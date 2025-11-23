Svečano proslavljen patron župe Neum

NEUM – U Neumu je 21. studenoga, svečanim misnim slavljem u župnoj crkvi, proslavljen patron župe – blagdan Gospe od Zdravlja. Župa Neum s ponosom i vjerom slavi Gospu od Zdravlja – Majku koja bdije nad bolesnima, tješi žalosne i isprosi zdravlje duše i tijela svima koji joj se utječu. Njezin blagdan poziv je da otvorimo srce Bogu, da svoje patnje i brige povjerimo njezinom majčinskom zagovoru i da učimo vjerovati, nadati se i ljubiti.

Svečano misno slavlje predvodio je biskupijski vikar za Trebinjsko-mrkansku biskupiju don Ante Luburić, u koncelebraciji s još 16 svećenika i uz svečanu pratnju župnoga zbora.

Gospa od Zdravlja gleda na nas s boli ali i s majčinskom nadom. Ona nas ne osuđuje. Ona nas poziva da vratimo zdravlje duše.

Don Ante je kroza svoju snažnu propovijed istaknuo bolesti današnjega modernog čovjeka na ovim prostorima: bolesti otuđivanja, zaboravljanja svojih korijena, susjeda i roda, prodaju djedovine, moć novca, privid uspjeha, površnu ljepota života…

“Zdravlje bez Boga nije zdravlje nego samo privremeno odsustvo boli. Zar nije čudno, braćo i sestre, da ljudi danas imaju više nego ikada, a nisu sretni? Povezaniji su tehnologijom, a srcem udaljeniji, prosvjetljeni znanjem, a zaslijepljeni duhom – to su znakovi vremena i Crkva ih ne smije šutke promatrati. Zašto? Jer svaka bolest duše ako se ne liječi postaje rana i naroda i Crkve. Narod bez duše, bez Boga, bez Majke i posebno bez molitve – narod je koji gubi budućnost. Gospa od Zdravlja danas ne poziva samo bolesne tijelom, nego sve nas. Poziva mlade da čuvaju čistoću i dostojanstvo, poziva roditelje da budu svjetionici vjere i poštenja, poziva sve koji rade i stvaraju da pamte kako blagoslov ne dolazi iz zarade nego iz poštenja, poziva one koji prodaju zemlju i djedovinu da se sjete kako zemlja nije samo imovina, ona je zavjet-djedovski zavjet, sveti hram naših predaka i zalog budućih naraštaja“, naglasio je don Ante i dodao:

„Duša nam je bolesna ne zato što ne znamo što je dobro, nego zato što ne činimo dobro, ne zato što nemamo sredstva nego zato što počesto nema u nama smisla. Neka nam u ovim izazovnim vremenima Gospa od Zdravlja bude put do duševnog i tjelesnog zdravlja i mira među ljudima.“

Na kraju propovijedi upućena je žarka molitva Gospi od Zdravlja:

Gospe od Zdravlja, Majko našega naroda,

zaštitnice župe Neum, pogledaj na svoju djecu.

Ispuži svoju ruku nad naše obitelji,

nad naše more, bolesnike, ribare, radnike

i sve koji traže mir.

Izliječi nas od bolesti duše i tijela

i grijeha, pohlepe i zavisti,

od tame koja prijeti našim srcima

i nauči nas voljeti Boga, čovjeka i domovinu.

Daj nam mudrost da sačuvamo ono što smo naslijedili

i snagu da gradimo budućnost u miru i vjeri.

Amen.

Današnjoj svečanosti prethodila je trodnevnica koju su predvodili don Drago Ćurković, don Gabrijel Pavlović i don Mate Galić.

Na kraju misnoga slavlja vjernicima se obratio župnik don Mladen Šutalo koji je zahvalio don Anti Luburiću na predvođenju misnog slavlja, braći svećenicima na koncelebraciji, župljanima i dobročiniteljima i svima koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi župne svečanosti te svima čestitao patron župe, Gospu od Zdravlja i Dan općine Neum.

Janja Konjevod

Izvor: Crkva na kamenu