BiH

Trodnevni Sabor Frame Hercegovina održan u Posušju

20. svibnja 2026.

Foto: KTA

POSUŠJE – U Posušju je od 15. do 17. svibnja održan VIII. Sabor Frame Hercegovina. Sabor, na kojem se okupilo oko 700 mladih framaša, održan je pod geslom “Služite njemu svi u poniznosti velikoj!”
Cilj Sabora bio je okupiti članove Frame na jednome mjestu, produbiti poziv, družiti se i kroz razne aktivnosti upoznati jedni druge. Prvi službeni Sabor Frame Hercegovina bio je u Tomislavgradu 1999. godine.
Trenutno Frama Hercegovina broji 1768 članova, mladića i djevojaka iz svih dijelova Hercegovine.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA

Povezane vijesti i objave

Kultura

Predstavljena knjiga biskupa Ratka Perića „Stadlerov trnoviti put do oltara“

20. svibnja 2026.

U organizaciji Hrvatskoga doma hercega Stjepana Kosače i HKZ-a „Troplet“ u utorak, 19. svibnja, u Galeriji…

Više
Crkva u Hrvata

Dodijeljene nagrade i priznanja Hrvatskoga društva katoličkih novinara

19. svibnja 2026.

ZAGREB – Povodom 60. Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija, Hrvatsko društvo katolički novinara (HDKN) uručilo je…

Više