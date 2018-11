U župi Veljaci proslavljena Gospa od Zdravlja

VELJACI – U župi Veljaci svečanim misnim slavljem koje je, u koncelebraciji s više svećenika, predvodio fra Miljenko Šteko, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije, proslavljen je blagdan zaštitnice župne crkve – Gospe od Zdravlja.

Crkva je bila premala da primi mnoštvo vjernika župe Veljaci, te vjernika iz ostalih ljubuških župa koji se utječu Gospi od Zdravlja.

U propovijedi fra Miljenko je podsjetio na to odakle potječe i kako se počela slaviti svetkovina Gospe od Zdravlja, kako smo se danas udaljili jedni od drugih, u društvu i obitelji, pa tako i od Boga.

Naglasio je da je i to jedan od razloga za naše duševne boli i patnje koje su često i teže od onih tjelesnih.

Pozvao je vjernike da se vrate i utječu Gospi koja je spremna prihvatiti svakoga vjernika i sve njegove boli i pomoći u zdravlju duše i tijela.

“Draga moja braćo i sestre, evo Gospa od Zdravlja želi da ozdravimo, da nam se pročisti pogled i da pogled usmjerimo onamo gdje nečistoća u našemu životu zaista postoji, da to priznamo i da to očistimo, jer samo onaj tko nasluti dozu nečistoće koja ključa u njegovoj nutrini, u njegovu srcu i tu gubu grijeha izloži očišćenju milosti i milosrđa u sakramentima, može biti izliječen. U svoj toj ranjenosti od gube grijeha vratimo se svojoj Gospi. U krilu Majke neka nam se obrišu suze, jer će nas ona prihvatiti kao svoju ranjenu djecu, prihvatit će svakoga od nas, a u njezinom krilu mi možemo opet biti i drugačiji, i raskajani i plačni i uplakani zbog svojih ranjenosti i svojih grijeha, ali opet ćemo biti ljudi kakve nas je Bog zamislio, stvoreni na sliku Božju, opet sinovi i kćeri našega nebeskog Oca. Neka nam naša draga Gospa pomogne u zdravlju duše i tijela i uspravi naša klecava tijela na put zdravlja i spasenja”, naglasio je, među ostalim, u propovijedi fra Šteko.

Na kraju Mise uslijedio je blagoslov odjeće i svih bolesnika, te pozdravne riječi i zahvala župnika fra Stipana Klarića svima koji su pridonijeli da se blagdan zaštitnice župne crkve proslavi na dostojanstven način. Misno slavlje, svojom pjesmom je uzveličao pjevački zbor.

Večernju svetu Misu u 18 sati predvodio je fra Mijo Džolan, generalni vizitator Hercegovačke franjevačke provincije.

Izvor: Crkva na kamenu/http://www.radioljubuski.ba