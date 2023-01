U duhovnom centru „Fra Paškal Buconjić“ održana duhovna obnova za obitelji

MOSTAR – U duhovnom centru „Fra Paškal Buconjić“ u Bijelom Polju/Potoci kod Mostara, 22. siječnja 2023. održana je duhovna obnova za obitelji. Sudjelovalo je šest obitelji. Predavanja na temu „Obitelj – put zrelosti satkan od ljubavi i odgovornosti“, pripremila je s. Ivana Markotić. Za djecu je organiziran program u vrtiću koji su pripremile s. Marija Šimić, s. Ružica Džolan i kandidatice. Kroz predavanja, rad u grupama i molitvu imali su mogućnost razumijevanja mjesta na kojem su sada, u odnosu prema sebi, drugima i Bogu, piše Facebook stranica Školske sestre franjevke Mostar.

Obitelj je povlašteno mjesto u kojem supružnici rastu u zrelosti i svetosti te odgajaju djecu u vjeri i osposobljavaju ih za životne izazove. Izazov također predstavlja zaviriti ispod površine ustaljenih obrazaca ponašanja te pročistiti motive i iznova se opredijeliti za život u istini pred samim sobom i pred Bogom.

Biblijski lik kraljice Estere poslužio je kao zoran primjer rasta u zrelosti. Promatrali su njezin put od poslušne djevojke do kraljice, od nejasnoće okolnosti u kojima se našla do jasnoće odluka koje ju čine svjesnom osobom. Estera je prešla put od kraljice sa krunom na glavi do istinske kraljice, kojom postaje kad se zauzme za život svog naroda ugrožavajući vlastiti. I naš put zrelosti satkan je od ljubavi i odgovornosti kako bismo spremno prihvatili volju Božju koja naš život čini smislenim, radosnim i sretnim.

Kako bi naše obitelji rasle u zrelosti i svetosti nužno je zajedno moliti. Neka nas sve vodi i prati blagoslov nazaretske obitelji!

Izvor: Crkva na kamenu/KTA