U Travniku održan XII. međudekanski susret

TRAVNIK – U zgradi Nadbiskupskog sjemeništa Petar Barbarić u Travniku u četvrtak 27. ožujka 2025. održan je XII. susret dekana iz četiri bosanskohercegovačke biskupije. Susretom je predsjedao mons. Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnoga ordinarijata u BiH, predsjednik BK BiH. Sudjelovali su: mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski; mons. Željko Majić biskup banjolučki; franjevački provincijali fra Jozo Grbeš i fra Zdravko Dadić; generalni vikari mons. Karlo Višaticki, mons. Nikola Menalo i mons. Slađan Ćosić; 23 dekana i članovi Vijeća za kler i sjemeništa Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

Nakon uvodnoga pozdrava mons. Vukšića uslijedilo je prigodno predavanje profesora fundamentalne teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu dr. sc. Hrvoja Kalema na temu Življenje kršćanske nade u kontekstu vremena.

Po završetku prvoga dijela susreta biskupi i svećenici slavili su s narodom svetu Misu u 11 sati, u sjemenišnoj crkvi sv. Alojzija Gonzage kojom je predsjedao nadbiskup Vukšić, a prigodnu propovijed uputio provincijal franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić.

U svojoj homiliji provincijal Zdravko naglasio je kako susret okuplja svećenike koji dolaze iz različitih dijelova domovine, vrše različite službe i nose različite odgovornosti, ali ih (…) ujedinjuje isti poziv – nasljedovati Krista i voditi povjereni nam narod putem spasenja. Osvrćući se na prvo čitanje iz knjige proroka Jeremije koje govori o okorjelim srcima i zapušenim ušima koja nisu sposobna ni otvorena čuti glas Božji, fra Zdravko je pozvao sve okupljene na propitivanje tumačeći Jeremiju: Ove riječi su uvijek aktualne tijekom stoljeća i one postavljaju pred nas pitanje činimo li i mi ponekad isto? Ne okrećemo li i mi ponekad leđa Gospodinu slijedeći vlastite planove i ambicije, umjesto da osluškujemo njegov glas i hodimo putem kojim nam je zapovjedio? Vjerujem da smo svjesni kako je lako zapasti u zamku samodostatnosti, pa povjerujemo da nam Božji glas više nije potreban jer već znamo sve što trebamo činiti. Upravo je to siguran put u propast, put koji vodi do duhovnog sljepila i gluhoće.

Aktualizirajući odlomak iz Lukina evanđelja koji izvješćuje kako su Isusa optužili da po poglavici đavolskom istjeruje đavle – na što je Isus odgovorio kako ni jedno kraljevstvo u sebi podijeljeno ne može opstati – upozorio je duhovne pastire i vjernike kako ove riječi moraju odzvanjati u našim srcima i umovima dok promišljamo o stanju naše Crkve u Bosni i Hercegovini. Različita mišljenja i pristupi koje možemo imati o pojedinim stvarima nisu sami po sebi nikakav problem: čak štoviše mogu i pripomoći u otvaranju nekih novih perspektiva u našim životima. Problem nastaje onda kada se pojave velike podjele koje priječe napredak i koje mogu ugroziti samo poslanje Crkve. Kada smo razdijeljeni, kada ne radimo zajedno, kada jedni druge gledamo s nepovjerenjem ili čak s rivalstvom, mi time otvaramo vrata djelovanju Zloga.

Ističući kako domovina i Crkva trenutno prolaze različite izazove kroz demografsku krizu, problem iseljavanja, sekularizaciju i materijalne poteškoće poručio je kako najveća opasnost ne dolazi izvana, nego iznutra, a ona se sastoji u tome da prestanemo slušati glas Gospodnji, da otvrdnemo svoja srca, da se podijelimo i tako izgubimo duhovnu snagu.

Zaključujući svoju propovijed pozvao je sve svećenike i vjernike na jedinstvo sljedećim riječima: Pozivam nas da radimo na jedinstvu naše Crkve. Da prevladamo povijesne, regionalne i institucionalne podjele koje nas ponekad razdvajaju. Da gradimo mostove razumijevanja i suradnje između biskupija i redovničkih zajednica, između svećenika i laika, između starijih i mlađih generacija. Jer, samo ujedinjeni možemo biti jači od jakog pod oružjem koji želi držati naš narod u ropstvu. Zato, budimo odlučni sabiratelji, a ne rasipatelji Božjih dobara. Svojim riječima i djelima pridonosimo izgradnji Kraljevstva Božjega, budimo ljudi nade koji, unatoč svim poteškoćama, vjeruju u Kristovu pobjedu.

Nakon Mise nastavljen je susret na kojem se razgovaralo o idućem saboru svećenika u BiH koji se treba održati u Tomislavgradu 4. lipnja te o proslavi 1100-te obljetnice splitskih crkvenih sabora u vrijeme kralja Tomislava koja će biti upriličena 5. srpnja, također u Tomislavgradu.

Na kraju susreta dekani su izvijestili o godišnjim međudekanskim susretima održanim kroz prošlu godinu te istaknuli pozitivne plodove takve inicijative.

Podsjetimo da u četiri biskupije u Bosni i Hercegovini ima 28 dekanata. U Vrhbosasnkoj 13, Banjolučkoj 5, Mostarsko-duvanjskoj 8 i Trebinjsko-mrkanskoj 2.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA