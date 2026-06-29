U mostarskoj katedrali zaređena petorica novih svećenika

MOSTAR – Na svetkovinu svetih apostola Petra i Pavla, u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru svečano je proslavljeno prezbitersko ređenje petorice kandidata: don Tomislava iz Mostarsko-duvanjske biskupije te fra Jakova Jure, fra Ante, fra Danijela i fra Davida iz Hercegovačke franjevačke provincije. Misno slavlje i obred ređenja predvodio je mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić u zajedništvu s generalnim vikarom don Nikolom Menalom, provincijalom Hercegovačke franjevačke provincije fra Jozom Grbešom, brojnim svećenicima, redovnicima, redovnicama te obiteljima i prijateljima ređenika.

Nakon navještaja Božje riječi i prozivke kandidata za red prezbiterata, mons. Petar Palić uputio je pastirsku riječ. Na početku homilije biskup je istaknuo da svetkovina svetih Petra i Pavla pred Crkvu stavlja dvojicu apostola koji su do Krista došli različitim životnim putovima, ali su u njemu pronašli isti temelj i isto poslanje.



“Crkva svoje jedinstvo ne gradi na tome što su svi isti, nego na zajedničkoj pripadnosti Kristu, koji različite ljude okuplja u jedno i šalje da naviještaju isto Evanđelje”, rekao je biskup, povezujući to s današnjim slavljem u kojemu zajedno pristupaju prezbiteratu kandidat biskupije i kandidati Hercegovačke franjevačke provincije.

Središte homilije bilo je Isusovo pitanje iz Evanđelja: “A vi, što vi kažete, tko sam ja?”, za koje je biskup rekao da na poseban način odjekuje u srcu svakoga svećenika.

Obraćajući se ređenicima naglasio je kako njihovo današnje “Evo me” nije završetak, nego početak odgovora koji će sazrijevati tijekom cijeloga života.

“Prije nego što svećenik progovori o Kristu drugima, potrebno je da sam živi od osobnoga susreta s njime. Nije presudno koliko je tijekom godina naučio o Kristu, nego koliko je Kristu otvorio svoje srce i dopustio mu da oblikuje njegov život”, poručio je.

Govoreći o svećeničkom pozivu, biskup je podsjetio da je riječ prije svega o Božjoj inicijativi i daru, a ne o ljudskom projektu.

“Svećenički poziv nije životni plan koji čovjek pažljivo oblikuje, nego dar koji se prima sa zahvalnošću, poniznošću i osjećajem odgovornosti”, rekao je, dodavši kako se svećenik uvijek mora vraćati izvoru svoga poziva.

Podsjetio je i na poticaj papa Lav XIV. upućen novozaređenim prezbiterima da ostanu blizu Gospodinu i dopuste da ih njegova ljubav oblikuje, istaknuvši kako se svećenički život ne održava snagom volje ni mnoštvom pastoralnih aktivnosti, nego svakodnevnom vjernošću molitvi, Božjoj riječi i euharistiji.

Posebno se zaustavio na liku svetoga Petra, istaknuvši da njegova veličina nije u tome što nikada nije pao, nego što je nakon pada dopustio Kristu da ga ponovno podigne.

“Svećenički se život ne održava snagom vlastitih sposobnosti, nego vjernošću onomu prvom susretu iz kojega je niknuo poziv”, naglasio je.

Govoreći o obredu prostracije tijekom litanija svih svetih, biskup je podsjetio na riječi iz Bernanosova Dnevnika seoskog župnika: “Sve je milost.” Istaknuo je kako ređenici ne ustaju kao ljudi kojima je iskazana čast, nego kao oni koje Krist šalje služiti njegovu narodu.

Na kraju homilije uputio je poziv novim svećenicima da nikada ne zapuste osobni odnos s Kristom.

“Narod neće najviše pamtiti vaše propovijedi, nego jeste li bili uz njega kada mu je bilo najpotrebnije”, rekao je, dodajući da se lice Dobroga Pastira prepoznaje u jednostavnoj i vjernoj blizini ljudima.

Zaključujući homiliju, biskup je istaknuo da će sve ono što ljudi s pravom očekuju od svećenika biti plod njegova svakodnevnoga susreta s Kristom u molitvi i euharistiji.

“Na kraju neće biti presudno što ste o Kristu govorili, nego koliko se u vašem životu moglo prepoznati da ste doista bili njegovi”, poručio je novozaređenim prezbiterima, preporučivši ih zagovoru svetih Petra i Pavla, Blažene Djevice Marije, svetoga Josipa i svetoga Franje Asiškoga.

Nakon homilije uslijedio je obred prezbiterskog ređenja s polaganjem ruku i posvetnom molitvom. Novozaređenim svećenicima misnicu su odjenuli župnici, nakon čega su se pridružili biskupu i suslaviteljima oko oltara u euharistijskom slavlju.

Mostarsku katedralu ispunili su članovi obitelji, rodbina, prijatelji, župljani rodnih župa te župljani župa gdje su ređenici bili na đakonskom praktikumu.

Na kraju misnog slavlja u ime Hercegovačke franjevačke provincije svima okupljenima obratio se provincijal fra Jozo Grbeš riječima: “Želim kazati ovo: budite ponizni u svemu. Budite tražitelji mudrosti pred patnjama starijih i budite slobodni. Svećenici ste svima, ne pripadajte nikome i samo tako ćete razumjeti što znači Pavlova: ‘A vi ste, braćo, na slobodu pozvani.’ Samo u slobodi ljubav postaje zakon života.

S velikom radošću čestitam vam ovaj dan. Dragi mladomisnici, neka vaš put bude lijek. Puno je ranjenih u ovom svijetu i oko nas. Puno je utaborenih i zatvorenih. Vi budite ljudi koji ruše ograde, slobodni od jučerašnjega i bez ikakva tereta za sutrašnji dan.



Ponavljam, i često ponavljam, a i vama danas kažem: budite bolji od nas. Ovi naši prostori ne trebaju ljude koji su u pravu, nego ljude koji su sveti. Doista, trebaju ljude koji su sveti, jer samo svet čovjek mijenja svijet. Stoga vam želim takav život – život svetoga i slobodnoga svećeništva.”

U ime prezbiterija biskupije, svih svećenika, redovnika, redovnica, bogoslova, vjeroučitelja i vjernika mjesne Crkve, novozaređenim svećenicima čestitao je generalni vikar mons. Nikola Menalo. Uputio je novozaređenim svećenicima iskrene čestitke, istaknuvši kako postoje stvari koje se ne mogu steći u posljednjem trenutku. Naglasio je da su se tijekom godina odgoja i studija pripremali za pastoralnu službu, razvijajući znanja, vještine i ljudske kvalitete koje će im biti potrebne u budućem djelovanju.

Kazao je kako su Kristu donijeli ono što imaju i ono što jesu te da se stavljaju pred oltar kako bi mu služili. Dodao je da nitko ne može u potpunosti predvidjeti što će Krist učiniti po njima i s njima, ali je istaknuo kako je i ono malo što čovjek daje uvijek mnogo u Kristovim rukama.

Poželio je novim svećenicima da ih Duh Sveti vodi u mudrosti, ljubavi i hrabrosti dok budu služili Kristu i njegovu narodu. Izrazio je molitvu da njihov život i svećenička služba budu blagoslov drugima te da njihove riječi i djela budu svjetlo i utjeha svima koje budu susretali.

Čestitao je biskupu Petru i provincijalu fra Jozi na novim prezbiterima, a svim svećenicima koji su na današnji dan primili sveti red uputio je čestitke povodom obljetnice njihova ređenja.



Posebnu je zahvalnost izrazio roditeljima novozaređenih svećenika za dar života, njihovoj braći, sestrama i rodbini za molitvenu potporu, kao i odgojiteljima i mentorima koji su ih pratili i oblikovali tijekom njihove formacije.

Zahvalio je i župniku don Josipu te katedralnom osoblju, kancelaru i tajniku don Antoniu i svima na organizaciji slavlja, pjevanju i svim pripremama koje su pridonijele svečanosti prezbiterskog ređenja. Na kraju je biskupu Petru čestitao imendan, kao i svima koji nose ime svetih apostolskih prvaka Petra i Pavla ili neko od njihovih izvedenih imena.

Nakon završetka slavlja don Nikola je pozvao biskupa, svećenike, redovnike, redovnice, bogoslove, sjemeništarce te članove obitelji novozaređenih svećenika na zajedničko druženje i okrjepu.

Izvor: Crkva na kamenu