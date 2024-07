U Banjoj Luci proslavljena svetkovina sv. Bonaventure, zaštitnika biskupije i katedrale

BANJA LUKA – Banjolučka biskupija i katedrala, u ponedjeljak 15. srpnja 2024., svečano su proslavile svoga nebeskog zaštitnika sv. Bonaventuru. Euharistijsko slavlje predvodio je potpredsjednik Biskupske konferencije BiH mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, u zajedništvu s domaćim biskupom banjolučkim mons. Željkom Majićem, zatim nadbiskupom metropolitom vrhbosanskim i apostolskim upraviteljem Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomom Vukšićem, predsjednikom BK BiH, mons. Petrom Štumpfom, biskupom iz Murske Sobote i potpredsjednikom Slovenske biskupske konferencije, pomoćnim biskupom banjolučkim mons. Markom Semrenom i biskupom banjolučkim u miru mons. Franjom Komaricom. Koncelebrirala su 37 svećenika među kojima provincijal Franjevačke provincije Svetog Križa Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić.

Na Euharistijskom slavlju sudjelovale su redovnice raznih družbi, a liturgijsko pjevanje animirao je zbor pod ravnanjem sestre milosrdnice Blanke i uz glazbenu pratnju Renate na orguljama i Doroteje na flauti. Vjernicima su se pridružili pojedini predstavnici vlasti na čelu s dopredsjednikom RS dr. Davorom Pranjićem i direktorom Sekretarijata za raseljene osobe i migracije u Vladi RS gosp. Davorom Čordašem te pojedini katolici časnici u Oružanim snagama BiH.

Riječi pozdrava prije početka Svete mise uputio je biskup Majić. „Evo nam dođe blagdan svetog Bone kad dika naša, sjajna naša kruna, Pastir i vođa, uđe u nebesa, pjevajte mu pjesmu: Sveti Bono, moli za nas! Poštovana i draga braćo i sestre u Kristu sabrani ovdje u ovoj našoj stolnici posvećenoj sv. Bonaventuri, biskupu i crkvenom naučitelju, kao i svim vjernicima banjolučke biskupije ma gdje bili, izražavam iskrenu čestitku s molitvom da dobri Bog, po zagovoru našega nebeskoga zaštitnika, blagoslovi ovu mjesnu Crkvu, kako bi i u ovim zahtjevnim vremenima bila vjerna Kristovom evanđelju i svojim životom svjedočila Božju ljubav prema svakom čovjeku, otvarala se životu i bila graditeljicom sretnije budućnosti“, rekao je biskup Željko koji je izrazio dobrodošlicu poimence svakom od biskupa, braći redovnicima na čelu s provincijalom Dadićem, redovnicama, ministrantima, pjevačima, nositeljima odgovornih civilnih službi u raznim društvenim poslanjima i razinama te „braći i sestrama – dragim vjernicima i hodočasnicima sv. Boni koji su došli izbliza i daleka, s područja naše Biskupije pa i šire“.

„U subotu u poslijepodnevnim satima u Caritasovu domu Betanija u Čapljini preminuo je naš svećenik vlč. Anđelo Bartulica. Pozivam sve da u ovu sv. Misu uključimo i nakanu za pokoj duše dragog nam brata svećenika“, kazao je biskup Majić.

Nakon što je trajni đakon Ilija navijestio evanđeoski misni odlomak, biskup Palić uputio je prigodnu propovijed. „Okupili smo se na blagdan sv. Bonaventure, zaštitnika Banjolučke biskupije, velikog sveca i teologa srednjeg vijeka, koji potječe iz 13. stoljeća. Sveti Bonaventura bio je generalni ministar Reda manje braće (franjevaca), a kasnije, kardinal-biskup u Albanu, u blizini Rima, kao i sudionik na Drugom saboru u Lyonu, tijekom kojeg je umro, 1274. Možda se pitate što sveti Bonaventura ima poručiti nama, koji živimo u 21. stoljeću i koji nastojimo služiti Crkvi, ne nužno kao redovnici ili svećenici, nego kao vjernici laici. Odgovor je, dosta toga! Tri su pouke iz Bonaventurina života koje bih danas želio spomenuti: Prvo, nadahnut svetim Franjom Asiškim, usredotočio se isključivo na Krista. Drugo, sveti Bonaventura nas uči kako tražiti i pronaći mudrost. Treće, sveti Bonaventura nas uči kako spojiti kontemplaciju i djelovanje“, kazao je biskup Palić.

