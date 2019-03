Treća korizmena nedjelja u Hrasnu

HRASNO – Dok se “mučim” napisati Izvješće o ovoj korizmenoj nedjelji, zavirim u Izvješća i prijašnjih godina! Bože moj, pa sva slična! Čini mi se, i to mi pada na um, promijeniti samo datume, vremenske okolnosti, župe sudionice, imena svećenika i sve ostaje isto! Opet, dok u glavi slažem slike ove nedjelje, sve one koji su tu došli, a nisu tu prvi put, možda neki i jesu, ne čini mi se da je sve isto! Dok gledaš sve te vjernike-hodočasnike kako u pobožnosti, moleći, skrušeno, ponizno i jednostavno hode za križem uz Gradinu, obavljaju zavjete, ispovijedaju se, sudjeluju u molitvi u crkvi, sudjeluju u slavlju svete Mise, pristupaju pobožno svetoj Pričesti, a sve to se ponavlja iz nedjelje u nedjelju, iz godine u godinu, kroz ovih pet korizmenih nedjelja, izgleda kao da je sve isto, a, opet, nije! Svaki je put nešto novo! Novi darovani trenutak za susret s Bogom u zajedništvu vjere iste Crkve. Novi milosni dar, “kairos”, trenutak koji se ne će ponoviti i kojega, za osobno spasenje i spasenje drugih, valja iskoristiti. Baš zato, činim i dalje isto, pišući i izvješćujući jednako kao da je ovo prvi susret! Nadam se kako nisam jedini u ovakvu razmišljanju! Ušli smo i u proljeće pa su dani ljepši, Bog nas je, i ove nedjelje, Bezimene, 24. ožujka 2019., obdario ugodnim vremenom pa je u Svetištu, i ovaj put, mnoštvo hodočasnika. Po službenom rasporedu hodočastile su župe Stolac, Rotimlja, Stjepan Krst (barem u sjećanju na tu dragu župu!), Gradina i Tepčići, a brojni su bili hodočasnici koji potječu iz ove župe kao i hodočasnici iz okolnih župâ. Vrijedno je i potrebno spomenuti i desetine “pješaka” koji su, i ove nedjelje, hodočastili u Svetište, iz ove i okolnih župa, s neumornim don Vinkom dračevskim i don Tomislavom čeljevskim.

U 15 sati, započela je pobožnost križnoga puta. Pred Spomenikom, gdje uvijek počinjemo, don Rajko nam je posvijestio zbog čega smo ovdje i zašto počinjemo baš pred Spomenikom te uvodnom molitvom uveo u pobožnost. Nastavljeno je od postaje do postaje, do kipa Kraljice mira na Gradini. U postaje su uvodili i, molitvom, postaju zaključivali, naizmjence, župnici don Rajko, don Pero i don Đure, a tekst su čitali mladi iz njihovih župâ. Tradicionalno pjevanje, “Stala plačuć”, predvodio je don Josip Radoš, župni vikar župe Gradina, s pjevačima, uz sudjelovanje hodočasnika. Zaključna je molitva izmoljena pred kipom Kraljice mira. Hodočasnici su pozvani da se lagano spuštaju niz Gradinu, a svećenici pozvani biti na raspolaganju za svetu ispovijed. Za to vrijeme pjevao se Gospin plač koji je predvodio don Josip s pjevačima. U pobožnosti križnoga puta sudjelovao je naš svećenik, misionar u dalekoj Norveškoj don Marinko Pervan i dvije redovnice, jedna Norvežanka i jedna Poljakinja, koje su, s don Marinkom, navečer imale svjedočenje i predstavljanje u Čapljini, a u utorak u župi Domanovići.

Vrijeme, nakon pobožnosti križnoga puta hodočasnici su iskoristili za osobnu pobožnost, zavjete, osvježenje kao i za pristupanje sakramentu svete ispovijedi. Danas su na raspolaganju bili svećenici: don Đuro Bender i don Josip Radoš (Gradina), don Ivan Turudić (Ploče-Tepčići), don Rajko Marković (Stolac), don Mile Vidić (Prenj), don Stipe Gale (Aladinići), don Ante Čarapina (Neum), don Nedjeljko Krešić (Gradac), don Pero Pavlović (Rotimlja), don Tomislav Ljuban (Čeljevo), don Anđelko Planinić (Hutovo), don Dragan Filipović (Čapljina), don Drago Bevanda (Gorica-Struge), don Bernard Marijanović (Ravno-Trebinja), don Milenko Krešić (profesor bogoslovije u Sarajevu) i don Antun Pavlović (Hrasno). Kako je vrijeme bilo lijepo, svi su svećenici ispovijedali vani, a u crkvi je, za to vrijeme, pred otvorenim Svetohraništem, trajala pobožnost i molitva koju je predvodio don Vinko Raguž (Dračevo).

Završetkom ispovijedanja zvonâ su najavila slavlje svete Mise. Predvodio ju je, i lijepo propovijedao, rekao bi don Rajko: “prikladno” liturgijskom vremenu, don Dragan Filipović. Uz prinos darova, napomenuto je da se danas, treće korizmene nedjelje, obilježava “nedjelja solidarnosti” za Crkvu u BiH. Sudeći po prilozima, vjernici su to čuli i razumjeli. Uz don Dragana, u koncelebraciji su sudjelovali don Rajko Marković, don Đuro Bender, don Milenko Krešić i don Antun Pavlović. Ministranti su, u križnom putu, bili iz župe Stolac a, u svetoj Misi, priključili su im se i neki iz ove župe. Misna čitanja, uz prelijepo pjevanje psalma, podijelile su župe hodočasnice. Zazive molitve vjernika čitali su mladi iz tih župa, svatko od mladih po jedan zaziv. Evanđelje je navijestio don Đuro Bender. Liturgijsko pjevanje predvodila je župa Gradina, vođena župnim vikarom don Josipom. U pjevanje pučkih liturgijskih pjesama, i ostali vjernici-hodočasnici se lijepo uključuju.

Uz oglase župljanima ove župe, na kraju svete Mise, župnik domaćin zahvalio je dragom Bogu na daru lijepog vremena te mogućnosti da i danas budemo u ovom pokorničkom, molitvenom i euharistijskom zajedništvu te pozdravio i zahvalio svim sudionicima današnjeg hodočašća. Najavio je župe hodočasnice sljedeće nedjelje, Aladiniće, Prenj, Trebinje i Čapljinu, te pozvao na sudjelovanje i sve druge koji žele biti dio ovog pokorničkog i molitvenog hoda.

U iščekivanju narednog susreta,

Bog bio s vama!

Don Antun Pavlović

Izvor: Crkva na kamenu/hrasno.info