U Mostaru upriličen humanitarni koncert duhovne glazbe ”Vjerujem”

MOSTAR – Humanitarni koncert duhovne glazbe pod nazivom ”Vjerujem” za pomoć osobama s poteškoćama u razvoju, u organizaciji Udruge ”Otac”, okupio je u subotu, 10. lipnja 2023. deset tisuća vjernika i ljudi dobre volje na stadionu HŠK Zrinjski pod Bijelim Brijegom u Mostaru.

„Ovaj spektakl je postao pravi događaj u gradu Mostaru, donoseći svjetlo nade i podršku onima kojima je to najpotrebnije. Koncert je bio poseban i nezaboravan zbog prisustva nekih poznatih imena duhovne glazbe“, pišu Goranci online.

Koncert je započeo videom iz dokumentarnog serijala ‘Stigme’ portala Bljesak.info, a koji je prikazao priču o supružnicima u odlučnoj misiji da sruše sve prepreke i predrasude koje im se nađu na putu. Priča je to o bračnom paru Jurčić koji su željeli pružiti sretan i ispunjen život njihovom dječaku.

Na koncertu su nastupili: biskupijski zbor ViDeMus iz Mostara, Alan Hržica, istaknuti pjevač duhovne glazbe te Vanessa Mioč, pobjednica Eurovizije duhovne glazbe u Poljskoj, a završni dodir ovom događaju dao je i fra Marin Karačić.

Don Tomislav Ljuban, župnik župe sv. Mateja na Rudniku na kraju je, uz pratnju violonistice, vodio duhovni nagovor te okupljene suočio s pitanjem o životu, a nagovor je završio s Očenašom, a nakon čega se zaorio veliki pljesak.

Prikupljeni prihodi planirani su za pomoć pokretanju patronažnog dijela Centra ”Marija – Naša Nada” u Širokom Brijegu kako bi djeci, koja ne mogu doći do Centra, patronažne sestre dolaze kod njih kući, a riječ je o području Širokog, Gruda, Posušja i Ljubuškog.

Jedan od organizatora ovog koncerta Marko Karačić ranije je za Bljesak govorio o tome kako se rodila ideja za koncert i koja je njegova nakana. “Duboko vjerujem da će 10. lipnja na Stadionu Pod Bijelim brijegom svatko doći sa nekom osobnom nakanom da se Bogu zahvali iz neke svoje osobne potrebe. Mi iz Udruge ‘Otac’ cijeli događaj smo zamislili kao zahvalu svim majkama koje se svakodnevno bore za život svoje djece. Vjerujte mi, njih je mnogo i one negdje, tamo u tišini svoga doma, svakodnevno vode teške borbe za živote svoje djece. Za svaki novi dan. One su istinski heroji našega vremena!”, kazao je.

Inače, Udrugu ”Otac” osnovali su upravo trojica očeva – Denis Delić, Marko Karačić i Antonio Krtalić – ponukani, kako kažu, svaki svojim osobnim nakanama. Koncertom i drugim aktivnostima koji slijede žele poručiti osobama s posebnim potrebama i njihovim obiteljima da nisu sami i da život može i treba biti bolji.

Izvor: Crkva na kamenu/Goranci online