Svečano proslavljen blagdan bl. Alojzija Stepinca na Buni

BLAGAJ-BUNA – U župi Presvetoga Trojstva na Buni svečano je u utorak, 10. veljače 2026., proslavljen blagdan blaženoga kardinala Alojzija Stepinca, velikoga svjedoka vjere i mučenika 20. stoljeća.

Blaženi Alojzije ujedno je zaštitnik Pastoralnoga centra ove župe, u kojemu su se, prije izgradnje nove župne crkve, slavile svete mise. Vjernici se svake godine rado okupljaju na njegov blagdan moleći njegov zagovor i nadahnuće za ustrajnost u vjeri.

Program proslave započeo je u 18 sati molitvom i litanijama ispred oltara. U sabranom i molitvenom ozračju vjernici su preporučili svoje osobne nakane te potrebe župe zagovoru blaženoga Stepinca.

Nakon pobožnosti uslijedilo je svečano euharistijsko slavlje koje je predvodio fra Jozo Hrkać, župnik i dekan posuški, uz koncelebraciju više svećenika. Na početku mise župnik don Slaven Ćorić srdačno je pozdravio predvoditelja slavlja, svećenike koncelebrante i okupljene vjernike. Posebno je predstavio ovogodišnje prvopričesnike i krizmanike, koji su zauzeli mjesta u prvim klupama te aktivno sudjelovali u liturgiji čitajući misna čitanja. Evanđelje je navijestio don Gordan Božić, župnik u Stocu.

Liturgijsko slavlje svojim je pjevanjem animirao župni zbor mladih “Mir”, pod vodstvom Marina Ćubele, pridonoseći svečanom i dostojanstvenom ozračju proslave.

U prigodnoj propovijedi fra Jozo je istaknuto kako je život blaženoga Stepinca bio obilježen patnjom, križem i nepokolebljivom vjernošću Bogu. Podsjetilo se kako je šesnaest godina proveo u zatvoru i zatočeništvu, a ostatak života u kućnom pritvoru, ostajući čvrst u vjeri i odan svojoj savjesti. Iz njegova ovozemaljskoga života istaknuo je tri bitne poruke koje i nama mogu biti vodilje u kršćanskome životu.

Prva poruka tiče se spremnosti platiti za istinu. Fra Jozo je postavio pitanje: “Koliko sam spreman platiti za istinu?” Istaknuo je koliko je blaženi Stepinac bio spreman podnijeti patnju i ostati vjeran Božjem zakonu, podsjećajući vjernike da je istinska sloboda savjesti važnija od svih zemaljskih dobara. Evanđeoske riječi: “Tko ljubi svoj život, izgubit će ga, a tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni” poziv su da svoje živote uskladimo s Božjom voljom.

Druga poruka je vjernost savjesti. Stepinac nije pristajao na kompromise koji bi značili izdaju Božjeg zakona ili istine. Fra Jozo je naglasio da čovjek može pokušati utišati istinu, ali ne može pobjeći od vlastite savjesti. Vjernici su potaknuti da i sami žive u skladu s Božjom voljom i ostanu vjerni istini, čak i kada je to teško.

Treća poruka jest snaga molitve. Istaknuo je da molitva nije slabost, nego izvor neizmjerne snage. Po molitvi ostajemo povezani s Bogom i dobivamo snagu za ustrajnost, hrabrost i vjernost istini. Samo kroz molitvu i vjernost Bogu moguće je prevladati izazove i živjeti kršćanski život ispunjen istinom i ljubavlju.

