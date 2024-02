Sveta Misa i predavanje za bračne parove

BIJELO POLJE – Na Prvu korizmenu nedjelju, 18. veljače 2024., biskup Petar predslavio je u Bijelom Polju svetu Misu u 11 sati i poslije Mise održao u crkvi predavanje za 40 bračnih parova. U 11 sati zazvonila su sva tri župna zvona i najavila svečanu svetu Misu u kojoj je uz biskupa koncelebrirao i župnik don Rajko Marković, a đakonirao don Antonio, biskupov tajnik. Potom se procesija s ministrantima uputila iz sakristije na oltar, a Veliki zbor intonirao korizmenu pjesmu: „Ja se kajem Bože mili“. Na koru pjevači i mladi, oko oltara ministranti, a puna crkva puka Božjega.

Na početku svete Mise župnik je don Rajko sve nazočne pozdravio, zahvalan Bogu na veliku broju okupljena puka koji se našao u crkvi. Zatim je posebno u ime čitave župe i u svoje ime pozdravio biskupa Petra, izrazio mu srdačnu dobrodošlicu i zahvalio na dolasku, što je okupljeni puk s oduševljenjem prihvatio te biskupa prijateljskim pljeskom nagradio. Župnik je naglasio da smo ovakav skup, s ocem biskupom, organizirali i prošle godine, na početku korizme, što je lijepo uspjelo i dobro prihvaćeno, pa smo odlučili ponoviti i ove godine, što je biskup vrlo rado prihvatio i hvala mu. Biskup je uzvratio zahvalom na pozdravima, zatim je pozdravio župnika i sve nazočne, naglasivši da se nalazimo na početku korizme te pozvao Božji puk na obraćenje, molitvu i dobra djela kroz čitavu korizmu, a na iskreno kajanje na početku svete Mise. Nedjeljna čitanja i molitvu vjernika pročitali su bjelopoljski mladi, a evanđelje đakon.

U svojoj homiliji biskup Petar je rekao kako sva biblijska čitanja ove Prve korizmene nedjelje podsjećaju sve nas na povijest spasenja, ali i da se sve ono što se događalo kroz povijest spasenja u potpunosti ostvaruje u Novom Zavjetu i u Isusu Kristu. O tome svjedoči i sveti Petar u svojoj poslanici kad govori o protulikovima: potopu u Noine dane, odnosno krštenju i darovanom spasenju u uskrsnuću Isusa Krista od mrtvih.

Govoreći o evanđeoskom ulomku iz Markova evanđelja, biskup je rekao kako je poziv na kraju evanđelja zapravo program koji nam Crkva nudi tijekom korizme: „Ispunilo se vrijeme; približilo se kraljevstvo Božje. Obratite se i vjerujte Evanđelju!” To je program i Isusova života.

Biskup je zatim protumačio izraz „kraljevstvo Božje“. Rekao je da to nije neki nebeski teritorij, gdje Bog sjedi kao kralj. Grčki izraz „Božja vladavina“ zapravo kazuje samu bit: to je opis stanja kad je Bog stvarno kralj, Gospodar našega života, naših obitelji i našega naroda, kad su u našim životima na djelu kreposti i kad se trudimo oko pravde, mira, istinskoga života, praštanja, poniznosti. Sve je to „kraljevstvo Božje“.

Tumačeći odnos Židova prema pojmu „kraljevstvo Božje“, odnosno „Božje vladavine“, Biskup je podsjetio na važnije događaje iz povijesti spasenja, gdje se očitovala Božja nazočnost i Božja pomoć, pa sve do prekida „Božje vladavine“, kad su Izraelci htjeli svoga, zemaljskog kralja. Narod koji nije pod Božjom vlašću, slomljen je narod, ustvrdio je biskup Petar.

Govoreći o Isusu Kristu, koji ponovno svjedoči kako je to kad Bog ima vlast nad čovjekom, biskup je ukazao na dvije dimenzije Isusova života: s jedne strane potpuna Isusova ovisnost o Ocu nebeskom i s druge strane znakovi kraljevske slave koji postaju vidljivi u njegovu životu.

