U Međugorju održana završna proslava franjevačkih jubileja

MEĐUGORJE – Završna proslava franjevačkih jubileja – proslave 800. obljetnice preminuća sv. Franje održana je u subotu, 5. rujna u Međugorju. Na početku je sudionike pozdravio međugorski župnik fra Zvonimir Pavičić koji se s okupljenima pomolio, a onda je katehezu o svetom Franju na temu ‘Gospodin nam dade brata Franju’, održao fra Ante Vučković, izvijestio je portal Radiopostaje Mir Međugorje.

Na proslavi Franjevačkog jubileja, 800. obljetnice preminuća sv. Franje, jubilejske crkvene godine svetoga Franje i Redovničkog dan u BiH sudjelovali su svi franjevački redovi iz Hrvatske i BiH, časne sestre franjevke, trećari, framaši, brojni hodočasnici…

U ime Vijeća franjevačkih zajednica ”dobrodošlicu i bratsku radost što se danas okupljamo oko Kristova oltara, u zajedništvu velike franjevačke i redovničke obitelji” izrazio provincijal Franjevačke provincije svetog Križa – Bosna Srebrena fra Zdravko Dadić.

”Zajedno zahvaljujemo za dar svetoga Franje Asiškoga – za čovjeka koji je dopustio da ga Evanđelje potpuno preobrazi i koji je svojim životom pokazao da se Krista može slijediti ponizno, radosno i s najvećom ljubavlju.

Neka nas ovaj Jubilej ne zaustavi samo na sjećanju, nego neka u nama probudi novi žar za Krista, obnovljenu vjernost pozivu i hrabrost za svjedočenje Evanđelja. U svijetu kojemu nedostaje mira, zajedništva i nade, neka franjevačka obitelj i danas bude prepoznatljiv znak mira, bratstva, jednostavnosti i ljubavi prema svakom čovjeku i svemu stvorenomu”, kazao je fra Zdravko Dadić na početku svete mise koju je predslavio generalni ministar Reda manje braće fra Massimo Fusarelli uz koncelebraciju 184 svećenika. Krunicu je prije mise predmolio fra Ivan Vasilj.

Na početku svoje homilije fra Massimo Fusarelli kazao je kako mu je ”velika radost slaviti 800. obljetnicu preminuća svetoga Franje, ovdje u Međugorju s franjevačkom obitelji Hrvatske i Bosne i Hercegovine” te da franjevačka prisutnost ”svjedoči o prokušanoj i živoj vjeri”.

Govoreći o bratskoj opomeni o kojoj danas govori evanđelje, kazao je kako ona nije osuda nego briga te da nas na to podsjeća i prorok Ezekiel slikom stražara: ”odgovorni smo jedni za druge. Stražar nije onaj koji nadzire da bi sudio, nego onaj koji bdije da se brat ne izgubi”.

Ta riječ danas osvjetljava spomen Franjina preminuća. Milosrđe je ključ za čitanje cijeloga njegova života. Franjo je prošao kroz mnoge prijelaze i svaki ga je pripremao za onaj posljednji. U njemu vidimo put: primiti milosrđe, živjeti od milosrđa, darovati milosrđe. Franjo je susreo gubavce. U Oporuci priznaje da mu se ono što mu je prije bilo gorko pretvorilo u slatkoću duše i tijela. I taj prijelaz naziva milosrđem. To je odlučujuća riječ. Ona ne opisuje samo ono što Franjo čini za gubavca, nego ono što Bog čini u Franji”, kazao je fra Massimo Fusarelli pa nastavio kako nam Franjo predaje nešto bitno za naš bratski život, a to je da ”nismo braća zato što smo svi dobri; braća smo zato što svi živimo od Božjega milosrđa”.

Braćo i sestre, nije slučajno što sve ovo slavimo upravo ovdje. Stoljećima su, u ovim krajevima, u mnogim trenucima kada je prisutnost Crkve bila krhka ili teško iskušavana, Manja braća ostajala uz narod: čuvari vjere i navjestitelji Evanđelja. To je vaša povijest. To je povijest vjernosti. I danas sinovi svetoga Franje primaju hodočasnike, čuvaju mjesta molitve, prate ljude, satima sjede u ispovjedaonici kako bi dijelili Božje oproštenje. Nastavite to činiti. S velikodušnom predanošću.

Jer primljeno milosrđe ne može ostati zatvoreno samo u nama. Primljeno milosrđe traži da bude darovano drugima. Ovi krajevi još uvijek u svome tijelu nose rane nedavnoga rata: rane u kućama, u obiteljima, u sjećanju, u odnosima među ljudima i narodima.

Ovdje pomirenje nije samo riječ. Ono je još uvijek plodan plod Evanđelja.

A nama, sinovima i kćerima svetoga Franje, ova je služba mira povjerena na poseban način. Vi znate da se primljeno milosrđe može darovati drugima. Primili ste milosrđe: darujte ga”, kazao je fra Massimo pa pozvao da se primljeno milosrđe daruje u svojim bratstvima, ranjenim obiteljima, onima koji nose bolno sjećanje…

”Darujte ga među ljudima i narodima koji još moraju naučiti gledati jedni druge bez ogorčenosti. I činite to ovdje, gdje mnogi dolaze tražiti mir”, pozvao je generalni ministar Reda manje braće pa nastavio kako nam Franjo i danas osamsto godina poslije predaje jedan put: primiti milosrđe, živjeti od milosrđa, darovati milosrđe.

”Svi smo primili milosrđe. Danas na ovom mjestu darujmo milosrđe. Primili smo mir. Nemojmo ga zadržati samo za sebe. Nosimo taj mir. Primili smo Franjin pozdrav: Gospodin vam dao svoj mir. Navješćujmo ga svima.

Ovdje, na mjestu gdje zazivamo Mariju kao Kraljicu Mira – u BiH, u Hrvatskoj, Sloveniji, pozdrav svima vama hodočasnicima iz drugih zemalja – dopustimo da taj pozdrav još jednom prođe našim krajevima, našim bratstvima, našim obiteljima, našom poviješću. Primili smo svi pozdrav mira, nosimo ga svima”, zaključio je fra Massimo Fusarelli.

Na misi je pjevao franjevački zbor sastavljen od framaša, trećara, časnih sestara i bogoslova, a nakon mise prikazan je i film o svetom Franji i širenju franjevačkog reda po cijela svijetu ”Gospodin nam dade brata Franju – od Asiza do hrvatskih krajeva” pripremljen za ovu prigodu. Nakon filma održan je koncert Franjevačkog zbora, koji je pjevao na misi, a kojega vodi fra Ante Vukoja. Ova večer u Međugorju, odnosno završna proslava 800. godine franjevačkih obljetnica – u sklopu koje je održan i Redovnički dan u BiH i Prvi nacionalni kongres OFS-a i Frame – završila je klanjanjem Isusu u Presvetom oltarskom sakramentu.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA