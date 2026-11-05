Sveta misa za pokojne sestre franjevke Provincije Svete Obitelji

MOSTAR – U duhovnoj povezanosti s onima koji su prije nas otišli u vječnost, na Spomen svih pokojnih članova Franjevačkih redova, u utorak, 3. studenoga 2026. godine, u samostanskoj kapeli u Bijelome Polju slavljena je sveta misa za pokojne sestre Provincije.

Euharistijsko slavlje predvodio je fra Svetozar Kraljević, a uz sestre Provincije, u molitvi i zajedništvu sudjelovali su i članovi obitelji te rodbina preminulih sestara, svjedočeći neraskidive spone obiteljske i duhovne ljubavi koje smrt ne može raskinuti.

U homiliji fra Svetozar se osvrnuo na naš uobičajeni doživljaj odlaska na groblja, istaknuvši kako nas ovakvi trenuci i blagdani vraćaju u istinsku realnost.

„Kad dođemo na groblje, to nam može izgledati siromašno, bez obzira na svijeće i cvijeće. No, ja imam neki nutarnji dojam da su ta groblja zapravo dvorci, slavoluci, da idemo stazama poput crvenih tepiha“, kazao je fra Svetozar, naglasivši kako se u svjetlu vjere briše radikalna granica između nas živih i onih koji su preselili u vječnost.

Podsjetio je kako nas ovakva slavlja uče da prestanemo gledati samo tjelesnim očima i razmišljati isključivo ljudskim razumom. Kada na groblje dolazimo s dušom i vjerom, mi zapravo naslućujemo nebesku slavu i Božju prisutnost te poput biblijskih žena i apostola s nadom tražimo Živoga.

Nakon misnog slavlja, susret je nastavljen u samostanskim prostorijama gdje su se prisutni zadržali u ugodnom razgovoru, dijeleći sjećanja, uspomene i zahvalnost za život i djelovanje pokojnih sestara. Tijekom dana sestre i rodbina obišli su grobove, gdje su u tišini molili i upalili svijeće, s vjerom u uskrsnuće i život vječni.

Izvor: Crkva na kamenu/https://ssf-mostar.com/