktivnosti, nego povratak „čaši“ Kristove službe, dublje povezivanje s molitvom i euharistijom te ponovno otkrivanje Božje ljubavi i smisla poziva, naglasio je biskup.

Podsjetio je svećenike da nisu sami: kroz slabosti i noći duhovne tame Bog i dalje djeluje. Biskup je svećenike pozvao na nutarnju obnovu, postavljanje pitanja sebi o osobnoj molitvi i autentičnosti službe, te svakodnevno vježbanje u ponovnom prihvaćanju „čaše“ koju je Krist pio, ne iz navike, nego iz ljubavi. Tada euharistija postaje nepresušni izvor snage, a služenje ne prestaje, već se nastavlja kroz svećenikove slabosti i želju za svetim životom, kazao je biskup.

Poručio je da svećeničko služenje nije pitanje statusa ili uspjeha, nego ontološka istina svećenika kao onoga koji služi. Ta, pak, istina traži hrabrost, ustrajnost i povjerenje u Božju prisutnost, te stalnu obnovu srca i duha, zaključio je biskup Petar.

Susret je, prema riječima sudionika, pružio novi duhovni poticaj i praktične smjernice za očuvanje radosti, entuzijazma i plodnosti u ranim godinama svećeničkog života, kao i za poboljšanje ovakvih susreta, potičući svećenike da, unatoč izazovima, ostanu vjerni svom pozivu.

Izvor: Crkva na kamenu/https://biskupija-mostar.ba/