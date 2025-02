U Mostaru će se održati „40 dana za život“

Mostar je uključen u međunarodnu Inicijativu „40 dana za život“, a time i Bosna i Hercegovina. Akcija će se provoditi kroz bdjenje od 5. ožujka do 13. travnja od 8 do 20 sati ispred SKB Mostar, izvijestila je Inicijativa.

Članovi Inicijative ,,40 dana za život Mostar” prethodno su se susreli s mostarsko-duvanjskim biskupom Petrom Palićem zatraživši njegov očinski blagoslov. Biskup Palić je dao podršku ciljevima Inicijative, smjernice za daljnji rad te izrazio svoje sudjelovanje kroz praćenje Inicijative u sklopu Vijeća za laike, obitelj i život Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

BiH je ove godine prvi put bila sudionik međunarodne konferencije lidera Inicijative „40 dana za život“ koja se krajem siječnja održavala u Barceloni.

Inicijativa „40 dana za život“ je međunarodno koordinirana 40-dnevna kampanja koja ima za cilj zaustaviti pobačaj na lokalnoj razini kroz molitvu i post, osvješćivanje lokalne zajednice i mirno cjelodnevno bdjenje ispred bolnica.

Kampanje se održavaju dvaput godišnje, u jesen (uoči došašća) i u proljeće (tijekom korizme, od Pepelnice do Cvjetnice), dok se mjesne kampanje mogu nastaviti tijekom cijele godine.

Inicijativu su pokrenule 2004. kršćanske zajednice u Teksasu, SAD. Od tada se proširila na više od 1000 gradova koji sudjeluju u kampanji, više od milijun sudionika, više od 20 000 spašenih života za koje se zna, 251 liječnik i radnik koji su radili pobačaje su dali otkaz i 145 klinika je zatvoreno.

Izjave za medije povodom početka kampanje bit će upriličene 5. ožujka u 10 sati ispred SKB Mostar.