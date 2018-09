U zagrljaju Male Gospe

VINICA – Domaći i raseljeni Viničani, kao i hodočasnici iz susjednih župa, okupili su se 8. rujna u Crkvi Rođenja Marijina u Vinici gdje su sudjelovanjem na svetome misnome slavlju proslavili blagdan Male Gospe. Proslavi je prethodila trodnevnica sa svetom Misom i molitvom Gospine krunice.

Središnje misno slavlje, na sam blagdan Rođenja Marijina, služeno je u 11 sati, a predvodio ga je don Jozo Blažević Joko. U uvodnoj riječi vinički župnik don Jakov Renić kazao je da unatoč ranijoj najavi središnju proslavu, zbog bolesti, nije u mogućnosti predslaviti don Ivan Ćubelić, župnik župe u Dugopolju te mu je zaželio što skoriji i uspješniji oporavak.

U prigodnoj homiliji don Jozo je istaknuo da je Marija “utjelovljeno čudo Božje da bude Majka, da bude Žena, da bude Ona koja se daruje kao što je darovala ovom svijetu Spasitelja. Ona je radost naših dana, naših obitelji, naših rađanja.” Don Joko je progovorio i o lošoj demografskoj slici u Hrvatskoj i BiH i iseljavanju.

– Nemilice odlazimo odavde. Odlaze i oni koji trebaju i oni koji ne trebaju, a dolaze neki drugi… Netko može reći da zlorabim ovo mjesto. Ovo nije politika, ovo je čin vjere, govorim u ime evanđelja Krista Gospodina, u ime križa i u ime krštenja. Nekada smo propovijedali ovdje, čisti zrak, čisto ovo, čisto ono… Nismo dali ni ono što su nam mogli ovdje graditi i izgraditi. Za koga smo to čuvali? Recite nam vi i recite mi vi koji sada molite za svoje sinove po Hamburgu, Münchenu, New Yorku i Chicagu… Bogu hvala da nas ima svuda, ali je tragedija što nas ovdje nema. Pogledajte koliko nas je danas ovdje! Ovdje smo iz: Prisoja, Grabovice, Rašeljaka, Vinice, Aržana, Studenaca… i jedva smo napunili crkvu. Noćas je treslo. Epicentar Čitluk – Posušje, Vinjani, Gornji Vinjani – nije nikakvo čudo i da nam se ove kuće stresu i rastresu jer su ostarjele kao što smo i mi ostarjeli. Molimo Gospu da blagoslovi naša rađanja i naša preporađanja, kazao je između ostaloga don Joko pozvavši vjernike da ne zaborave svaki trenutak svoje radosti i svoje tuge posvetiti Gospi, da ne zaborave kakvu životnu Suputnicu i Majku imaju te da im niti jedan dan ne prođe bez Zdravomarije kao i da nikada i ničim ne povrijede Njezino ime.

Na kraju misnoga slavlja vinički župnik don Jakov zahvalio je svim vjernicima na sudjelovanju u proslavi današnjega blagdana kao i braći svećenicima.

Ugodno sunčano vrijeme u pitomome viničkome kraju zadržalo je župljane i ostale hodočasnike u crkvenome dvorištu. Bila je to prigoda i da se viničkim krajem zaori ganga. Kao i nekada prije…

Izvor: Crkva na kamenu/www.tomislavcity.com