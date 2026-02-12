Svjetski dan bolesnika u Caritasovoj “Betaniji”

ČAPLJINA – U Caritasovu domu za stare i nemoćne osobe s hospicijem “Betanija” u Čapljini svečano su 11. veljače 2026., na blagdan Gospe Lurdske proslavljeni Svjetski dan bolesnika i 13. rođendan ove ustanove. Obilježavanje je započelo misnim slavljem u župnom molitvenom prostoru sv. Franje Asiškog na kojem su se okupili korisnici doma, djelatnici, suradnici, ali i vjernici čapljinske i okolnih župa. Sveto misno slavlje je predvodio župnik don Ilija Petković koji je zahvalio svima koji se brinu o bolesnima, kako o onima koji su smješteni u ustanovi poput “Betanije”, tako i o starim i iznemoglim osobama u obiteljskim domovima.

Predstojnica doma Martina Goluža istaknula je kako je cjelovita palijativna skrb temelj djelovanja ove ustanove. Glavna sestra doma Darija Rebac istaknula je kako u “Betaniji”, kao i u svim Caritasovim domovima u biskupiji, nastoje pružiti palijativnu skrb koja, uz medicinski i njegovateljski dio, uključuje i socijalnu te duhovnu dimenziju.

Korisnici doma su aktivno sudjelovali u proslavi rođendana “Betanije”. Jedna od njih je i Dragica Krešić iz Bajovaca, koja u “Betaniji” boravi dvije godine, ali i dalje aktivno pomaže drugima. “Meni je ovdje lijepo i dobro. Mogu hodati uz hodalicu i pomognem kome god mogu. Ako netko ne može nešto učiniti, ja priskočim. Dužni smo pomagati jedni drugima”, kazala je Dragica, svjedočeći kako i u poznim godinama ljubav i spremnost na pomoć ne prestaju.

Cilj Svjetskog dana bolesnika jest podsjetiti na važnost solidarnosti i brige za najranjivije, ali i na dostojanstvo svake osobe, posebno u trenutcima bolesti i starosti. Upravo takav pristup njeguje se u Betaniji, gdje se skrb ne svodi samo na medicinsku pomoć, nego obuhvaća i socijalnu i duhovnu dimenziju. Nakon svete mise upriličen je sakrament bolesničkog pomazanja, a potom je druženje nastavljeno u prostorijama doma.

Ante Bender

Izvor: Crkva na kamenu