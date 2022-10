U zajedništvu s Bogom i ljudima

MOSTAR – Župa sv. Petra i Pavla u Mostaru 13. listopada ugostila je mlade iz molitvene zajednice Nanovo rođeni iz Zagreba. Okupljanje je započelo svetom Misom u 18 sati koju je predslavio mostarsko-duvanjski biskup i trebinjsko-mrkanski upravitelj mons. Petar Palić u suslavlju sa župnikom i gvardijanom fra Dankom Perutinom i još nekoliko svećenika. Ova sveta Misa slavljena je za sve članove Trećega franjevačkog reda, Frame te za članove karizmatske molitvene zajednice Most Božje ljubavi.

Na početku svete Mise fra Danko je pozdravio biskupa Petra i izrazio mu dobrodošlicu, zatim sve svećenike i vjernike a osobito goste iz Zagreba. Članovi ove zajednice svojim su pjevanjem na svetoj Misi dali poseban ugođaj a vjernici koji su ispunili cijelu ovu prostranu prekrasno uređenu crkvu pobožno su sudjelovali i na svetoj Misi i u programu koji je uslijedio.

U propovijedi biskup je govorio o zajedništvu, Duhu Svetomu, karizmama, odnosno darovima. A najveća karizma zapravo je rad na samome sebi, služenju Crkvi, braći i sestrama, a iznad svega je ljubav: “Kad bih sve ljudske i anđeoske jezike govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih poput mjedi što ječi ili cimbala što zveči.” Sve što činimo treba biti na korist bližnjemu a za dobro Crkve. Prave su karizme uvijek ponizne i tihe što jasno možemo iščitati iz povijesti Crkve. A Crkva je naša majka i učiteljica, a to znači da bismo trebali imati naćuljene uši i otvoreno srce kako bismo čuli što nam to naša Majka i Učiteljica u određenom trenutku i za određenu stvarnost poručuje.

Nakon misnoga slavlja uslijedilo je klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom a nakon toga gosti iz Zagreba predstavili su svoju zajednicu Nanovo rođeni. Budući da je ovo bila duhovna obnova za mlade članovi ove zajednice iznijeli su i svoje svjedočanstvo o predbračnoj čistoći. Nakon programa nastavilo se druženje uz tjelesnu okrjepu i ugodan razgovor.

Izvor: Crkva na kamenu