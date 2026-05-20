Trodnevni Sabor Frame Hercegovina održan u Posušju

POSUŠJE – U Posušju je od 15. do 17. svibnja održan VIII. Sabor Frame Hercegovina. Sabor, na kojem se okupilo oko 700 mladih framaša, održan je pod geslom “Služite njemu svi u poniznosti velikoj!”

Cilj Sabora bio je okupiti članove Frame na jednome mjestu, produbiti poziv, družiti se i kroz razne aktivnosti upoznati jedni druge. Prvi službeni Sabor Frame Hercegovina bio je u Tomislavgradu 1999. godine.

Trenutno Frama Hercegovina broji 1768 članova, mladića i djevojaka iz svih dijelova Hercegovine.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA