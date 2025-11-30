U Neumu održan Jubilej župnih zborova mladih

NEUM – U župi Gospe od Zdravlja u Neumu održan je Jubilej župnih zborova mladih Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, koji je okupio deset zborova iz Neuma, Mostara, Gabele, Širokog Brijega, Gabela Polja, Čapljine, Grabovice, Prisoja i Čeljeva. Susret je privukao veliki broj mladih zaljubljenih u liturgijsku glazbu, a cijeli događaj protekao je u ozračju zahvalnosti, zajedništva i ponosa na glazbeno stvaralaštvo unutar biskupije.

Središnji dio Jubileja započeo je svečanom svetom misom koju je predslavio mons. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, uz koncelebraciju don Antonija Zirduma, tajnika i kancelara Biskupije, domaćeg župnika don Mladena Šutala te više svećenika iz župa koje su bile sudionice ovoga susreta.

U pozdravnoj riječi, domaći župnik don Mladen Šutalo naglasio je važnost okupljanja mladih oko liturgijskog pjevanja i zajedničkog slavljenja Boga: „Vi, dragi mladi, svojim glasovima, talentima i zajedništvom slavite Gospodina koji nas okuplja. Hvala vam što ste došli iz različitih župa, uložili truda, vremena i darove koje vam je Bog dao. Vaša prisutnost i pjesma znak su živosti naše Crkve, vaše ljubavi prema liturgiji i želje da u ovom jubilejskom trenutku iznova otvorite svoja srca Gospodinu. Neka ova sveta misa bude trenutak milosti, da nas Gospodin okrijepi, ujedini i nadahne da svojim glasovima i životima budemo radosni svjedoci vjere, nade i ljubavi.“

U nadahnutoj homiliji biskup Palić istaknuo je kako su mladi pjevači konkretan znak duhovne snage i vitalnosti Crkve: „Kada vas, dragi mladi, vidim u ovako lijepom broju ovdje okupljene, onda vidim i živo srce naše Crkve, koje je uvijek novo, koje kuca, puno energije od nade i vjere. Duh Sveti okupio nas je s razlogom. Danas sam ovdje kako bih vam kao biskup zahvalio na vašem sudjelovanju i zauzetosti u župnim zajednicama. Kada pjevate zajedno, vi vježbate budnost na koju nas Sveto pismo poziva, udružujete svoja srca i postajete svjesni nečega što je više i veće od vas. Vi niste premladi da biste bili sveci! Pozvani ste na svetost. Svi smo pozvani. Niste premladi da biste bdjeli, niste premladi da biste mijenjali svijet.“

Nakon homilije, svaki je zbor otpjevao po jednu skladbu, pokazujući plodove svojega marljivog rada i uvježbanosti. Oduševljeni vjernici i gosti nagradili su mlade gromoglasnim pljeskom, a zajedništvo i radost bili su vidljivi na licima svih sudionika.

Jubilej župnih zborova mladih u Neumu još je jednom potvrdio važnost liturgijskog pjevanja u životu Crkve te snagu mladih koji svojim glasovima i darovima oplemenjuju zajednice iz kojih dolaze. Susret je završio druženjem i razmjenom iskustava, uz obostranu želju da se ovakva okupljanja i zajedničko slavljenje nastave i u budućnosti.

Izvor: Crkva na kamenu/Maria Vision Međugorje