Dodijeljene nagrade i priznanja Hrvatskoga društva katoličkih novinara

ZAGREB – Povodom 60. Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija, Hrvatsko društvo katolički novinara (HDKN) uručilo je u ponedjeljak 18. svibnja u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu nagrade i priznanja djelatnicima i ustanovama koje svojim radom promiču kršćanske vrednote u medijima, izvijestili su iz HDKN-a.

Nagrade je uručio predsjednik Odbora za medije Hrvatske biskupske konferencije zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski. Nagrada za životno djelo dodijeljena je Zdenki Čorkalo iz Splita za dugogodišnje ustrajno svjedočenje kršćanskih vrednota i širenje Radosne vijesti u medijskome i književnom djelovanju. Godišnja nagrada za profesionalizam, promicanje istine u medijima te poseban doprinos u praćenju izbora novoga pape dodijeljena je Ani Dagelić iz Zagreba. Nagrada za najbolju mrežnu stranicu s kršćanskim sadržajem pripala je stranici fra3.net iz Zagreba.

Posebna priznanja primili su biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski Petar Palić i provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Jozo Grbeš iz Mostara, te Ariana Anić iz Vatikana, Antun Toni Brajković iz Poreča i Brankica Lukačević iz Slavonskog Broda za doprinos medijskom djelovanju i promicanju glasa Crkve.

Priznanje o godišnjicama dobili su: Mjesečna revija Hrvatske matice iseljenika „MATICA“ (Zagreb) za 75 godina izlaženja i promicanje vjerskih tema u hrvatskome iseljeništvu, „Mali koncil – MAK“ (Zagreb) za 60 godina izlaženja, hrvatski katolički mjesečnik, „Naša ognjišta“ (Tomislavgrad) za 55 godina izlaženja, Hrvatski katolički zbor „MI“ (Zagreb) za 50 godina širenja Radosne vijesti putem javnih glasila, vjersko informativno-kulturni list „Ladonja“ (Pazin) za 45 godina izlaženja, List „SLIVNO“ Župe Presvetog Trojstva (Slivno) za 40 godina izlaženja, Katolička tiskovna agencija BK BiH (Sarajevo) za 30 godina postojanja, vjerska emisija „Radosna vijest“ na Radiju „Centar“ (Poreč) za 30 godina emitiranja, stranice susreta sa zajednicom Cenacolo „Uskrsnuće“ (Vrbovec) za 25 godina izlaženja, emisija „Agape“ na Radiju MIR (Međugorje) za 25 godina emitiranja, mjesečno glasilo „Glasnik mira“ (Međugorje) za 20 godina izlaženja, glasilo Svetišta bl. Marija Propetog Isusa Petković „Tebi Majko“ (Blato) za 20 godina izlaženja, časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota „Lađa“ (Zagreb) za 20 godina izlaženja, Ured za pastoral medija Varaždinske biskupije (Varaždin) za 20 godina postojanja te Laudato TV (Zagreb) za 10 godina postojanja, izvijestili su iz HDKN-a.