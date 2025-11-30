BiH

U Neumu održan Jubilej župnih zborova mladih

30. studenoga 2025.

Foto: Maria Vision Međugorje

NEUM – U župi Gospe od Zdravlja u Neumu održan je Jubilej župnih zborova mladih Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, koji je okupio deset zborova iz Neuma, Mostara, Gabele, Širokog Brijega, Gabela Polja, Čapljine, Grabovice, Prisoja i Čeljeva. Susret je privukao veliki broj mladih zaljubljenih u liturgijsku glazbu, a cijeli događaj protekao je u ozračju zahvalnosti, zajedništva i ponosa na glazbeno stvaralaštvo unutar biskupije.
Središnji dio Jubileja započeo je svečanom svetom misom koju je predslavio mons. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, uz koncelebraciju don Antonija Zirduma, tajnika i kancelara Biskupije, domaćeg župnika don Mladena Šutala te više svećenika iz župa koje su bile sudionice ovoga susreta.
U pozdravnoj riječi, domaći župnik don Mladen Šutalo naglasio je važnost okupljanja mladih oko liturgijskog pjevanja i zajedničkog slavljenja Boga:
„Vi, dragi mladi, svojim glasovima, talentima i zajedništvom slavite Gospodina koji nas okuplja. Hvala vam što ste došli iz različitih župa, uložili truda, vremena i darove koje vam je Bog dao. Vaša prisutnost i pjesma znak su živosti naše Crkve, vaše ljubavi prema liturgiji i želje da u ovom jubilejskom trenutku iznova otvorite svoja srca Gospodinu. Neka ova sveta misa bude trenutak milosti, da nas Gospodin okrijepi, ujedini i nadahne da svojim glasovima i životima budemo radosni svjedoci vjere, nade i ljubavi.“
U nadahnutoj homiliji biskup Palić istaknuo je kako su mladi pjevači konkretan znak duhovne snage i vitalnosti Crkve:
„Kada vas, dragi mladi, vidim u ovako lijepom broju ovdje okupljene, onda vidim i živo srce naše Crkve, koje je uvijek novo, koje kuca, puno energije od nade i vjere. Duh Sveti okupio nas je s razlogom. Danas sam ovdje kako bih vam kao biskup zahvalio na vašem sudjelovanju i zauzetosti u župnim zajednicama. Kada pjevate zajedno, vi vježbate budnost na koju nas Sveto pismo poziva, udružujete svoja srca i postajete svjesni nečega što je više i veće od vas. Vi niste premladi da biste bili sveci! Pozvani ste na svetost. Svi smo pozvani. Niste premladi da biste bdjeli, niste premladi da biste mijenjali svijet.“
Nakon homilije, svaki je zbor otpjevao po jednu skladbu, pokazujući plodove svojega marljivog rada i uvježbanosti. Oduševljeni vjernici i gosti nagradili su mlade gromoglasnim pljeskom, a zajedništvo i radost bili su vidljivi na licima svih sudionika.
Jubilej župnih zborova mladih u Neumu još je jednom potvrdio važnost liturgijskog pjevanja u životu Crkve te snagu mladih koji svojim glasovima i darovima oplemenjuju zajednice iz kojih dolaze. Susret je završio druženjem i razmjenom iskustava, uz obostranu želju da se ovakva okupljanja i zajedničko slavljenje nastave i u budućnosti.
588854660_122215835660339964_2220973202366519504_n
588809760_122215830038339964_855248624286164504_n
586736352_1457239809737545_263143036576583147_n
592239565_122215834118339964_4332631111213572333_n
588815705_122215834886339964_3763509788495989602_n
589730146_122215835696339964_2020196480153878479_n
591003905_122215836734339964_708060299867127486_n
590161481_122215838648339964_6365109214851595464_n
590487726_122215832042339964_5994154095223462220_n
590603512_122215836986339964_958280527987355051_n
588262137_122215837418339964_5468038499743848047_n
588696845_122215835510339964_2084639607576714829_n
588755806_122215836656339964_2693186354632168171_n
591465418_122215837334339964_114392117840564580_n
591547134_122215838486339964_1325289141552013388_n
591848047_122215837952339964_3776316421360987534_n
592097211_122215838108339964_3220323890348423291_n
587456342_122215837826339964_9050966580546042393_n
592124578_122215833236339964_7237683467093071869_n
592370373_122215839860339964_8533980001294741157_n
589202036_122215832252339964_7884847888031869241_n

Izvor: Crkva na kamenu/Maria Vision Međugorje

Povezane vijesti i objave

Vatikan

Mjesečna duhovna obnova članova Zavoda sv. Jeronima održana u Međunarodnom zavodu „Antonianum“

30. studenoga 2025.

U subotu 29. studenoga 2025. održana je redovita mjesečna duhovna obnova članova Zavoda sv. Jeronima u…

Više
Crkva u Hrvata

Prijenos relikvija bl. Alojzija Stepinca u Krašić

30. studenoga 2025.

KRAŠIĆ – Relikvije blaženoga Alojzija Stepinca prenesene su 29. studenoga iz Bogoslužnog prostora bl. Alojzija Stepinca…

Više