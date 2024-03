Uočnica proslave sv. Josipa i susret crkvenih pjevačkih zborova

MOSTAR – Uoči proslave sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije, u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru, upriličena je svečana sveta Misa u 18 sati a zatim susret velikih župnih zborova naših biskupija. Euharistijsko slavlje predvodio je biskup mons. Petar Palić u suslavlju s generalnim vikarom don Nikolom Menalom, biskupijskim kancelarom don Stipom Galom, katedralnim župnikom don Josipom Galićem, fra Mladenom Vukšićem, župnikom i dekanom iz Posušja, don Tomislavom Ljubanom, župnikom župe sv. Mateja iz Mostara, don Perom Miličevićem, župnikom mostarskih župa Cim i Ilići, don Damirom Pažinom, župnikom župe sv. Tome, ap. iz Mostara, don Ivanom Bijakšićem, župnikom župa Ravno i Trebinja, don Branimirom Bevandom, župnim vikarom u mostarskoj katedrali i povjerenikom za mladež te don Markom Kutlešom, umirovljenim svećenikom. Na misnom slavlju sudjelovala su i četvorica ovogodišnjih đakona: Antonio, Gabrijel, Luka i Mate.

Uz brojne župljane, koji su sudjelovali i na trodnevnici uoči proslave svetkovine sv. Josipa, okupilo se 340 pjevača, članova 15 župnih zborova. Njima je ravnao maestro don Dragan Filipović i prof. Emil Bevanda a na orguljama je svirao đakon Luka.

Biskup Petar u propovijedi je, osvrćući se na dobro nam poznato Ivanovo evanđelje (8,1-11) o Isusu i preljubnici, govorio o ljudskom srcu koje osuđuje, mrzi i koje je izopačeno te koliko čovjek može daleko ići služeći se lažima da bi izvukao korist za sebe. Bez obzira što ovaj događaj smještamo u daleku prošlost, riječ kamenovanje i dalje je prisutna u našem vokabularu, a poznato je da u nekim krajevima i danas na žalost kamenuju ljudi, osobito žene, iz razloga vrlo sličnim onima iz ovoga događaja. Svatko tko baca kamenje, želi dati oduška svojoj mržnji.

Zakon je Božja volja, a uistinu je čudno da su ljudi najnemilosrdniji kad misle da se u svome osuđivanju mogu osloniti na Boga. Onda, kao i danas, Bog postaje sredstvo za šovinizim te je sve to potrebno kada u Božje ime čovjek uzme kamen u svoje ruke i baci ga na drugoga.

Isus umjesto kamena i osuđivanja preljubnici govori da ide i ne griješi više. Odjednom ostaju sami on i žena, milosrđe i bijeda. Bog ne osuđuje ali traži od nas da se popravimo i ne griješimo, Bog je milosrdan. Da Bog hoće smrt grješnika, kamenje bi padalo s neba, kazao je biskup Petar.

Obratio se i prisutnim pjevačima župnih zborova kazavši kako pjevanje čini njihov život plemenitijim, a tri su razloga za to: hvala Bogu jer pjesmom hvale i slave Boga; radost jer je pjevanje izraz radosti i služenje jer su pjevanjem u službi Crkve, liturgije i župne zajednice kojoj pripadaju.

Nakon misnoga slavlja uslijedili su nastupi župnih zborova. Svaki je zbor otpjevao po jednu skladbu, uglavnom korizmene tematike, a između nastupa don Nikola, generalni vikar, koji je bio moderator i organizator ovoga susreta, najavio bi zbor i pročitao prigodan tekst o sv. Josipu. Nastupali su zborovi iz župa: sv. Tome – Mostar, sv. Mateja – Mostar, sv. Marka i sv. Luke – Mostar, sv. Petra i Pavla – Mostar, Prenj, Gabela Polje, Posušje, Neum, Katedrala – Mostar, Blagaj-Buna, Studenci, Domanovići, Čapljina te Ravno i Trebinja.

Svim sudionicima na kraju susreta biskup Petar uputio je riječi zahvale na dolasku i sudjelovanju te uručio zahvalnice voditeljima zborova. Uslijedila je zajednička fotografija a druženje je nastavljeno u katedralnim dvoranama.

