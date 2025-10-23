Svečano otvoren Pastoralni centar i blagoslovljen kip sv. Ivana Pavla II. u Hotnju

HOTANJ – U srijedu navečer, 22. listopada, na blagdan sv. Ivana Pavla II., svečanom svetom misom, koju je predvodio mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić, otvoren je Pastoralni centar sv. Ivana Pavla II. u mjestu Hotanj, koje pripada župi Domanovići. Na početku svete mise blagoslovljen je kip sv. Ivana Pavla II., pape čije je naslijeđe obilježeno dubokim iskustvom patnje, ustrajnosti i evanđeoske nade. Kip će biti postavljen u Pastoralnom centru koji je još uvijek u izgradnji, ali već sada postaje mjesto okupljanja, duhovne obnove i izgradnje zajedništva.

Gradnja centra započela je još 2014. godine, a njegovu izgradnju značajno je pomogla i Vlada Republike Hrvatske. Do izgradnje centra svete mise u Hotnju slavile su se na na mjesnom groblju. Novi centar tako predstavlja ne samo funkcionalni prostor, nego i simbol duhovnog rasta i zajedništva župljana. U njemu će se, osim svetih misa, održavati i kateheze, probe, susreti i drugi pastoralni sadržaji.

Misnom slavlju uz biskupa mons. Petra i župnika župe Domanovići don Milu Vidića suslavili su generalni vikar don Nikola Menalo, biskupski vikar za Trebinjsku biskupiju don Ante Luburić, kancelar i tajnik don Antonio Zirdum, dekan stolačkoga dekanata i stolački župnik don Gordan Božić te bivši župnici ove župe i župnici okolnih župa. Misno slavlje svojim su pjevanjem pratili udruženi župni zborovi: veliki župni zbor Iustus, dječji zbor Ivan Pavao II. i zbor mladih Artifex.

U svojoj homiliji, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski Petar Palić uputio je duboku poruku o nadi, pripadnosti i identitetu, obraćajući se okupljenima koji su, poput svetog Ivana Pavla II., prošli kroz progonstvo, rat i gubitke, ali i očuvali vjeru i dostojanstvo.

„Crkva nije zgrada ni institucija moći. Ona je zajednica koju okuplja pastirska ljubav, ljubav koja liječi, okuplja raspršene i govori svakome: ‘Ti ovdje pripadaš’“, poručio je biskup. Osvrćući se na evanđeoski susret Isusa i Petra i poslanje koje Isus daje Petru da pase njegovo stado, biskup je naglasio da Isus ne traži savršenstvo, nego ljubav, a upravo je ta ljubav temelj svakog istinskog graditeljskog pothvata, pa tako i ovog centra.

Podsjećajući na život svetog Ivana Pavla II., koji je prošao kroz nacističku okupaciju i komunistički pritisak, biskup je istaknuo njegovu snažnu poruku: “Ne bojte se!” Ta ista poruka, rekao je, upućena je i danas svima koji su prošli kroz tragediju rata i raseljenosti: „Vaše progonstvo nije kraj vaše priče. Ovdje se piše novo poglavlje, poglavlje nade.“

Pastoralni centar koji nosi ime ovog svetog pape bit će, prema biskupovim riječima, „vidljivi znak nevidljive stvarnosti“, znak da Crkva ostaje uza svoje vjernike, osobito one najranjivije, te da nitko nije i ne smije se osjećati kao stranac. „Ovdje ste kod kuće“, naglasio je, pozvavši zajednicu da ovaj prostor ne doživljava samo kao mjesto gdje će nešto primiti, nego i gdje će darivati: svoje vrijeme, vjeru, iskustvo i nadu.

„Zgrada nije cilj. Vi ste cilj, vi, živo kamenje“, istaknuo je biskup, potičući okupljene da i sami budu pastiri jedni drugima, svjedoci da s Kristom nijedna rana nije konačna i nijedna tama nije vječna.

Na kraju homilije, biskup je zazvao zagovor svetog Ivana Pavla II., moleći da ovaj pastoralni centar postane dom vjere, utočište nade i prostor u kojem će svatko moći čuti Kristovo pitanje: „Ljubiš li me?“ i odgovoriti sa svim svojim srcem: „Gospodine, ti znaš da te volim.“

Na kraju svete mise sve je okupljene pozdravio župnik don Mile izrazivši zahvalnost svima koji su godinama pridonosili ostvarenju ovog projekta. Zahvalio je svim dobročiniteljima koji su sudjelovali u ovome projektu, biskupu Petru, svim svećenicima kao i župnicima ove župe koji su djelovali od njezina osnutka 1969. godine. Svečanost su uzveličali brojni vjernici iz Domanovića, Hotnja i okolnih župa, kao i predstavnici lokalne zajednice, ministri i predstavnici županijske vlasti. Nakon misnoga slavlja, u krugu Pastoralnog centra, uslijedilo je zajedničko druženje svih prisutnih, tijekom kojega su se vjernici, svećenici i gosti zadržali u radosnom razgovoru, pjesmi i međusobnom susretu, dijeleći zahvalnost i radost zbog ostvarenja ovog važnog duhovnog i zajedničkog projekta.

