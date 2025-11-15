U Mostaru zaređena trojica novih đakona

MOSTAR – U subotu, 15. studenoga 2025., u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru, tijekom svečanoga misnog slavlja koje je započelo u 11 sati, trojica kandidata primila su sveti red đakonata. Sveti red podijelio je biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, mons. Petar Palić. U ime Mostarsko-duvanjske biskupije zaređen je don Tomislav Čarapina iz župe Presvetoga Srca Isusova – Potoci, a iz Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM đakonima su postali fra Ante Radoš iz župe Uznesenja BDM – Seonica i fra David Slišković iz župe Uznesenja BDM – Široki Brijeg.

Uz biskupa Palića u koncelebraciji je sudjelovao i apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje nadbiskup Aldo Cavalli, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Jozo Grbeš, generalni vikar naših biskupija don Nikola Menalo te više svećenika, redovnika i profesora bogoslovije, a katedrala je bila ispunjena članovima obitelji, rodbinom, prijateljima, župljanima i brojnim vjernicima koji su došli molitvom pratiti kandidate na njihovom putu služenja Crkvi.

Nakon naviještanja evanđelja generalni vikar don Nikola Menalo predstavio je trojicu kandidata te je posvjedočio biskupu da su sposobni i prikladni za primanje svetoga reda đakonata.

Biskup Petar Palić je u svojoj homiliji govorio o naravi i smislu đakonske službe. Govoreći pred okupljenim vjernicima, biskup je istaknuo kako se danas događa “nešto izvanredno”, dok će ređenici leći ničice na pod katedrale, a Crkva zazvati svece da mole za njih. Taj trenutak, poručio je, simbolizira susret neba i zemlje te duboku poniznost kojom započinje put služenja.

U prvom dijelu homilije biskup se osvrnuo na biblijska čitanja, ističući da proročki tekst iz Knjige Izaije otkriva samu srž đakonata: pomazanje za služenje onima koji su najslabiji i najpotrebitiji. Sveti Pavao, rekao je, naglašava da Kristova ljubav potiče vjernike da ne žive sebi, a to je – kako je naglasio – temeljno poslanje đakona: donositi pomirbenu ljubav i graditi zajedništvo. Evanđeoska scena u kojoj majka apostola Jakova i Ivana traži čast za svoju djecu poslužila je biskupu kao upozorenje protiv ambicije. “Isus potpuno mijenja redoslijed veličina”, naglasio je. “Tko želi biti prvi, neka bude sluga.”

Obraćajući se trojici kandidata, biskup je naglasio da se riječ đakon – “sluga” – ne smije shvatiti kao titula, nego kao identitet. U svijetu u kojem se uspjeh mjeri moći i utjecajem, Krist raspoređuje ljestve vrijednosti na suprotan način: put do veličine vodi preko poniznog služenja. Biskup je podsjetio na primjer Isusa koji je, iako u Božjem obličju, oprao noge svojim učenicima. “To je uzor vašega đakonata”, poručio im je.

Središnji dio homilije bavio se trostrukom službom đakona: služenjem Riječi, oltaru i siromašnima. Biskup je naglasio da đakoni postaju navjestitelji Evanđelja koje najprije mora oblikovati njihovu nutrinu, jer ljudi “ne traže propovjednike koji samo govore o Kristu, nego koji u sebi nose Kristov lik”. U liturgiji, rekao je, oni će biti pozvani služiti na oltaru te s posebnom poniznošću dijeliti svetu pričest. Treći vid služenja – briga za siromašne i patnike – označio je “sakramentalnim susretom s Kristom”, pozvavši ih da u potrebnima prepoznaju lice Gospodina.

Posebnu je pozornost biskup posvetio obećanju poslušnosti koje kandidati polažu biskupu i poglavarima. To, naglasio je, nije administrativni čin, nego sudjelovanje u Kristovoj poslušnosti Ocu. Podsjetio je da će njihova vjernost biti iskušana u zadacima i poslanjima koja neće uvijek biti lagana. “U poslušnosti sagorijeva oholost, a kuje se svetost”, rekao je biskup Petar, ističući da se po poniznosti službenika u njima treba vidjeti Kristova prisutnost.

U završnom obraćanju biskup je poruku proširio na sve vjernike, naglasivši da je poziv na služenje univerzalan i proizlazi iz samog krštenja. Svi su, rekao je, pozvani izabrati put malenosti umjesto samopromocije. Pozvao je zajednicu da moli za novo zaređene đakone kako bi bili vjerni poslanju koje Crkva i Mostarsko-duvanjska biskupija od njih očekuju.

“Krist vas poziva da postanete poput Njega”, zaključio je biskup, pozivajući ređenike da piju iz Kristove čaše te služe s ljubavlju koja se daruje. Homiliju je završio povjeravajući sve, a osobito trojicu novih đakona, zagovoru Blažene Djevice Marije, “najvjernije službenice Riječi Božje”.

Nakon homilije uslijedio je svečani obred ređenja. Kandidati su pred biskupom javno izrazili svoju slobodnu volju i spremnost da preuzmu sve dužnosti koje đakonat nosi. Zatim su kleknuli tijekom pjevanja Litanija svih svetih, predajući se molitvi Crkve. Nakon posvetne molitve, uz pomoć svojih župnika i odgojitelja obukli su đakonsko ruho – štolu položenu preko lijevog ramena i dalmatiku kao znak služenja. Kao završni čin ređenja primili su iz ruku biskupa Evanđelistar, što označuje njihovu novopovjerenu službu navještaja evanđelja.

Liturgijsko slavlje pratilo je svečano pjevanje zbora „Marija“ pod ravnanjem maestra don Dragana Filipovića i pratnju Drage Solde na orguljama.

Na kraju mise sve okupljene pozdravio je generalni vikar don Nikola zahvalivši nadbiskupu, biskupu, svećenicima, odgojiteljima i svima koji su na bilo koji način pridonijeli pripravi i proslavi ovoga svečanog dana. Posebne čestitke uputio je novoređenim đakonima, potaknuvši ih da ostanu vjerni svojem pozivu i uvijek radosno služe u zajednicama kojima će biti poslani. Don Nikola je također zahvalio obiteljima ređenika, prepoznavši u njihovoj potpori i žrtvi temeljnu snagu koja prati duhovna zvanja.

Slavlje se nastavilo u bratskom zajedništvu nakon mise, uz čestitke i izraze radosti zbog novih službenika oltara u Crkvi Mostarsko-duvanjskoj i Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji.

Izvor: Crkva na kamenu