„Prvo je Bonaventurina jedinstvena usredotočenost na Isusa. Mogli bismo reći da u tome nema ništa neobično. Postoji li neki svetac koji nije bio usredotočen na Isusa? Međutim, ono što je Bonaventura učinio bilo je prihvatiti i ugraditi u svoj život i nauk i jedinstveni pogled svetog Franje Asiškog na Isusa Krista. Bonaventura je, zapravo, napisao ono što ostaje standardna biografija svetoga Franje i u njoj pokazuje koliko je Franjo potpuno živio Blaženstva i tako postao živa slika Kristova, slika veoma autentična zbog znakova Isusove muke na Franjinom tijelu. Iako učeni, spisi i propovijedi svetog Bonaventure prepuni su intimnog poznavanja i ljubavi prema Isusu“, poručio je biskup Petar.

„Draga braćo i sestre, životni primjer sv. Bonaventure uči nas da smo mi kršćani pozvani staviti Krista u središte svoga života, svakodnevno kroz molitvu i euharistiju ostvarivati blizinu s njime i na taj način odgajati sebe za svetost, koja nas oblikuje na njegovu priliku i prožima sve što govorimo i činimo… Uz usredotočenost na Krista, Bonaventura nas uči da tražimo i nalazimo mudrost. Vjerujem da ćete se složiti da nam, u ovim izazovnim vremenima, ne nedostaju glasni glasovi, nego nam nedostaju mudri glasovi i riječi. Bonaventuri nisu bila strana teška vremena… Živimo u vremenu brzog protoka informacija. Svi slušamo, čitamo i bavimo se mnogim stvarima i temama tijekom dana. Sve nam to odvlači pozornost, uzima naše vrijeme, a često nas izlaže velikom stresu. Mnogo toga što prolazi kroz naš um i srce nije korisno, mudro i zdravo. Sve su te informacije poput brze hrane. Kad pojedemo brzu hranu, postali smo površno siti i ni najbolja gozba nas više ne može privući. U takvim okolnostima, mudrost ima veoma male šanse. Čuvanje srca i duše od površnih priča i nevažnih tračeva stvara pogodno tlo za mudrost. Hranjivi Božji darovi, vrijeme sabranosti, pravi je poziv mudrosti“, rekao je biskup Petar.

„Bonaventura nas uči kako kontemplacija i djelovanje idu zajedno. U užurbanosti života mislimo da je svetac poput Bonaventure uživao u luksuzu koji mi mnogo puta nemamo, a to je vrijeme koje je proveo u čitanju, molitvi i razmišljanju. Ali, Bonaventura nije sve svoje vrijeme provodio u kapeli ili u knjižnici ili u zajedničkoj sobi s ostalom braćom. Usred molitve i studija, on se suočavao s mnoštvom mučnih problema. Ono što je tako lijepo kod Bonaventure je to što je, usred izazova i problema s kojima se suočavao, ostao duboko predan kontemplaciji, dubokoj i postojanoj molitvi. To nije umanjilo njegovu djelotvornost u ispunjavanju teških odgovornosti, već mu je umjesto toga omogućilo da donosi odluke na temelju promišljanja i molitve. Molitva, uči on, ne zatvara um nego ga otvara. Molitva nas, uči on, ne zatvara od praktičnih stvari života, nego nas osposobljava da se s njima nosimo, ne nepogrešivo, nego dobro i mudro. Tako je za sve nas sveti Bonaventura uzor promišljanja i djelovanja“, poručio je biskup Palić u svojoj propovijedi.

Nakon Svete mise vjernici su imali prigodu za malu okrjepu ispred katedrale i međusobne susrete i razgovore.

Sve biskupe, svećenike i nekoliko predstavnika vlasti za svojim stolom ugostio je biskup Majić sa svojim suradnicima te ih upoznao da je papa Franji prihvatio odreknuće od službe pomoćnog biskupa banjolučkog mons. Marka Semrena.

U utorak i srijedu, 16. i 17. srpnja 2024., u zgradi Biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci (ulica Kralja Petra I. 80), bit će održano 90. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Predsjedat će nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić, predsjednik BK BiH. Zasjedanje će započeti u utorak, 16. srpnja u 9 sati.

Tijekom zasjedanja biskupi će se, između ostalog, osvrnuti na provedbu zaključaka donesenih na 89. redovitom zasjedanju BK BiH, održanom 20. i 21. ožujka 2024. u Mostaru, i na drugim susretima. Saslušat će izvješće Nadzornog i Upravnog vijeća Caritasa Bosne i Hercegovine. Također će se osvrnuti na svoj pohod ad limina u Rimu od 3. do 8. svibnja 2024. te dogovoriti saziv Vijećâ i Komisija BK BiH u novom petogodišnjem mandatu.

Konferencija za novinstvo bit će upriličena u srijedu, 17. srpnja u 12 sati također u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci. Na teme zasjedanja osvrnut će se nadbiskup Tomo Vukšić i biskup Željko Majić.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA