Tko ću, odnosno što ću postati?

MOSTAR – “Te deum” – Misa zahvalnica za maturante grada Mostara slavljena je danas u 12 sati u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve. Svečanu svetu Misu za maturante iz deset gradskih srednjih škola, za njihove profesore, vjeroučitelje i ravnatelje predslavio je mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić. U koncelebraciji je bio povjerenik za mlade don Branimir Bevanda te don Ante Jukić i don Antonio Krešić. Na početku svete Mise predstavnik maturanata pozdravio je Biskupa, ravnatelje i profesore te svoje kolege te je zamolio Biskupa da ovu misnu žrtvu prikaže za sve maturante koji se sada nalaze na životnoj prekretnici.

Misna čitanja i molitvu vjernika čitali su predstavnici maturanata mostarskih srednjih škola a pjesmom svetu Misu animirala je ženska klapa “Da capo”.

Ova je Misa, “Te deum”, zahvalnica Bogu za sve ono što nam on daje, kazao je na početku homilije biskup Petar. Riječ maturant, na latinskom maturus, znači zreo. I završni ispit zove se ispit zrelosti, a to je ispit koji pokazuje na koji način mi prelazimo iz jednoga razdoblja u drugo, nastavio je Biskup u propovijedi. Vrijedno je u ovoj Misi zahvalnici osvrnuti se i na sve ostale korake koje su vas doveli do ovoga završnog ispita. To su vlastiti angažman, podrška vaših prijatelja, zatim žrtva vaših roditelja koji su vam omogućili da postignete ovo što jeste, biti zreli maturanti, naporan rad vaših učitelja najprije u osnovnoj školi a zatim nastavnika i profesora kroz srednju školu. A zatim ono zbog čega smo svi tu – to je Božji dar života nama. Bog nas je stvorio, pozvao u život, daje nam obilje darova i talenata. Ovih nekoliko točaka kazuje dovoljno da postoji toliko razloga da smo danas ovdje i da u sabranosti želimo reći Bogu hvala. Danas želimo svoj pogled okrenuti prema budućnosti koliko god ona bila neizvjesna. Budućnost nije samo u onome što ćemo činiti kako bismo zaradili koru kruha, za nas bi budućnost trebala biti u tome tko ću, odnosno što ću postati? Ne toliko u struci nego kako ću koristiti darove i ono što ću ili tko ću postati u službi drugih, poručio je maturantima biskup Petar.

Crkva nas uči da kao katolici težimo zajedništvu jer u Crkvi nema “ja” nego “mi”. Mi smo zajednica vjernika koji vjerujemo u Krista. Na ovoj vašoj prekretnici života bilo bi dobro razmisliti o darovima koje vam je Bog dao a koje biste trebali iskoristiti za boljitak zajednice, za boljitak svih nas. Svatko je od nas primio Duha Svetoga i svakoga je od nas Bog Duhom Svetim obdario i ohrabrio te mu povjerio određeno poslanje. Što mi kao kršćani činimo da ovo naše društvo i ova naša zemlja, domovina ne propadne. Upravo mi kršćani trebamo znati da se okupljamo ovdje kako bismo slavili Boga i nadahnjujemo se Božjom Riječi koja nam je usmjerenje u životu. Isus nas danas želi upozoriti da trebamo svoj pogled, oči svoga srca, svoju vjeru, usmjeriti u životu na ono što nam je bitno. Za nas je sigurno bitno biti i ostati dobar, pokušati živjeti u miru, nastojati živjeti u istini, pokušati i razvijati pravdu i na taj način mi kao kršćani sudjelujemo u izgradnji Kristova kraljevstva.

Ovo je trenutak zahvale ali i trenutak našega vjerničkog promišljanja o tomu kakav kršćanin sutra želim biti u odnosu prema Kristu, prema Bogu i bratu čovjeku, kazao je Biskup.

Na kraju je don Branimir zahvalio maturantima, profesorima, vjeroučiteljima i ravnateljima na njihovu dolasku te im poželio mnogo uspjeha i obilje Božjega blagoslova u njihovu daljnjem životu i radu. Za uspomenu na ovaj lijep događaj i susret, napravljena je zajednička fotografija ispred oltara.

Izvor: Crkva na kamenu