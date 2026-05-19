Prva enciklika pape Lava XIV. „Magnifica humanitas“ bit će objavljena 25. svibnja

Papa Lav XIV. objavit će u ponedjeljak 25. svibnja svoju prvu encikliku pod naslovom „Magnifica humanitas“, o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije.

Papa je dokument službeno potpisao 15. svibnja, na 135. obljetnicu objave „Rerum novarum“ pape Lava XIII.

„Magnifica Humanitas“ bit će predstavljena 25. svibnja u 11,30 u vatikanskoj sinodskoj dvorani.

Prisustvovat će Sveti Otac, a encikliku će predstaviti prefekt Dikasterija za nauk vjere kardinal Víctor Manuel Fernández, prefekt Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja kardinal Michael Czerny SJ, teologinja i profesorica na Sveučilištu Durham Anna Rowlands, suosnivač Anthropica (SAD) i voditelj istraživanja o interpretaciji umjetne inteligencije Christopher Olah te profesorica političke teologije i katoličke socijalne misli na Isusovačkoj teološkoj školi/Sveučilištu Santa Clara u Kaliforniji (SAD) Leocadie Lushombo, I.T.

Završne riječi uputit će državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin, nakon čega će se okupljenima obratiti i udijeliti blagoslov papa Lav XIV.