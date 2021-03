Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u BiH

PETRIĆEVAC – U samostanskoj i župnoj crkvi sv. Ante Padovanskog u naselju Petrićevac u Banjoj Luci na Treću korizmenu nedjelju, 7. ožujka 2021. slavljeno je ovogodišnje središnje euharistijsko slavlje Akcije Hrvatskog Caritasa „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“. Ovo euharistijsko slavlje vrhunac je Tjedna solidarnosti koju Crkva u Republici Hrvatskoj, kroz akciju koju je povjerila Hrvatskom Caritasu, od 2007. god. organizira i provodi u suradnji s Caritasom Bosne i Hercegovine. Cilj ove akcije je duhovno povezivanje, te pomoć najpotrebnijima i najugroženijima kroz strukturalnu i projektnu pomoć Caritasu u Bosni i Hercegovini: Caritas Bosne i Hercegovine, Caritas Vrhbosanske nadbiskupije, Caritas biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan i Caritas biskupije Banja Luka.

Moto ovogodišnjeg Tjedna solidarnosti bio je: POST BOGU MIO! Ne kriti se od onoga tko je tvoje krvi! Post Bogu mio: Podijeliti kruh svoj s gladnima, uvesti pod krov svoj beskućnike, odjenuti onog koga vidiš gola i ne kriti se od onog tko je tvoje krvi! Tad će sinut’ poput zore tvoja svjetlost, i zdravlje će tvoje brzo procvasti (Iz 58, 7 – 8a)!

I ove godine, usprkos prisutne pandemije COVID-19 i njezinih posljedica kao i razornih potresa tijekom 2020./2021. u Zagrebačkoj nadbiskupiji i Sisačkoj biskupiji, nad/biskupi Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije BiH, na svome zasjedanju u Zagrebu, 23. veljače 2021., u zajedničkoj izjavi kazali su: „… Predsjednici Caritasa dviju biskupskih konferencija izvijestili su o provedbi akcije Tjedna solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini u 2020. godini, te o projektima koji se financiraju iz sredstava prikupljenih tom akcijom. I ovom prigodom biskupi su zahvalili svim dobrim ljudima koji su se svojim darom uključili u ovaj način potpore onima koji unatoč brojnim izazovima nastoje opstati na prostorima Bosne i Hercegovine. Također zahvaljuju svima koji su aktivno uključeni u karitativne projekte pomoći egzistencijalno ugroženim osobama. Pozivaju na sudjelovanje u predstojećem Tjednu solidarnosti … u samostanskoj i župnoj crkvi sv. Ante Padovanskog u naselju Petrićevac, u Banjoj Luci na Treću korizmenu nedjelju, 7. ožujka 2021…“

Tijekom ovogodišnje akcije, u svima župnim zajednicama diljem Republike Hrvatske, uz poštivanje mjera zbog prisutne pandemije, zajedno se molilo i na razne načine preko Hrvatskog Caritasa darivalo za najpotrebnije u Bosni i Hercegovini kroz projekte Caritasa u Bosni i Hercegovini.

Na euharistijsko slavlje na Petrićevcu došla je delegacija Hrvatskog Caritasa predsjednik varaždinski biskup mons. Bože Radoš i ravnatelj mons. Fabijana Svalina. Delegacije Caritasa Europa, Caritasa Austrije i Caritasa nadbiskupije Beč predvođene predsjednikom Caritasa Europa dr. mons. Michaelom Landauom ovim euharistijskim slavljem završile su višednevnu posjetu Bosni i Hercegovini i Caritasu u Bosni i Hercegovini. Euharistijskom slavlju predsjedao je domaćin banjolučki biskup mons. Franjo Komarica, a propovijedao predsjednik Hrvatskog Caritasa mons. Bože Radoš. Predsjednik Caritasa biskupije Banja Luka banjolučki biskup mons. Franjo Komarica i ravnatelj mons. Miljenko Aničić obradovali su se dolaskom drugih suslavitelja: ravnatelja Caritasa BiH mons. Tome Kneževića, ravnatelja Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Mirka Šimić, ravnatelja Caritasa biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan don Željka Majić, uz domaćeg župnika fra Domagoja Šimića i drugih pristiglih svećenika.

U uvodu u euharistijsko slavlje, uz riječi dobrodošlice župnika i gvardijana fra Domagoja Šimića, biskup Komarica okupljenima je uputio sljedeće riječi: „… Prije nepunih 18 godina sam i ja na ovom mjestu pred svetim papom Ivanom Pavlom II. i mnoštvom naših suvremenika u najzvjezdanijem trenutku naše biskupije i domovine, trenutku proglašenja blaženim Ivana Merza mogao posvjedočiti i ovo: ‘Za vrijeme nedavne ratne tragedije, u duhu Evanđelja i Vaših Sveti Oče poticaja nismo ovdje kao katolici uzvraćali zlom na zlo. Dapače uporno smo se trudili činiti dobro svima u nevolji bez razlike na vjersku i nacionalnu pripadnost pa i onima od kojih smo morali podnositi nepravdu i zlo’“ Vezano za trenutnu situaciju biskup Komarica istaknuo je kako je u nedavnoj akciji solidarnosti sa žrtvama potresa u Sisačkoj biskupiji i na Banovini siromašna Banjolučka biskupija pokazala izuzetno široko srce, zahvalivši svima koji su se odazvali akciji pomoći: „Kao Kristovim vjernicima trebalo bi nam svima biti dobro poznato da smo pozvani tijekom cijele godine na iskrenu usrdnu molitvu te na djela milosrđa i solidarnosti prema potrebitima, osobito u našoj životnoj sredini.“

Na njemačkom jeziku izrekao je dobrodošlicu delegacijama Caritasa Europa, Caritasa Austrije i Caritasa nadbiskupije Beč predvođenim predsjednikom Caritasa Europa mons. Landauom.