Isusov poziv „Obratite se“ ne znači samo ući u ispovjedaonicu i priznati grijehe. Isusov poziv „Obratite se“ znači: maknite sebe iz središta i učinite Boga, živoga Boga središtem svoga života. Obraćenje znači prestati živjeti prema svojim idejama, svojim predodžbama, svojim željama, prema svojoj volji. Obratiti se znači potpuno se podložiti Božjoj volji. Jedino u onoj mjeri u kojoj to čovjek čini, znakovi kraljevske Božje slave danas postaju vidljivi, naglasio je biskup Petar.

Pozvao je sve vjernike da ozbiljno prihvate Isusov poziv na promjenu života, koji se ne sastoji toliko od odricanja od hrane i pića, nego od promjene pogleda s ovoga svijeta na Božji svijet i na znak našega spasenja: križ Isusa Krista.

Nakon misnoga slavlja i biskupova blagoslova u crkvi su ostali bračni parovi koje je župnik pozvao nedjelju prije da se okupe na korizmeno predavanje. Odazvalo se 40-ak parova, od pet do pedeset pet godina supružničkoga života. Najprije su sudjelovali na sv. Misi s ostalim pukom Božjim, a poslije su ostali na biskupovu predavanju.

Biskup je na susretu govorio o temi iz knjige proroka Joela: „Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Gospodinu, Bogu svome, jer je on nježnost sama i milosrđe“ (usp. Jl 2,12-18).

Na početku je biskup protumačio samo pojam srca kako ga razumije Biblija. Srce je simbol onoga što je najintimnije, najdublje, najvrjednije u ljudskom biću. Biblijski proroci bili su uvjerenja da se prave promjene u narodu mogu dogoditi tek onda kad one nastanu u ljudskim srcima, pa su zato opominjali predvodnike, a i sav narod, kako nije ispravno Boga častiti samo usnama, a da im srce bude daleko od njega. Najradikalnije je na tome inzistirao Isus iz Nazareta. Navješćujući novi svijet, koji je nazivao Božjim svijetom ili nebeskim kraljevstvom, kritizirao je vanjski formalizam kulta i obreda, zakona i tradicije. Zatim je na temelju biblijskih citata biskup pokazao kakvo sve čovjekovo srce može biti: tvrdo, neobrezano, podijeljeno. Stoga je potrebno moliti za novo srce.

Biskup je naveo i životna iskustva koja pokazuju kako su najveći problemi s Bogom zapravo problemi srca, te ukazao na situacije i uzroke zatvorenih i tvrdih srdaca, odnosno kada otvaramo svoja srca i što sve nosimo u svojim srcima. Rekavši da mir u svijetu počinje zapravo sa svakom osobom koja je pronašla mir i nosi ga u svom srcu, biskup je podsjetio nazočne kako nutarnji mir počinje samoprihvaćanjem i ljubavlju prema sebi, jer je naš život Bogu dragocjen i Bog sve izvodi na dobro. A mir zahtijeva snagu da izdržimo u borbi protiv sukoba strasti u nama, kako nas poziva sv. Jakov u svojoj poslanici (Jak 4,1).

Navodeći primjer vijetnamskog kardinala Francoisa-Xaviera Van Thuâna, dugogodišnjeg zatvorenika komunističkih vlasti u Vijetnamu i njegovih 10 životnih pravila, biskup je naglasio da Isusov mir nije psihički mir koji čovjek osjeća onda kad mu je ugodno, a koji nestaje kad je čovjeku neugodno. Isusov mir je mir koji se rađa iz vjere u Isusovu blizinu, pa makar došle velike kušnje i velike patnje. Jer, kako će reći sv. Augustin, mi smo „uskrsni narod“, koji slavi Kristovu pobjedu nad grijehom i smrću, zaključio je biskup Petar.

Na kraju predavanja župnik je zahvalio biskupu Petru na lijepom i praktičnom predavanju, zatim je zahvalio domaćicama koje su donijele razno pecivo, a župnik se pobrinuo za osvježavajuća pića. Poslije duhovne obnove u crkvi, župnik je sve parove pozvao u župnu dvoranu, na čašćenje i druženje, što su oni rado prihvatili, a navratio je i s njima se, zajedno sa župnikom, zadržao u ugodnu razgovoru i biskup. Svi su se na ovaj susret rado odazvali i lijepo prokomentirali da je bilo dobro, lijepo i korisno, a svima nam je ovako nešto jako potrebno, pa bi bilo dobro ovako i nastaviti.

Izvor: Crkva na kamenu/https://zupapotoci.ba/