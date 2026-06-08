Svečano proslavljena svetkovina Tijelova u župi Gorica-Struge

GORICA-STRUGE – Na svetkovinu Presvetog Tijela i Krvi Kristove – Tijelovo, župna zajednica iz Gorice-Struga okupila se u velikom broju kako bi zajedno proslavila ovu Bogu ugodnu svetkovinu.

Svečano misno slavlje bilo je ispunjeno molitvom, sabranošću i radošću zajedništva, a posebno je bilo lijepo vidjeti mnoštvo vjernika okupljenih oko Kristova oltara.

Lijepo je bilo vidjeti koliko je ljudima bitno i važno štovanje Tijela i Krvi Kristove, koliko je vjernicima u svijesti kome pripadaju i tko ih hrani svojim Tijelom i Krvlju.

Nakon svete mise uslijedila je svečana procesija s Presvetim Oltarskim Sakramentom kroz našu župu.

Tijekom procesije zaustavljali smo se kod četiri oltara koja su s ljubavlju i trudom pripremili naši ministranti, članovi HKUD-a, obitelji i lovci. Kod svakog oltara naviješteno je Evanđelje, vjernici su molili molitve za blagoslov, podijeljen je blagoslov s Presvetim Sakramentom okupljenom narodu, našoj župi i cijelome svijetu.

Svečanom ozračju posebno je pridonio župni zbor koji je svojim pjevanjem uzveličao svetu Misu i procesiju, dok je velik broj vjernika svojim sudjelovanjem posvjedočio vjeru i odanost Kristu prisutnom u Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Neka nas slavlje Tijelova uvijek iznova podsjeća da je Krist među nama, da nas prati na našem životnom putu i poziva da budemo nositelji njegove ljubavi, mira i nade u svijetu.

Iz pera mladih!

Izvor: Crkva na kamenu/https://zupa-goricastruge.com/