Propovijed biskupa mons. Bože Radoša bila je prožeta mislima korizmenog vremena te o važnosti poštivanja Deset Božjih zapovijedi Božjih kako bi se odgovorno moglo razvijati i graditi solidarnost i zajedništvo među ljudima, u kući, obitelji, među narodima, među onima koje veže ista krv. Okupljenoj zajednici, vjernicima u Bosni i Hercegovini, slušateljima radio postaja i gledateljima televizije kazao je kako „…se s poštovanjem danas zbližavamo s vašim ranama koje su još tako vidljive, a vidljive su i po broju vjernika, posebno u Banjolučkoj biskupiji. Ali vjerujemo da vaša iskušenja, koja strpljivo s vjerom i ljubavlju podnosite pridonose i našem rastu i sazrijevanju. One su tu i za nas, za cijelu Crkvu, one su nama dragocjene. Iznova nam otkrivaju što znači ‘malo stado’, iznova nam otkrivaju snagu otajstva Isusova križa, snagu u nemoći, veličinu u malenosti u kojoj se Bog jedino može proslaviti“. Nastavio je kako Crkva u Hrvatskoj na ovaj dan želi posvjedočiti svoju blizinu, zajedništvo, solidarnost i ljubav prema Crkvi i ljudima u BiH. Udovi smo istoga tijela Kristova. Krv koja je potekla s križa naša je životna tekućina, ona nam daje život i ona povezuje cijelo tijelo Kristovo, cijelu Crkvu, svakoga od nas. „Želimo danas biti s vama solidarni. Želimo pokazati simbolično, ali i stvarno blizinu s vama. Danas će Crkva u Hrvatskoj prikupljati i darove za vas. Ti darovi su tek kap u moru. Ali to je kap krvi, doza krvi koja će podržavati ono što je najslabije, što je najpotrebnije u Crkvi i društvu. Bez tog dobrovoljnog darivanja ove doze krvi mnoge institucije u Caritasu u Bosni i Hercegovini ne bi imale život. Ali s ovom dozom krvi one će živjeti kod onih koji su najslabiji, pomoći će starijima, osamljenima, bolesnima. Držat će neke institucije kroz koje teče ljubav. Sretni smo i drago nam je da možemo biti i na taj način dio Kristova krvotoka koji teče kroz one najslabije, najpotrebnije, koji su ovdje među vama.“

Nije krio radost što su na euharistijskom slavlju predsjednik Caritasa Europa, Caritasa Austrije i Caritasa nadbiskupije Beč koji su došli u Bosnu i Hercegovinu zbog migrantske krize. Upozorio je na obvezu kršćana poštovati i čuvati ljudsko dostojanstvo izbjeglica i prepoznavati u njima da su slika Božja. Svoju propovijed završio je molitvom upućenom Gospodinu kako bi se osnažilo zajedništvo Crkve u Hrvatskoj s Crkvom, ljudima i institucija u Bosni i Hercegovini.

Euharistijsko slavlje na Petrićevcu, uz ograničeni broj okupljene zajednice zbog COVID-19, okupilo je i djelatnike svih Caritasa u BiH, a koji su s predstavnicima župne zajednice i župnog zbora sudjelovali u oblikovanju euharistijskog slavlja. Svoj doprinos, posebno u ovom teškom vremenu prisutne pandemije, dao je izravni prijenos i drugi pripremljeni animacijski prilozi o djelovanju Caritasa biskupije Banja Luka RTV Herceg Bosna, a koje je preuzela Hrvatska televizija.

Prikupljeni darovi tijekom ovogodišnje akcije u svim župnim zajednicama u Republici Hrvatskoj ili na drugi način, preko Hrvatskog Caritasa namijenjeni su kao potpora Crkvi i ljudima u Bosni i Hercegovini preko projekata Caritasa u BiH: hospicij za stare, nemoćne i umiruće, rehabilitacija djece s posebnim potrebama, kućna njega starih i nemoćnih, pučke kuhinje, katolički vrtići, rehabilitacija osoba s posebnim potrebama, ali i strukturama i ustanovama Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini koje te projekte omogućuju i provode.

Treća korizmena nedjelja u BiH

I nad/biskupi Biskupske konferencije BiH, na svome 65. redovitom zasjedanju u Sarajevu, od 4. do 5. studenog 2015., odlučili su da ova nedjelja bude Nedjelja solidarnosti u Bosni i Hercegovini uz prikupljanje kolekte solidarnosti za siromašne župne zajednice u Bosni i Hercegovini. I na ovaj način se pokazuje i ostvaruje konkretno karitativno zajedništvo djelovanja Crkve u Hrvata, kroz dvije odvojene karitativne akcije, kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu.

