U Hrasnu svečano proslavljen blagdan Gospe Lurdske, zaštitnice bolesnika

Blagdan Gospe Lurdske i Svjetski dan bolesnika proslavljen je u utorak, 11. veljače, u župi Hrasno. Blažena Djevica Marija – Gospa Lurdska je i suzaštitnica ove župe. Župa Hrasno i Svetište Kraljice Mira, poznato je, barem za prostor Trebinjsko-mrkanske biskupije, kao mjesto posebnoga čašćenja naše nebeske Majke, Blažene Djevice Marije.

Svečano misno slavlje predvodio je don Ivan Bijakšić u koncelebraciji s 11 svećenika i đakonom. U svojoj propovijedi naveo je kako se Lourdes preko djevojčice Bernardice temelji na poruci svetog Evanđelja, a to je da Bog izabere slabe da posrami jake.

Lourdes donosi dvije važne poruke, prva je postojanje nadnaravnog svijeta, postojanje Boga. “Konačna, prava istina i objava o Bogu, sadržana je u Evanđelju. Međutim, Crkva dopušta i privatne objave, koje ne smiju zasjeniti pravu objavu, odnosno moraju biti podložne Evanđelju i voditi ljude prema pravoj Istini, obraćenju i Evanđelju. Upravo to se dogodilo u Lourdesu gdje Gospa svojim ukazanjem govori da je Bog s nama”, istaknuo je don Ivan.

Druga poruka lurdskih ukazanja jest da je Katolička Crkva Kristova arka spasenja i Istine.

“Crkva je jedina i sigurna zajednica u kojoj se nalazi spasenje. Gospa ovim ukazanjem potvrđuje nauk Katoličke Crkve. Samo 4 godine ranije papa je proglasio kao dogmu i vjersku istinu da je Blažena Djevica Marija Bezgrješno Začeće. Sve to se potvrdilo preko jedne skromne i neznatne djevojčice kojoj je Gospa 25. ožujka, na Blagovijest, rekla: ‘Ja sam Bezgrješno Začeće'”, rekao je don Ivan i zaključio s porukom o važnosti prihvaćanja križa te pozvao vjernike na jačanje vjere kroz žrtvu i odricanje.

Na kraju svete Mise župnik don Vinko Raguž zahvalio je svim okupljenima, a osobito bolesnicima koji su pohodili svetište i onima koji su im omogućili dolazak na svetu Misu, te je sve pozvao na zajedničku okrjepu i druženje u župnu dvoranu.

Vjernici su prije svete Mise imali priliku za svetu ispovijed, a nakon misnoga slavlja uslijedilo je klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom uz molitve za potpuni oprost koji se kroz ovu godinu može zadobiti u crkvi Bezgrješnoga začeća Blažene Djevice Marije u Hrasnu.

U sklopu svetišta Kraljice Mira nalazi se i Lurdska špilja koju je don Stjepan Batinović, dugogodišnji župnik u Hrasnu, uredio iznad župne crkve. Upravo je ondje, zajedno sa svojim vjernicima, proslavio stogodišnjicu Gospina ukazanja u Lourdesu.

Janja Konjevod

Izvor: Crkva na kamenu