Svečano proslavljen blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije u Jablanici

JABLANICA – Župa Bezgrješnoga začeća Blažene Djevice Marije u Jablanici, u ponedjeljak 8. rujna 2025., svečano je proslavila blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije – Malu Gospu uz sudjelovanje većeg broja vjernika i hodočasnika iz okolnih krajeva. Središnje euharistijsko slavlje predvodio je konjički gvardijan i župnik u Podhumu fra Ivica Karatović, uz koncelebraciju više svećenika: don Rajka Markovića, župnika u Bijelom Polju, don Marina Marića, župnog upravitelja u Solakovoj Kuli i župnika u Obrima, don Tomislava Ljubana, župnika na Rudniku u Mostaru, don Tomislava Rajiča, domaćeg svećenika rodom iz Jablanice, te domaćeg župnika don Drage Ćurkovića.

Na početku Mise don Drago je pozdravio braću svećenike, vjernički puk i hodočasnike, zahvalivši im na dolasku i zajedništvu u slavlju.

U propovijedi fra Ivica Karatović naglasio je važnost nasljedovanja Blažene Djevice Marije, „koja je po Božjem izabranju u potpunosti izvršila volju Božju“. „Primjer Svete Obitelji je poticaj svim obiteljima da kroz izazove i poteškoće budu vjerni Bogu i jedni drugima. Vrlo je važno moliti se Gospi kroz molitvu svete krunice i redovito je pozdravljati u molitvi Anđeoskoga pozdrava“, istaknuo je fra Ivica.

Prije završnoga blagoslova, don Drago je zahvalio Bogu za dar blagdana Rođenja Blažene Djevice Marije te vjernicima uputio poticaj da nikada ne zaborave Majku Gospu, nego da joj se u molitvi obraćaju kao vjerna i ljubljena djeca u svim životnim potrebama.

Za proslavu blagdana župljani i hodočasnici pripremali su se trodnevnicom i misnim slavljima, imajući mogućnost za svetu ispovijed i moleći krunicu, litanije i prigodne molitve na čast Nebeske i milosne Majke Gospe.

Izvor: Crkva na kamenu