Svečana proslava Velike Gospe u Prisoju

PRISOJE – U petak, 15. kolovoza 2025., župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u Prisoju u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji svečano je proslavila svoju nebesku zaštitnicu. Svetkovini je prethodila trodnevnica, tijekom koje su Euharistijska slavlja predvodili i poticajne propovijedi izgovorili don Ilija Petković, stariji, don Marijan Šiško i don Josip Čule. Oni su svojim dolaskom iz daleke Kanade i Italije, pokazali da ova naša župa, nad kojom bdije Majka Božja Prisojska, nije niti će kad biti župa ili kraj na rubu naših crkvenih ili nacionalnih zbivanja, nego jednak dionik svih događaja u svetoj Crkvi! Na samu svetkovinu središnje misno slavlje predvodio je prof. dr. sc. Markus Tymister, sveučilišni profesor liturgike na Papinskom institutu sv. Anzelma u Rimu, svećenik Hamburške nadbiskupije.

Od ranih jutarnjih sati brojni su hodočasnici pristizali u Prisoje, mnogi pristupajući sakramentu pomirenja. Veliko mnoštvo vjernika ispunilo je prostor oko crkve i groblja Maljevina, gdje je, nakon svečane procesije s pjevanim litanijama, započelo Misno slavlje na vanjskom oltaru. Uz predvoditelja, u koncelebraciji su sudjelovali don Ante Kutleša, don Branimir Ivančić, don Marijan Šiško, don Ivan Šarić, o. Đani Kordić i don Damir Pažin, dok su drugi svećenici iz Duvanjskog dekanata bili na raspolaganju za sv. ispovijed.

U uvodnom pozdravu župnik don Ivan Aničić podsjetio je na više od jednog stoljeća neprekidnih molitava i hodočašća Majci Božjoj, posebno iz duvanjskog, livanjskog i buškoblatskog kraja. Naglasio je da se sadašnja proslava odvija u ozračju prošlogodišnje Stoljetnice osnutka župe, ovogodišnje 25. obljetnice posvete župne crkve te 1100. obljetnice splitskih crkvenih sabora i krunidbe prvoga hrvatskog kralja Tomislava, za koju predaja kaže da se dogodila upravo u ovome kraju.

Propovjednik don Markus Tymister započeo je homiliju slikovitim primjerom vozača motora koji, unatoč preprekama, mora uvijek gledati prema cilju kamo želi stići. „Tamo kamo gledaš, tamo ćeš i doći“, poručio je, potaknuvši vjernike da se zapitaju na što usmjeravaju svoj pogled u životu. Čovjek, kazao je, često gleda negativno i lako pronalazi izgovore da ne vidi dobro, iako nas svakodnevno okružuje mnogo toga pozitivnoga. „Unatoč napretku znanosti, osobito medicine, uvijek ćemo pronaći neko ‘ali’ koje nam zamagli pogled“, istaknuo je.

Povezujući ovu misao sa svetkovinom Velike Gospe, don Markus je obrazložio da kršćanin svoj pogled usmjeruje prema konačnom cilju – uskrsnuću tijela i vječnom životu s Bogom. „Vječni život nije nekakav nejasni duh u oblacima, nego život u punini, u proslavljenom tijelu. Marija nam danas pokazuje kamo trebamo gledati – ‘za onim gore težite’. U njoj pronalazimo svoju nadu i predokus onoga što Bog želi darovati svima koji mu ostanu vjerni.“

Na kraju sv. Mise, župnik je u ime cijele zajednice zahvalio Bogu na daru ovog dana te svima koji su pridonijeli proslavi – predvoditelju slavlja, ispovjednicima, župljanima i dobročiniteljima, pjevačima, ministrantima, te policiji koja osiguravala vanjski red hodočasnika. Ova župa s pogledom u konačan cilj jest mjesto i kraj vjernih i radinih ljudi, koji svojom molitvom i radom grade zajedništvo“, naglasio je župnik, uputivši poseban pozdrav svima koji su izvan župe, iz domovine i inozemstva, dohodočastili na slavlje ove župne svetkovine.

Svečana proslava Velike Gospe i ove je godine potvrdila pobožnost i povezanost vjernika Prisoja sa svojom nebeskom zaštitnicom, okupljajući domaće i raseljene župljane, hodočasnike iz okolnih župa i prijatelje ove župne zajednice u zajedničkoj molitvi i sakramentalnom slavlju.

Izvor: Crkva na kamenu