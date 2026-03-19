Svetkovina sv. Josipa svečano proslavljena u mostarskoj katedrali

MOSTAR – Uoči redovitoga zasjedanja biskupi Biskupske konferencije BiH, kao i biskupi iz susjednih biskupija, u večernjim satima na svetkovinu sv. Josipa, 19. ožujka 2026., slavili su svetu misu u prepunoj katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru. Misno slavlje u čast nebeskoga zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije predslavio je mons. Željko Majić, biskup banjolučki. Uz biskupe i svećenike slavlju su nazočili brojni vjernici koji su ispunili katedralu svjedočeći živu vjeru i duboku pobožnost prema sv. Josipu. Bili su također prisutni mnogobrojni ministranti, bogoslovi, dvojica ovogodišnjih đakona, pridonoseći svečanosti i dostojanstvu euharistijskoga slavlja.

Pozdrav i riječ dobrodošlice svim biskupima uputio je domaći biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić. „Okupljeni pod okriljem sv. Josipa, prečistoga zaručnika Blažene Djevice Marije, srce nam ispunja zahvalnost. Danas slavimo onoga kojega je Bog postavio za čuvara svojih najvećih otajstava, zaštitnika sveopće Crkve, našega hrvatskog naroda te nebeskog zaštitnika naše Mostarsko-duvanjske biskupije. S osobitim poštovanjem i bratskom ljubavlju pozdravljam braću u biskupskoj službi koji svojom prisutnošću očituju jedinstvo Crkve i zajedništva apostolskih nasljednika. Mons. Tomu Vukšića, nadbiskupa vrhbosanskog i metropolita, predsjednika BK BiH, mons. Zdenka Križića, nadbiskupa splitsko-makarskog i metropolita, mons. Sandra Salvuccia, nadbiskupa metropolit Pesara i nadbiskupa Urbina, Urbania-Sant’Angelo in Vado, izaslanika Talijanske biskupske konferencije, mons. Milana Zgrablića, zadarskog nadbiskupa, mons. Tomislava Rogića, biskupa šibenskog, mons. Ranka Vidovića, biskupa hvarskog, mons. Roka Glasnovića, biskupa dubrovačkog, mons. Mladena Vukšića, biskupa kotorskog, mons. Marka Mede, biskupa gospićko-senjskog i delegata Hrvatske biskupske konferencije na našem zasjedanju, te mons. Mire Relote, vojnog ordinarija u BiH.

Srdačan pozdrav upućujem mons. Željku Majiću, biskupu banjolučkom. Biskupe Željko, hvala Ti što danas predsjedaš ovim euharistijskim slavljem. Neka ovo slavlje i Tvoja riječ budu poticaj našoj vjeri i našem zajedništvu. Pozdravljam i našega generalnog vikara mons. Nikolu Menala, biskupskog vikara za Trebinjsko-mrkansku biskupiju don Antu Luburića, generalnog tajnika Biskupske konferencije BiH don Bojana Ivešića, katedralno osoblje na čelu sa župnikom don Josipom kojemu ujedno čestitamo i imendan, svu braću svećenike, redovnike i redovnice, đakone i bogoslove. Pozdravljam i sve vas, dragi vjernici koji ste u sv. Josipu prepoznali moćnog zagovornika u svojim životnim potrebama. Želim također istaknuti kako sutra u našem gradu započinje redovito zasjedanje BK BiH. Dok se kao pastiri okupljamo kako bismo razmišljali o dobrobiti Crkve i naroda na ovim prostorima, svoj rad i sve odluke preporučamo moćnom zagovoru i očinskoj zaštiti sv. Josipa. Neka nas on, koji je mudro upravljao Svetom Obitelji, vodi u zajedništvu i pastoralnoj razboritosti.

Na poseban način pozdravljam učenike i profesore Srednje prometne škole iz Mostara. Čestitajući vam Dan škole zazivamo na vas Božji blagoslov i zagovor sv. Josipa. Pozdrav i učenicima Katoliče osnovne škole iz Šibenika.“

Liturgijsko pjevanje tijekom svete mise animirao je katedralni zbor Marija pod ravnanjem don Dragana Filipovića, uz orguljsku pratnju prof. Drage Solde.

Mons. Majić u svojoj homiliji naglasak je stavio na prepuštanje Božjoj volji i onoga što nam On u životu nadodaje: „Zato danas, dok slavimo njegovo ime i nadahnjujemo se njegovim životom, ne određujmo Bogu što bi nam trebao dodati, nego se pitajmo što Bog želi dodati u naš život – i tomu daru se otvorimo s potpunim povjerenjem.

Sv. Josip nam poručuje da je i nama, koji se nalazimo u tjeskobama srca koje ne razumije i kušnjama života, najpotrebniji dar vjere. Vjere koja donosi plodove: razumijevanje, ljubav, vjernost u obitelji, spremnost na žrtvu, otvorenost životu, međusobno poštovanje; veću osjetljivost za pravdu, više zajedništva i solidarnosti, više suosjećanja za bolesne, stare, siromašne i napuštene. Jednom riječju: treba nam srce otvoreno Božjoj ljubavi. Trebamo biti ljudi koji, poput sv. Josipa, istinski žele živjeti po Božjoj volji.

I zato molimo: Sveti Josipe, čovječe šutnje, poslušnosti i vjere, nauči nas vjerovati da Bog uvijek daje više. Nauči nas prihvatiti ono što nam Bog dodaje. Nauči nas živjeti s pouzdanjem, a ne sa strahom. Daj da naš život, naše obitelji i ova mjesna Crkva postanu prostor u kojem Bog djeluje.“

Na kraju misnoga slavlja vjernici su ispunjenih srca odlazili svojim domovima ohrabreni i nadahnuti primjerom sv. Josipa. Njegov tihi, ali snažni primjer ostaje poticaj svima da u svakodnevnom životu s pouzdanjem prihvaćamo Božji naum te ustrajemo u dobru, gradeći zajedništvo u obitelji, Crkvi i društvu.

Izvor: Crkva na kamenu