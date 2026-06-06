Tijelovo u Bijelom Polju

Svetkovina Tijela i Krvi Kristove i ove je godine dostojno proslavljena u Bijelom Polju, 4. lipnja 2026. Bjelopoljski je puk ispunio župnu crkvu Presv. Srca Isusova, a dio svijeta, koji nije mogao ući u crkvu, ostao je vani u dvorištu pokriven dobrim crkvenim ozvučenjem. U 18,00 sati započela je svečana sv. Misa, koju je predvodio bjelopoljski župnik don Rajko. Sudionici svečane procesije izišli su iz sakristije na glavni oltar predvođeni ministrantima. Župnik je na početku Misnoga slavlja pozdravio sve nazočne i u crkvi i pred crkvom. Potom je sve vjernike uveo u razmišljanje o tajni Svetkovine Tijelova i pozvao vjerni puk na iskreno kajanje pred Bogom.

Za vrijeme sv. Mise pjevao je bjelopoljski Veliki zbor. Oko oltara ministranti, a u crkvi predškolska i školska djeca spremna za procesiju s košaricama punim cvijeća, prvopričesnici ispred Oltara u svojim svečanim odorama, a Oltar su zakitili i ovogodišnji mladići – „Apostoli“ također u prikladnim tunikama, pripravni za službu u pratnji Presvetoga Sakramenta. Za misna čitanja i molitvu vjernika bili su zaduženi mladi iz župe. Župnik je prikladnim riječima propovijedao o euharistijskoj svetkovini, napose o štovanju Tijela i Krvi Kristove. Puno se svijeta pričestilo, što je također bio znak koliko pobožni puk, ispovjeđen, poštuje i dostojno prima Tijelo Kristovo.

Na kraju sv. Mise župnik je najavio svečanu procesiju koja se uputila kroz crkveno dvorište do na nogostup uz glavnu prometnicu sljedećim rasporedom: naprijed su pošli mladići s križem i upaljenim svijećama, zatim su se poredala predškolska pa školska djeca, koja su nosila košarice s laticama cvijeća, iza njih majke i očevi s malom djecom, potom prvopričesnici u svojoj prvopričesničkoj odori posipajući iz košarica cvijeće pred Presvetim. Za njima su u red stali ministranti, pa župnik s Presvetim, a mladići u bijelim tunikama nosili su baldakin-nebo iznad Presvetoga. Potom su se uputile časne sestre i pjevači Velikoga zbora, pa vjerni puk Božji. Veliko mnoštvo svijeta krenulo je u procesiji, a povorka je dostojanstveno i pobožno pjesmom i molitvom častila Presvetu Euharistiju. Na 4 stajališta – oltara, župnik je zazvao Božji blagoslov na sve četiri strane svijeta. Kada je procesija stupila u crkvu, župna su zvona sa zvonika pozdravila Presveti Oltarski Sakramenat i sudionike povorke.

Poslije procesije, u crkvi je svečanim blagoslovom i pjesmom „Do nebesa“ zaključen ovaj veličanstveni Euharistijsko – tjelovski dan. Poslije blagoslova, župnik je zahvalio svima koji su sudjelovali u pripremama i organizaciji ovoga javnog čašćenja Presvete Euharistije. Budući je i kraj školske i vjeronaučne godine župnik je na kraju izmolio zahvalnu molitvu Gospodinu Bogu za sva dobra koja je u protekloj radnoj godini udijelio našim učenicima i studentima.

Zvucima orgulja s kora, župnim zvonima i skladnim pjevanjem zbora i puka „Zdravo Djevo Kraljice Hrvata“ završilo je „Tijelovsko slavlje“ u bjelopoljskoj župnoj crkvi. Poslije duhovnoga slavlja svijet se nakratko zadržao pred crkvom u ugodnu razgovoru, potom se uputio svojim kućama. Bogu hvala na ovom blagoslovljenom velikom danu.

Izvor: Crkva na kamenu/https://zupapotoci.ba/