Trudimo li se biti sveti?

JARE – Na svetkovinu Svih Svetih župa Jare proslavila je svoje nebeske zaštitnike. Sveto misno slavlje slavio je svećenik u miru don Rade Zovko uza suslavljene župnika domaćina don Stjepana Ravlića, bivšega jarskog župnika don Kreše Pandžića, svećenika u miru don Pere Marića i pološkoga župnika don Milenka Krešića. Don Rade je u propovijedi naglasio da je svetost dar i zadatak. Dar od Boga i zadatak svakoga od nas da taj dar ne izgubimo. Na temelju liturgijskih čitanja pozvao je sve na promišljanje: trudimo li se mi doista biti sveti? Sveto misno slavlje skladnim pjevanje pratio je župni zbor pod ravnanjem Matea Lasića.

Župa Jare osnovna je dekretom biskupa mons. Petra Čule 18. travnja 1966. Do tada su Jare pripadale župi Ljuti Dolac. Prvi jarski župnik bio je don Nedjeljko Galić od 1966. do 1985. Njega je naslijedio don Tomislav Majić od 1985. do 1993., potom je bio župnik don Krešo Pandžić od 1993. do 2019., te od 2019. aktualni župnik don Stjepan Ravlić. Inače, župa Jare je crkvi dala dva svećenika i sedam časnih sestara. Svećenici su: don Mijo Primorac i don Stanko Lasić a časne sestre s. Marta Zelenika, s. Vera Zelenika, s. Nada Bevanda, s. Vinka Lucija Bevanda, s. Mira Gagro, s. Salezija Anić i s. Janja Gilja.

Izvor: Crkva na kamenu